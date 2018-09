Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• NO SE RECOMIENDA HACERSE SOLO UN ESTUDIO DE COLESTEROL TOTAL, SINO UN PERFIL LIPIDICO

P.- Tengo 67 años. Mi azúcar está estable, pero mi colesterol es de 234. El Dr. no quiere darme medicinas. Todos los días camino media hora. Mi pregunta es si puedo comer de todo. ¿Se me podría subir el colesterol si como queso, aguacate o nueces? Peso 124 libras, mido casi 5 pies y tomo multivitaminas.

R.- Esto es un problema porque yo sí pienso que necesita medicina para bajar el colesterol y voy a explicarle porqué.

Con un nivel de colesterol de 234, supuestamente no deberíamos darle medicamentos. Es un nivel donde se recomienda dieta y ejercicios. Pero a su vez la información que Ud. me da es bastante incompleta, porque habla del colesterol total. Es muy importante tener un perfil de lípidos, para saber los niveles de los triglicéridos, del colesterol malo, que es el LDL y el colesterol bueno, que es el HDL.

Si Ud, por ejemplo, tiene diabetes y su colesterol bueno está en 45, lo cual está bien, pero su colesterol malo está arriba de 100, aunque el colesterol total esté por debajo de 200, es recomendable darle medicamentos.

Entonces en este punto, lo que yo haría, es hablarle sobre la dieta, disminuirle el consumo de grasas, hacer más ejercicios y medirle los niveles de colesterol pero a través de un perfil lipídico, donde me muestre los triglicéridos, el colesterol bueno, el colesterol malo y el colesterol total.

Solamente basándose en esos resultados se puede tomar una decisión sobre si necesita medicamentos y cuáles, porque es muy diferente el medicamento que usamos para los triglicéridos o el que usamos para el colesterol total.

Ya casi no se recomienda hacerse sólo un estudio del colesterol total, lo que se busca es el perfil.

Este tema ha traído un poquito de controversia porque supuestamente, como en su caso, lo que se recomienda es que por seis meses se haga dieta y ejercicios, pero eso no da resultados, ya que normalmente la gente no lo hace. Entonces cuando regresan ya vienen con los niveles de colesterol mucho más altos, o durante ese tiempo ya les dio un infarto o una embolia.

Por eso, mejor le damos medicamento, le ponemos en dieta y ejercicios y seguimos vigilando los niveles de colesterol.

Con respecto a la pregunta específica sobre si los alimentos que menciona le pueden aumentar el colesterol, sí se lo pueden aumentar, porque tienen mucho contenido de grasa.

• MUCHAS COSAS PUEDEN PRODUCIR DISESTESIAS

P.- Desde hace más o menos dos semanas siento un hormigueo en diferentes partes del cuerpo. A veces es en los dedos de las manos, a veces en los pies o en una parte de la cara. No soy diabética y en mi último control médico todo estaba bien. ¿Qué debo hacer?

R.- Me da gusto saber que no ha dejado pasar mucho tiempo sin hacerse un control físico. Siempre se recalca la importancia de hacerlo al menos una vez al año ya que sabemos que hay muchos problemas que pueden estar presentes en forma silenciosa y dar datos bastante inespecíficos. En este caso, por ejemplo, sería importante saber cuáles son los niveles de colesterol, si no están altos los triglicéridos, si efectivamente no hay diabetes, cómo está funcionando la tiroides, ya que el hipotiroidismo puede manifestarse de la manera que usted describe. Hay también problemas o cambios con los electrolitos. Si el sodio baja, o el potasio baja o sube puede dar este tipo de molestias también. Hay ciertas deficiencias vitamínicas, como de vitamina B12 o de ácido fólico, y mediante un examen que se llama biometría hemática se puede determinar si hay anemia causada por estas deficiencias. En caso de que así sea se puede dar tratamiento para ello.

Recuerdo particularmente el caso de un paciente que llegó con molestias parecidas. Sentía hormigueo por todo el cuerpo y un poquito de debilidad y fatiga, sobre todo al final del día. Se le realizaron exámenes y todo estaba bien. Lo único que se encontró fue que tenía una anemia moderada, pero el tamaño de los glóbulos rojos estaba muy grande, lo que indicaba que era una anemia macrocítica. Esto hace que la sangre se espece y no circule bien por ciertas arterias muy chiquitas, lo que provoca que no se oxigenen bien estos tejidos y comiencen a sentirse molestias. Lo que este paciente necesitaba era vitamina B12 y aunque la anemia no se ha corregido aún completamente, porque la anemia para curarse toma un tiempo, las molestias ya desaparecieron. Esto está puesto como ejemplo, ya que son muchas las cosas que pueden producir, lo que médicamente se llaman disestesias.

• LAS HEMORROIDES PUEDEN SER PELIGROSAS SI SANGRAN

P.- Tengo 60 años de edad y peso 135 libras. Tuve tres veces una hemorragia por el recto y el médico me dijo que son hemorroides internas. ¿Hay peligro es esto; qué me puede suceder?

R.- Las hemorroides son comunes en personas con historia de estreñimiento. Son várices de las venas que están alrededor del ano. Las hemorroides pueden ser peligrosas si sangran porque se puede llegar a tener una anemia, y esto sí tiene complicaciones serias para la salud. Otras posibilidades, aunque raras, es que se produzca una trombosis de las venas, o se formen coágulos. La mejor forma de mantenerse libre de complicaciones por las hemorroides, es evacuar regularmente una vez al día, tomando un laxante suave, ingiriendo muchas fibras y agua, impidiendo de esta manera que el excremento se seque en el colon. De esta forma al pasar el excremento no lastima a las hemorroides inflamándolas.

Si a pesar de todo esto se siguen teniendo problemas es necesario visitar al gastroenterólogo, que son los médicos especializados en este tipo de problemas, que cuentan con la experiencia necesaria y con aparatos que permiten ligar estas hemorroides u operarlas.

