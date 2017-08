Protagonistas de “Sharknado 5” en su papel más heroico y temerario

Por Marcela Gutiérrez Bobadilla. Corresponsal

Londres, (Notimex).- Los protagonistas de la película de culto “Sharknado 5: Global Swarming”, Ian Ziering y Tara Reid afirmaron que esta saga va a continuar mientras siga contando con una base fiel de seguidores alrededor del mundo.

En entrevista con Notimex, Tara Reid, quien se lanzó a la fama con “American Pie”, aseguró que su personaje “April Shepard”, “regresa más grande y más malo que nunca”.

“Es una superheroína, es una inspiración, una gran madre, tiene un gran corazón, ama, es protectora, está tratando de salvar el mundo y encontrar a su hijo al que está buscando y nada la detiene. Nada”, aseguró durante la filmación en esta ciudad.

En la trama que es una mezcla de ciencia ficción, horror y comedia, los protagonistas “April” y “Fin Shepard” (Ian Ziering) combaten de nuevo a los temidos tiburones voladores.

“´April´ esta vez no escucha a nadie y lo hace a su manera. Hay un gran cambio en ella y le va a gustar al público”, además “Sharknado” no tenía una superheroína; “ahora es la única superhéroe, porque ya no es humana, es más robótica pero con un corazón” comentó la actriz.

“April” tiene poderes sobrenaturales en esta cinta que fue filmada en cuatro continentes. “Es una cinta mundial. Viajamos por todo el mundo. Hay tantas personas que la van a entender y la van a ver. Vas a poder ver el Big Ben, el parlamento y otros lugares pero no de una manera seria, sino bajo la lente de Sharknado”, aseguró Reid.

En el set de filmación en Inglaterra, Reid señaló que su personaje sufrirá una transformación sorpresiva con la que los fans se quedarán boquiabiertos.

Por su parte, Ian Ziering señaló que los leales fans de “Sharknado” volverán a ver a Fin Shepard luchando para salvar a su familia. “´Fin Shepard´ es un hombre de familia. Haría lo que fuera para asegurar que su familia está a salvo y protegida de los Sharknados”.

El actor estadounidense comentó que con las plataformas de las redes sociales “podemos entablar una conversación con los fans” que los siguen en cada ciudad que visitaron.

La misión se vuelve personal para “Fin” y su esposa biónica cuando su pequeño hijo queda atrapado en un tornado imparable que gira por todo el mundo.

De Londres a Río de Janeiro, pasando por Tokio, Roma y Ámsterdam estos héroes buscan la ayuda de equipos, compuestos por miembros de familias reales, académicos y atletas olímpicos, para librar la batalla más épica de sus vidas.

La mexicana Yanet García debuta como actriz en este filme de acción como una presentadora del clima. Para Ziering es bueno incluir talentos internacionales con acentos mexicanos para darle más credibilidad a la trama mundial.

“Sharknado” se estrenó a nivel mundial en la pantalla chica el pasado 6 de agosto, a través del canal Syfy.

Comparte tu opinión.