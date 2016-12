Renata Notni enfrentará soledad y miedo en “Mi adorable maldición”

* La actriz interpreta a “Aurora” en nueva telenovela de Ignacio Sada

México, (Notimex).- La soledad y el miedo son estados ajenos en la vida de Renata Notni, pero la actriz ha tenido que enfrentarlos para interpretar a “Aurora” en la telenovela “Mi adorable maldición”.

Al inicio de la historia su personaje es una mujer llena de luz que en su día a día regala sonrisas a la gente que se cruza en su camino, hasta que su acontecer da un giro de 180 grados.

“Ella atraviesa por circunstancias muy difíciles de superar, cae en un hoyo y se siente sola, tiene miedos e inseguridades, incluso, empieza a estar al borde de la locura”, adelantó Notni.

Luego de la misa de acción de gracias por el inicio de grabaciones de “Mi adorable maldición”, la joven de 21 años explicó a la prensa que el personaje de “Aurora” la reta como actriz y, al mismo tiempo, la motiva a continuar aprendiendo de su carrera.

La trama está basada en la telenovela colombiana “Lola calamidades”, producida en 1987 con las actuaciones estelares de Nórida Rodríguez y José Luis Paniagua; en 2010 se hizo otra versión en Colombia con Danna García y Segundo Cernadas en los papeles centrales.

Aunque algunos de los capítulos están visibles a través del Internet, Renata Notni dice que prefiere no verlos y construir de cero a su personaje.

“Lo platiqué con mi productor, pero él me dijo que no me recomendaba ver las anteriores telenovelas porque aunque era la misma estructura, la nuestra tendría cosas diferentes”, expuso.

La artista resaltó que Danna García, con quien ha trabajado en dos ocasiones, es una gran actriz e hizo un papel hermoso, pero ella prefiere crear al suyo “de cero”.

“Mis primeras escenas fueron las más complicadas debido a las situaciones por las que ella atraviesa. Creo que no estamos acostumbrados a ver eso en las telenovelas porque siempre son las historias bonitas, pero aquí será distinto”, puntualizó.

“Mi adorable maldición”, antes “La bella Lola”, consta de 120 capítulos y se estrenará el 16 de enero por el Canal de las Estrellas de Televisa.

También contará con las actuaciones de Pablo Lyle, Patricia Navidad, Cecilia Gabriela, Laura Carmine, Maya Mishalska, Socorro Bonilla, Alejandro Ávila y José Carlos Ruiz, entre otros artistas que actuarán bajo la producción de Ignacio Sada.

