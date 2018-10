Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• SI ALGUIEN TRATA DE SUBIR DE PESO, Y NO PUEDE, ES NECESARIO HACER VARIOS EXAMENES

P.- Mi problema es el opuesto al que tiene la mayoría de la gente. Tengo 37 años de edad y peso 111 libras. Quisiera saber qué puedo hacer para aumentar de peso.

R.- Este problema es más fácil de resolver que lo contrario, o sea, bajar de peso. Sólo ocasionalmente se encuentra uno con este tipo de situación. Subir de peso es mucho más fácil que bajar de peso. El problema de la obesidad es uno de los problemas de salud pública más grande que tenemos en Estados Unidos. Ocupa el segundo lugar luego del tabaquismo. Y el problema cada vez se hace más grande y cada vez tenemos menos éxito. Esta lucha se está perdiendo de la misma forma que las autoridades están perdiendo la lucha contra las drogas.

Pero aquí el problema es el contrario, esta persona quiere subir de peso. Es muy importante, primero, averiguar si todo marcha bien. Cuando alguien está tratando de subir de peso y no puede, es necesario hacerle varios exámenes. Uno de ellos es para ver cómo está funcionando la glándula tiroides, que es la encargada de producir las hormonas que controlan el metabolismo. Esto puede hacerse simplemente a través de un análisis de sangre. Si la tiroides está trabajando de más, está hiperactiva, quiere decir que el metabolismo está funcionando muy rápido, independientemente de la edad que esta persona tenga. Si la dificultad está aquí, existen tratamientos que permiten que el paciente gane peso.

Supongamos por otra parte que todo esté bien. Podría ser que la persona no tenga una buena ingesta de calorías, o no esté comiendo lo suficiente, o esté haciendo demasiados ejercicios, o esté muy nerviosa. Por ello es necesario evaluar todos los factores antes de determinar el plan a seguir. Pero probablemente lo que se necesite es prescribirle vitaminas, algún medicamento para abrirle el apetito, y enviarla con un dietista que será el encargado de calcular el número de calorías diarias recomendadas para esta persona en particular, que generalmente van a ser entre 2.500 y 2.800 para esta edad.

Este tratamiento requiere de una visita al médico cada dos semanas al principio, y luego, a medida que se va aumentando de peso, se la ve cada cuatro semanas o cada seis.

• EL SINDROME DE COLON IRRITABLE NO TIENE CURA, PERO SE CONTROLA

P.- Quisiera saber qué es en sí la colitis

R.- El síndrome del colon irritable es un problema muy común en nuestra sociedad. Se dice que alrededor del 20 al 25% de la población adulta lo presenta. Esto indica que 1 de cada 5 adultos sufre de este síndrome. Es un problema que normalmente se presenta entre los 20 y los 60 años de edad, que se da más frecuentemente en la mujer, casi el doble estadísticamente; no es muy común que se presente en niños o en personas ancianas, aunque sí puede verse algunas veces. Se presenta en forma de cólicos abdominales que usualmente van acompañados, o de diarrea, o de estreñimiento.

En un 60% de los casos puede ser nada más diarrea, en otro porcentaje más bajo puede ser nada más estreñimiento, y en otro porcentaje pueden presentarse ambos en forma alternada.

El síndrome se compone entonces de cólicos abdominales, diarrea o estreñimiento, distensión abdominal, gases, y a veces náuseas y vómitos. Muchas veces no se encuentra una causa para este problema. Es necesario para hacer el diagnóstico realizar una serie de exámenes para ver si hay alguna infección o inflamación del intestino, como una colitis, o una colitis ulcerativa, o un cáncer del colon, que también se presenta en forma similar, ya que no existe un examen que, por sí solo, diga que lo que el paciente tiene es el síndrome de colon irritable. Es un diagnóstico de exclusión; hay que descartar otras causas orgánicas, que sí pueden demostrarse con estudios de laboratorio o radiológicos.

Lo que se realiza es un examen del excremento, para ver si no hay sangre o una infección producida por algún parásito; un examen de la tiroides, por medio de un análisis de sangre (TSH), ya que en algunos casos, cuando hay alguna alteración en el funcionamiento de esta glándula, una de las manifestaciones es la presencia de diarrea o estreñimiento, distensión abdominal y cólicos; y un CBC, o una Biometría Hemática, para determinar si no hay una anemia o una leucemia, ya que, en algunos pacientes, se puede presentar de la misma forma.

Cuando es necesario realizar estudios radiológicos, como una colonoscopía o una endoscopía por ejemplo, el paciente es derivado con un gastroenterólogo.

El síndrome del colon irritable no implica que sea nada más el colon el que está inflamado; es todo el intestino, pero la inflamación es funcional; comienzan a haber contracciones de las fibras musculares del intestino y por eso, en los exámenes que se realizan, no hay una patología, un daño orgánico que se pueda demostrar. Cuando se habla de una colitis ulcerativa se habla, por el contrario, de un proceso inflamatorio del colon, donde se forman úlceras dentro de la pared interna del mismo, que muchas veces producen sangrado y síntomas mucho más severos.

El síndrome del colon irritable no tiene cura. Se puede controlar por medio de una dieta alta en fibras; comer más vegetales y frutas frescas, granos y cereales enteros, ingerir bastante agua, y en algunos casos, se necesita tomar medicamentos.

Uno de los principales factores que dispara los síntomas de este síndrome es el estrés. La mayoría de los pacientes con este problema son personas ansiosas, muy nerviosas, que normalmente tienen un componente depresivo.

