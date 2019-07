Reconocimiento al logro empresarial de Pilar González

Mission.- El Director General de la Corporación de Desarrollo Económico de Mission, EDC por sus siglas en inglés, Daniel Silva; Cristina Garza, Directora de Impacto Social de EDC de Mission y personal de Mission EDC, la Cámara de Comercio de Mission y funcionarios de la ciudad, se reunieron el pasado jueves en el Centro para la Educación y el Desarrollo Económico de Mission (EDC), para celebrar que el negocio local ‘Dip it’ de Pilar Gonzalez fue nombrado finalista para el proyecto de Stacy’s Rise de PepsiCo y, asimismo, convivir con la galardonada empresaria.

“Dip It por Pilar”, con base en la ciudad de Mission, fue nombrada finalista en el prestigioso Proyecto Stacy’s Rise de PepsiCo, convirtiéndose en la primer compañía en el estado de Texas en recibir este reconocimiento. Un equipo de jueces expertos, incluido el productor ejecutivo de Top Chef, Padma Lakshmi, seleccionó a “Dip it by Pilar” entre cientos de solicitantes como uno de los cinco finalistas en el Proyecto Rise de Stacy.

El ganador del gran premio recibirá $ 100,000 dólares adicionales y tutoría intensiva por parte de los principales ejecutivos de PepsiCo.

Stacy’s Snacks, la marca PepsiCo que estableció este concurso, ya le otorgó a la compañía Dip It By Pilar $20,000 para ayudar a desarrollar su negocio y le brindará a su propietaria orientación y visibilidad de la marca durante los próximos tres meses.

González, quien sostuvo un intenso diálogo con los empresarios y representantes presentes, inició su negocio a través del programa Ruby Red Ventures de la Corporación de Desarrollo Económico de Mission, un fondo para pequeñas empresas que tiene como objetivo promover la creación de empresas innovadoras en la Ciudad de Mission. González compitió dos veces en el programa, ambas veces llevándose a casa el premio del primer lugar, recibiendo un total de $ 50,000.

El intenso proceso de tutoría de tres meses de González culminará en una competencia de lanzamiento final frente al panel de jueces en la sede de Frito Lay. Al ganador del gran premio se le otorgarán $ 100,000 adicionales y una asesoría intensiva por parte de los asesores de PepsiCo para garantizar que el negocio triunfador pase a un siguiente nivel.

