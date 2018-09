Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• DIAGNOSTICAR EL CANCER DE SENO EN FORMA TEMPRANA ES LA MEJOR ARMA QUE SE TIENE

P.- Quisiera saber qué tan común es el cáncer de mama, a qué edad se presenta normalmente, cuáles son los factores de riesgo y si hay alguna forma de prevenirlo.

R.- El cáncer de mama es el cáncer número uno en la mujer. Es una situación bastante seria, y muchos estudios demuestran que las personas que se diagnostican con cáncer de mama jamás pensaron que se les iba a presentar una situación de este tipo.

Toda mujer, por lo tanto, debe considerarse en una situación de alto riesgo.

• EDAD:

Se presentan casos de mujeres que a los 35 años de edad han tenido este problema, pero habitualmente se diagnostica en personas un poco mayores, que están entre los 50, los 60 años de edad, aunque se sabe que éste es un proceso que comienza años antes y se va desarrollando en forma lenta. Por lo general cuando se hace el diagnóstico ya la paciente ha tenido el problema por más de un año. Diagnosticarlo en forma temprana es la mejor arma que se tiene y la educación sobre el tema es fundamental. Descubrir en forma temprana esta enfermedad permite salvar muchísimas vidas.

• RIESGO:

En general todas las mujeres corren el riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero hay quienes tienen factores de riesgo más altos. Por ejemplo:

• Las personas que tienen historia familiar de este tipo de enfermedad;

• Aquellas mujeres que comienzan su menstruación a edades muy tempranas y dejan de reglar a edades tardías, después de los 50 años, ya que están expuestas por mucho más tiempo al influjo de las hormonas, de los estrógenos principalmente;

• Quienes van avanzando en edad, especialmente después de la menopausia;

• La edad en que se tiene el primer hijo. Algunos estudios han demostrado que cuanto más temprano se tenga el primer embarazo, menos riesgo se tiene de desarrollar esta enfermedad.

• Quienes han experimentado varias biopsias, por diferentes lesiones, como quistes, por ejemplo, corren más riesgo que aquéllas que no han tenido biopsias.

• El sobrepeso, la obesidad.

• PREVENCION:

Con respecto a la pregunta de si puede prevenir, la respuesta es afirmativa. Sí, se puede prevenir. Una de las formas es consumir sustancias que tengan estrógenos naturales, lo que se llama fitoestrógenos. Uno de los productos naturales que más estrógenos contiene es la soya. Hay cantidad de productos de soya, ya sea en forma de leche, de carne, de queso, etc, que pueden reemplazar a otros que no son buenos para la salud.

Otra forma de prevención es evitar la obesidad. Hay que disminuir el sobrepeso, mantener una dieta balanceada y hacer una actividad física regular. El consumo de vitamina E, a dosis de 400 unidades internacionales por día, ha demostrado en algunos estudios que puede disminuir la incidencia del cáncer de seno.

Otro aspecto, que probablemente llame mucho la atención, es el de los vegetales. Los vegetales tienen antioxidantes, lo cual hace muy bien y ayuda a prevenir muchos procesos. Por ejemplo se realizó un estudio con zanahorias, y se encontró que éstas contienen muchos antioxidantes que ayudan a prevenir muchos problemas, entre ellos el cáncer de mama.

La ingestión de grasas también es un factor importante. Entre menos grasa haya en su dieta, mejor; es otra forma de prevención.

Todo esto es de suma importancia porque implica hacer un cambio en el estilo de vida

• EL DAÑO POR LA FALTA DE LAS AMIGDALAS ES CERO

P.- Tengo una niña de cinco años de edad que tiene muy seguido problemas con las anginas. La tuve que llevar a un especialista que me dijo que la única manera de que este problema no se repita es quitándoselas. Mi pregunta es si después de la operación esto le puede afectar. Supongo que cada cosa que tenemos en el cuerpo es porque la necesitamos. Si se las quitan ¿No le va a afectar a la niña en el futuro?

R.- Es una buena pregunta porque hay muchos mitos acerca de quitar las amígdalas, porque éstas son parte de los tejidos de defensa que tenemos en el cuerpo. Pero en algunos casos las amígdalas causan problemas, como es el caso de quienes las tienen muy inflamadas padeciendo de angina constantemente. En estos casos es indicado quitarlas. El daño por la falta de las amígdalas es cero. Es una parte muy pequeña del cuerpo lo que se está removiendo. La predisposición a la inflamación de las amígdalas es normalmente hereditaria. La operación es muy sencilla, dura a lo máximo 15 minutos, aunque sí requiere de anestesia general. Las amígdalas de remueven a través de la boca. Son como una fruta colgando de un árbol, están libres de todos los lados y solamente están pegadas por una parte muy delgada; lo único que hay que hacer es desprenderlas de allí. Luego de la operación, por tres o cuatro días hay que comer únicamente cosas frías y dulces, como helados, gelatinas, etc. Lo frío evita el sangrado y ayuda también para que no haya dolor.

