Puente Internacional de Pharr actualiza horarios de operación

Pharr, Texas – La administración del Puente Internacional de Pharr anunció horarios de operación actualizados para los programas piloto temporales diseñados para aliviar la congestión, aumentar el rendimiento de los camiones y reducir los tiempos de espera en la frontera en este puerto de entrada terrestre internacional.

“Estos programas piloto se están implementando como resultado de la reducción del personal de Aduanas y Protección Fronteriza en el puerto y se están desplegando en la frontera sur según lo exige el gobierno federal” se indicó.

En un esfuerzo por mantener al público atento e informado, el Puente anuncia las siguientes nuevas horas de operación, a partir del 25 de abril de 2019.

El cambio principal en el programa es que los automóviles y vehículos de pasajeros ahora podrán cruzar de lunes a viernes de 6 am a 8 am y de 4 pm a 11:59 pm. Entre las 8 am y las 4 pm, los automóviles y los carriles para vehículos de pasajeros estarán cerrados para que los automóviles den prioridad a los camiones comerciales.

El siguiente horario se aplica durante el período del programa piloto temporal:

TRÁFICO AL SUR (HACIA MÉXICO)

• Las horas de servicio siguen siendo las mismas.

• Automóviles y vehículos de pasajeros

◦ Lunes a domingo (6 am a 11:50 pm)

• Camiones comerciales

◦ Lunes a viernes (7 am a 11 pm)

◦ Sábado – domingo (7 am – 4 pm)

TRÁFICO HACIA EL NORTE (DE MÉXICO)

• Camiones comerciales

◦ Lunes a viernes (7 am – 10 pm)

◦ Sábado – domingo (8 am – 4 pm)

• Los camiones pequeños vacíos y los camiones cortos (sin remolques) están autorizados a cruzar la vía para vehículos de pasajeros / automóviles (alivio estimado: 250 – 300 camiones por día)

◦ Lunes a viernes (8 am – 4 pm)

• Los camiones de remolque cisterna vacíos están autorizados a cruzar el carril del vehículo / pasajero (alivio estimado: 250 – 300 camiones por día)

◦ Lunes a viernes (8 am – 4 pm)

• Los carriles para automóviles y vehículos de pasajeros ahora están abiertos para automóviles sólo durante las siguientes horas:

◦ Lunes a viernes (de 6 am a 8 am y luego nuevamente de 4:00 pm a 11:59 pm)

Este calendario permanecerá vigente hasta el viernes 3 de mayo de 2019. En ese momento, el personal del puente, los socios comerciales y las partes interesadas pertinentes revisarán todos los programas piloto para analizar los comentarios sobre los programas, realizar ajustes si es necesario y posiblemente planificar para Otras contingencias.

Los funcionarios del puente continuarán manteniendo al público informado e informado a medida que avanzan los programas piloto.

