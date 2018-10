Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EN LA MAYORIA DE LOS CASOS LA PARALISIS FACIAL ES UN PROCESO REVERSIBLE

P.- ¿A qué se debe que a veces, cuando uno se expone al frío luego de estar en un lugar con calefacción, se agarra un aire en la cara y se tuerce la boca y el ojo?

R.- Esto se llama parálisis facial. Existe un nervio, que es el nervio facial, que nace en el cerebro y se extiende hacia la cara, pasando por la base del oído interno. Al acercarse a la piel de la cara se ramifica. Este es el nervio que permite tener sensaciones de frío, o calor, o dolor en la cara. También es el que le da corriente a los músculos y les permite mantenerse simétricos, y contraerse y relajarse. Cuando este nervio se expone a veces a los cambios bruscos de temperatura, se paraliza, deja de mandar corriente a ese lado de la cara, y se produce una contracción que tuerce la boca, se pierde la sensibilidad, y el ojo tiene dificultad para cerrarse y comienza a lagrimear. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, éste es un proceso reversible. La recuperación se produce en un período de seis a ocho semanas. En muy pocos casos es irreversible y ello es usualmente cuando hay problemas crónicos en el oído interno.

• LAS GOTAS COMERCIALES POR LO GENERAL NO SON RECOMENDABLES PARA LA RINITIS ALERGICA

P.- Me operaron de la nariz hace 25 años y padezco de alergias. Tengo congestión nasal, siempre uso gotas. Quisiera saber si hay algún tratamiento para esta congestión.

R.- Esto es una rinitis alérgica, que probablemente se esté complicando por el tratamiento que está usando. Las gotas comerciales por lo general no son recomendables, porque si bien producen un alivio rápido, también producen un síndrome de rebote, con lo que, después del alivio viene una mayor congestión, y así se produce un círculo. Lo recomendable es visitar al médico, reconocer que esto es un tipo de alergia y seguir el tratamiento indicado. Existen excelentes medicamentos actualmente para la rinitis alérgica. Por supuesto también es muy importante identificar cuáles son las sustancias que producen la reacción y tratar de evitarlas. Si aún con este tratamiento se siguen teniendo problemas para respirar, estornudos, secreción cristalina, es necesario hacer una derivación con un especialista en alergias para que le haga una prueba en la piel para reconocer qué sustancias del medio ambiente están produciendo problemas. Entonces se preparan una vacunas, con las sustancias a la que el paciente salió positivo, que se le van aplicando en dosis mínimas, una vez por semana, por varios años, hasta que se desarrollen anticuerpos. La operación de hace 25 años posiblemente se haya debido a la presencia de pólipos, que se forman a consecuencia de la alergia.

• EN EL PACIENTE DIABETICO LOS SINTOMAS DE UN INFARTO NO SON LOS TIPICOS

P.- ¿Cuáles son los síntomas de un ataque al corazón? ¿Qué se debe hacer cuando algo así está pasando?

R.- Voy a comenzar explicando las formas más raras en que un ataque al corazón se puede presentar. Esto es importante porque en la mayoría de los hogares siempre tenemos a alguien mayor que tiene diabetes. En el paciente diabético los síntomas de un infarto no son los típicos. Un infarto en un paciente diabético se puede presentar sin dolor de pecho. Puede presentarse con molestias, como dolor en la boca del estómago, náuseas, vómitos y sudor frío. Quiero recalcar esto porque es importante que la persona que tenga un infarto llegue temprano al hospital, porque con todos los avances que se tienen cuanto más temprano llegue más posibilidades hay de salvarlo.

En un ataque típico se siente dolor en el pecho o una opresión muy particular, sudor frío, palpitaciones, miedo. El dolor, en algunas ocasiones se pasa al hombro izquierdo y se extiende al brazo del mismo lado. Se pueden sentir náuseas y vómito.

Esto es lo más clásico. En muchos casos los pacientes ya han tenido angina de pecho. Ya han manifestado dolor de pecho al estar corriendo o haciendo ejercicios, pero al descansar el dolor se pasa.

Estas personas deben consultar con un cardiólogo en esta etapa para evitar problemas mayores, ya que se les puede ayudar antes de que se presente un infarto agudo. Muchas personas llegan muy tarde; ya cuando llegan al hospital hay partes muertas del corazón y no pueden tener el beneficio de las terapias que hoy día se tienen.

Esto es importantísimo. Cuando se tiene angina de pecho no hay que tomarlo a la ligera. Hay que buscar ayuda a tiempo. El cuerpo siempre nos da señales y ésta es una señal de que se está propenso a tener un infarto. Con un tratamiento adecuado esto se puede evitar.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.