¿Qué es el vórtice polar ártico?

Washington, (Notimex).- En materia de meteorología, el término vórtice hace referencia a la rotación en contra de las manecillas del reloj que permite que el aire frío se mantenga cerca de los polos, y el vórtice polar es una gran área de baja presión y aire frío que rodea los polos de la Tierra. Se debilita en verano y aumenta en invierno.

En los últimos días, Estados Unidos ha resentido los efectos de este fenómeno que no es nuevo, y que mantiene a 75 por ciento del país con temperaturas bajo cero.

Esto sucede regularmente durante el invierno y está mayormente asociado a olas de frío extremo provenientes del Ártico en los Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional de ese país.

“En muchas ocasiones durante el invierno del hemisferio norte, el vórtice polar se expande, enviando el aire frío hacia el sur junto a la corriente en chorro”, apuntó el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en internet (weather.gov).

La ola de intenso frío ya causó la muerte de 12 personas en diferentes partes del país como Chicago,Michigan, Iowa, Indiana, Illinois, Wisconsin y Minnesota, según diversos reportes de prensa.

“El término ´vórtice polar´ ha sido recientemente popularizado, acaparando la atención de un fenómeno meteorológico que siempre ha estado presente”, según la dependencia federal.

Puntualizó que “el vórtice polar no se limita a los Estados Unidos. Algunas partes de Europa y Asia también experimentan olas de frío asociadas al vórtice polar”.

El Servicio Meteorológico indicó que el peligro que el vórtice ártico representa para las personas “es la magnitud de cuán frías las temperaturas estarán cuando el vórtice polar se expande, enviando aire frío del Ártico hacia el sur a áreas que no son típicamente frías”.

Los meteorólogos examinan el vórtice polar analizando las condiciones a miles de metros en la atmósfera, pero cuando se percibe aire extremadamente frío de las regiones del Ártico en la superficie de la Tierra, probablemente está asociado al vórtice polar.

El sitio recordó que “la ola de frío extremo que ocurrió en enero del año 2014, es similar a otras olas de frío que han ocurrido en el pasado, incluyendo las olas de frío notables del 1977, 1982, 1985 y 1989”.

Existen el vórtice polar ártico y el vórtice polar antártico que tienen diferentes características.n

