Resolviendo sus dudas

Por el Dr Enrique Griego

• EXISTEN TECNICAS QUIRURGICAS PARA CORREGIR UNA HERNIA HIATAL

P.- Tengo una hernia hiatal y estoy tomando medicina para ello. A veces no como para ver si me siento bien pero igual tengo mucha acidez. Ya me hicieron una endoscopía y sólo me dieron medicamento. Consulté con un gastroenterólogo, y me dice que me tengo que operar. Yo quisiera saber su opinión.

R.- Muchas personas tienen hernia hiatal. Lo que ocurre en estos casos es que el esófago, que es el tubo que va de la boca al estómago, en su entrada al estómago queda un poquito flojo porque se levanta una hernia al lado derecho de ese tubo que hace que la unión quede un poquito abierta. Normalmente en el estómago se produce un ácido, que es el ácido clorhídrico, que se encarga de preparar los alimentos para que pasen del estómago al intestino delgado. Cuando ese ácido sale del estómago puede producir inflamación y hace que se sienta dolor de pecho, agrugas, y que se repita mucho ácido. Esto puede ocasionar muchos problemas, que pueden ir desde una esofagitis, que es una inflamación, algunas veces sangrado y otras veces hasta cáncer en esa área por la irritación, por el traumatismo químico crónico que se produce por el contacto constante con este ácido.

En la mayoría de los casos a través de medicamentos se pueden eliminar estas molestias. También adoptando medidas como cenar moderadamente, no irse a acostar enseguida de comer, tratar de dormir con la cabeza levantada unos 30 grados, tratar de no comer alimentos ácidos, o aquellos que usted descubra que le causan los síntomas.

Pero cuando se está tomando un medicamento fuerte, y aún así se sigue con los síntomas, ya se pasa del tratamiento médico al tratamiento quirúrgico. Sí existen técnicas quirúrgicas para corregir este tipo de hernias y en algunos casos eso es lo más recomendable. Es necesario aclarar, sin embargo, que es una cirugía un poco delicada, por lo que es muy importante asesorarse muy bien acerca de la experiencia que tiene el cirujano en este tipo de operaciones. En su mayoría estas operaciones se hacen con rayos láser, pero la experiencia del cirujano es fundamental.

• NO ES NORMAL TENER DOLOR PLEURITICO

P.- Cuando estornudo mucho me duelen los pulmones. ¿Qué puede ser?

R.- Es importante saber que hay un dolor de pecho que se llama dolor pleurítico, que da cuando la persona tose, o respira profundo. La pleura es la cubierta de los pulmones. Al distenderse los pulmones y tocar la pleura, si ésta está inflamada o hay un proceso de líquido que se acumula en el espacio pleural, que está entre ésta y el pulmón, se produce dolor. Puede existir un proceso inflamatorio de la pleura, como tuberculosis, o problemas secundarios a una neumonía que dejan lesiones en la misma, o una infección por virus que puede también producir inflamación.

Cualquiera de ellos debe ser investigado. No es normal tener dolor pleurítico. Hay muchos medios para estudiar este problema, radiografías, a veces electrocardiogramas para ver cómo está el corazón y si no sale nada en estos estudios, hay que hacer una derivación con el médico especializado en pulmones.

• MUCHAS VECES LAS ADOLESCENTES TIENEN UNA DISTORSION DE SU IMAGEN CORPORAL

P.- Mi hija tiene 14 años de edad. Hace tres meses decidió que tenía que bajar de peso y prácticamente dejó de comer. Ahora pesa 90 libras pero se le ha detenido su menstruación. Está en tratamiento con un psicólogo, pero yo quisiera saber qué se puede hacer para que vuelva a tener su regla.

R.- Este es un problema muy serio que se llama Anorexia Nervosa, y que debería estar bajo la atención de un psiquiatra. Muchas veces las adolescentes se forman una imagen errónea de su cuerpo; quieren imitar a las muchachas que salen en las revistas, que son muy delgadas, y su propia imagen en el espejo las hace sentir muy gordas, aunque no lo estén. Es decir, tienen una distorsión de su imagen corporal. Esto es un problema psicológico donde lo más importante no es tratar de que coman, sino corregir la dificultad de base. Una manifestación de que el cuerpo está sufriendo es dejar de menstruar porque los ovarios no producen suficientes hormonas. Esto pone al organismo en peligro y cuando más tiempo pase así, es peor. El tratamiento adecuado es imperativo.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.