“Rafael Amaya: Un hombre nuevo”

Cómo se reencontró después de alejarse de su cotidianidad y las malas influencias

(Nueva York) En la nueva edición de PEOPLE en Español el actor mexicano Rafael Amaya habla abiertamente de cómo retomó las riendas de su vida tras ser hospitalizado a finales del 2015 por lo que él calificó como una crisis nerviosa derivada del cansancio y estrés, y que otros calificaron como una sobredosis. La revista visitó al actor en Los Ángeles para hablar de, entre otras cosas, su exitosa serie El señor de los cielos, cuya quinta temporada recién se estrenó por la cadena Telemundo.

“Regresé a mi centro, a mi esencia, a lo que soy, a mi familia, a las buenas compañías, a los que me quisieron antes de Aurelio [su personaje en la serie]”, dice Amaya a la revista.

Según el Amaya, su error fue creerse su personaje y a aquellas personas que un día tuvo a su lado alimentando su ego. “Me lo creí como persona, ¿Por qué? Por la influencia que tenía de otras personas. Ellos me querían ver tal y decían tal, y me ponían tal y así. Porque ellos también se dejaban llevar por el personaje, por el impacto que tenía Aurelio Casillas, el ‘señor de los cielos’, ellos me querían ver así, como el narco, me invitaban a fiestas, me invitaban a reuniones. Y, pues, yo iba y no sabía en realidad lo que estaba haciendo, en dónde me estaba metiendo, quién estaba… y no sé todavía, ¿no?”, relata.

El actor hoy asegura estar en control de su vida. “Lo que sí sé es que ahora estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo; y estoy muy entregado con ustedes, con mi empresa, con mi familia, con mis amigos y estoy dando mi corazón entero, todo mi tiempo, todo mi ser a lo que me apasiona porque yo sé que esto va a pasar, esto se va a ir y quiero recoger buenos frutos en el futuro. Todo lo que siembro ahorita después lo voy a ir a recoger. Hay que levantar esto, hay que levantar esto”.

