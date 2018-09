Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EN EL VIENTRE HAY MUCHOS ORGANOS Y TODOS PUEDEN CAUSAR DOLOR

P.- ¿Por qué se me inflama mucho el vientre? Ya me han hecho un ultrasonido y no me hallaron nada. Me duele el lado izquierdo y cuando tengo la menstruación me duele más. Soy soltera y tengo 33 años de edad.

R.- Es muy importante que Ud. vea a su médico. En el vientre tenemos muchos órganos y todos pueden causar dolor. Cuando el paciente comienza a quejarse de dolor abdominal es necesario hacer una buena investigación. Del lado izquierdo del vientre está el bazo, que es el órgano más grande que tenemos en ese lugar. Está también la flexura esplénica que es la parte de la curvatura del colon, antes de que éste se dirija hacia abajo y termine en el ano. En esa curvatura se produce lo que se llama colitis izquémica; es un área muy sensible, sobre todo cuando se está con mucho estrés y puede ser causante de dolor en la parte alta del vientre del lado izquierdo.

También está el páncreas. Una gran porción de la cola del páncreas está localizada en esa área y puede ser causante de problemas.

Sólo con una buena historia clínica y una examinación completa, valorando además los resultados del sonograma que fueron normales, se podrá ver qué está pasando. Es necesario investigar si no hay estreñimiento, dado que cuando sí lo hay, muchas veces se acumula mucho excremento en el colon; el colon se distiende y puede causar dolor.

Hay otro punto a tomar en cuenta. El estómago está cargado también un poco hacia ese lado izquierdo y cualquier problema gastrointestinal, por ejemplo, la enfermedad úlcero-péptica, causada por el H-pylori, o las irritaciones gástricas se pueden manifestar por dolor es esa área.

En cuanto a la relación que Ud. hace con la menstruación, si el dolor es en la parte inferior, puede ser que haya congestión vascular en las Trompas de Falopio, lo que trae problemas en los días previos a la menstruación, no sólo en el bajo vientre sino también en la espalda.

• LAS INFECCIONES SE CURAN

P.- Yo quisiera saber su opinión porque no hace mucho tiempo me encontraron como 5 o 6 fiebres, malta, tifoidea, y no me acuerdo las otras. Me dijeron que tenía que estar controlándolas constantemente hasta que desaparecieran, pero como yo ya me siento bien ya no me las chequeé, pero dicen que nunca se me van a quitar, que siempre las voy a tener porque ya quedó la raíz.

R.- Lo que usted tiene se cura. Seguramente usted ha estado teniendo fiebre, dolores en el cuerpo, dolores de cabeza, y probablemente mediante un examen de sangre le hicieron una prueba de reacciones febriles, que es por donde se detectan todas las posibles causas comunes de fiebre, como son la tifoidea, malta, tifus, etc.

Todos estos problemas se pueden curar. Las infecciones se curan, el problema es que en algunos casos se hacen crónicas y entonces se hace muy difícil erradicarlas, porque cuando ataca a los huesos es muy problemático para los medicamentos poder matar a estas bacterias.

Lo importante es continuar con el tratamiento aunque usted se sienta bien. Normalmente después de dos o tres semanas de terminado el tratamiento se vuelve a hacer un examen para poder ir midiendo cómo está progresando el paciente y en algunos casos, aunque el paciente se sienta bien, si el laboratorio muestra que todavía hay infección se le sigue dando el antibiótico. A veces el tratamiento lleva varias semanas, pero hasta que los exámenes no salgan bien, se continúa dando la medicina.

• NORMALMENTE LA RINITIS ALERGICA TIENE UNA BASE GENETICA, HEREDITARIA

P.- ¿ En qué consiste la rinitis alérgica?

R.- La rinitis alérgica es un proceso muy común, con un porcentaje alto de personas a nivel mundial que sufren de esta condición. El que la padece desarrolla una reacción inmunológica a nivel de la mucosa nasal al exponerse a ciertas sustancias ya sea ambientales, o por medicamentos o por alimentos. Estos alergenos son sustancias con las cuales células del sistema inmunológico comienzan a interactuar y en esa interacción se produce una reacción inflamatoria en el área de la mucosa, produce una rinitis, y por eso se llama rinitis alérgica. Ello trae mucha secreción, que es acuosa, cristalina, asociada con otros síntomas, usualmente estornudos, comezón en la punta de la nariz. Este paciente necesita ser diagnosticado, es importante ir al médico para que le pueda hacer una evaluación y una historia clínica porque normalmente este trastorno tiene una base genética, hereditaria. Muchas de estas familias tiene asma, como antecedentes alérgicos.

Es importante establecer el diagnóstico porque hay tratamientos que si se dan temprano y en forma efectiva y se puede derivar al paciente con el especialista, se pueden prevenir las complicaciones. Al igual que cualquier otro problema la rinitis alérgica tiene complicaciones.

Esta condición se puede clasificar como intermitente, o temporal, cuando son personas que a veces la tienen, otras veces no, que se presentan en ciertas temporadas de año, o como persistente, cuando los síntomas están durante todo el año.

