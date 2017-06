Procurador Paxton Aplaude Decisión del Presidente Trump de Anular DAPA

(Redacción)

AUSTIN – El Procurador General de Texas Ken Paxton aplaudió la decisión del Presidente Trump de anular la norma de 2014 de la era de Obama que creó el programa Deferred Action for Parents of Americans (DAPA). La acción ilícita del ex Presidente Obama se llevó a cabo con la intención de concederle a cinco millones de personas indocumentadas en Estados Unidos un estado de presencia legal y permitir que soliciten permisos de trabajo.

Así fue expresado en un comunicado oficial de la oficina de Paxton, agregando que: “A principios de 2015, el Procurador Paxton dirigió una coalición de 26 estados en una acción legal en contra de la administración Obama que logró pausar a DAPA mientras el caso estaba en trámite en los tribunales. Luego de ganar en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sureño de Texas, la Corte Federal de Apelaciones del 5º Circuito afirmó el fallo de la corte de distrito. Finalmente, Texas le entregó al Presidente Obama su mayor derrota judicial cuando sus normas unilaterales de inmigración fueron detenidas por la Corte Suprema de Estados Unidos en junio de 2016.

“Aplaudo al Presidente Trump por reconocer lo que el Presidente Obama admitió más de 20 veces, la orden de inmigración DAPA de la Administración Obama fue una violación de la ley y de la separación de poderes. Estoy orgulloso de haber dirigido una coalición de 26 estados que llegó hasta la Corte Suprema para detener esta orden ilícita”, expresó el funcionario.

Comparte tu opinión.