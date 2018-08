Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• CUALQUIER PROBLEMA QUE CAUSE UNA DISMINUCION DE LAS DEFENSAS PUEDE PROVOCAR CASPA

P.- Estoy preocupada porque tengo mucha caspa y no puedo combatirla. Tengo 27 años de edad y este problema me afecta mucho. ¿Es bueno lavarse la cabeza todos los días?

R.- Si bien hay shampús medicados que han mostrado ser bastante efectivos, hay un problema bastante frecuente que se manifiesta de esta manera que se llama dermatitis ceborreica. Esto puede ser la manifestación de un problema crónico, como, entre otras cosas, la diabetes. Cualquier problema que cause una disminución de las defensas puede provocar esta dificultad que usted menciona. Por eso es importante consultar con el médico. Es necesario hacer exámenes para descartar cualquier problema. En la práctica habitual se ven dos o tres casos como el suyo por mes, que normalmente no es necesario referirlos al dermatólogo, ya que con el sólo uso de un shampú medicado, que se aplica cada dos días, se resuelve el problema.

• LA DIABETES NO ES CONTAGIOSA

P.- ¿Una persona diabética puede donar sangre?

R.- Sí, una persona diabética puede donar sangre, siempre que tenga su azúcar controlada. La diabetes no es contagiosa. Las personas que no pueden donar sangre son las que, por ejemplo, tienen o han tenido hepatitis, o sida, o cualquier otra infección en sangre que pueda ser transmitida de una persona a otra. Con los diabéticos no hay ninguna preocupación de este tipo. Lo que sí se recomienda es que tengan el colesterol y el azúcar controlado, para que no tengan problemas en el momento de donar su sangre.

• LA FIEBRE TIFOIDEA ES UNA INFECCION QUE SE PUEDE TRANSMITIR POR CONTAMINACION ORO-FECAL

P.- Quisiera saber qué es la tifoidea y si hay algún lugar donde se puede recurrir si alguna persona tiene esta fiebre. ¿Hay alguna especialidad que se ocupe es esto?

R. La fiebre tifoidea es una infección bastante común en nuestra área, que tiene tratamiento, pero que también puede hacerse crónica y afectar varios órganos del cuerpo, incluyendo los huesos. Es una infección que se puede transmitir de una persona a otra por contaminación generalmente oro-fecal. Personas que están contaminadas con esta bacteria, que no tienen muchos síntomas, que trabajan preparando alimentos, que van al baño y no se lavan las manos, contaminan los alimentos y así se puede adquirir esta infección. Un médico familiar, un médico internista, un pediatra, si se trata de un niño, ya que esta fiebre no respeta edades, puede tratar este tipo de infección. De todas maneras los médicos especializados en infecciones, y a los que se recurre en los casos severos, son los infectólogos.

• HAY DIFERENCIA ENTRE BURSITIS, ARTRITIS Y OSTEOARTRITIS

P.- Me han diagnosticado con bursitis y quisiera saber cuál es la diferencia entre la bursitis y la artritis, y si algún medicamento para la artritis me podría ayudar para minimizar el dolor.

R.- La bursitis es la inflamación de la cubierta de las articulaciones. La artritis es un proceso que afecta los huesos. Cuando afecta el cartílago se llama osteoartritis y cuando afecta la cubierta de la unión de las articulaciones se llama artritis. Hay una diferencia entre las tres. El tratamiento básico inicial es el mismo, un antiinflamatorio y un medicamento para el dolor.

En algunos casos de bursitis aguda se inyectan esteroides en la articulación y ello la desinflama en forma rápida.

Un aspecto importante es determinar cuál es la causa de la bursitis y hacer algunos exámenes reumatológicos y radiológicos para obtener mayor información para poder seguir adelante. Quitar el dolor y la inflamación no es suficiente. Hay que averiguar un poco más.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.