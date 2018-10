Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• UNA ANEMIA PERSISTENTE REQUIERE UN EXAMEN COMPLETO DE SANGRE Y EXCREMENTO

P.- Siempre me encuentran anemia. Tomo vitaminas, pero cuando dejo de tomarlas me regresa .Tengo 36 años de edad.

R.- Otra vez necesitamos enfocarnos en las causas. Es importantes saber qué es lo que está provocando esta anemia. A esta edad me imagino que todavía está menstruando. Hay personas que durante este período sangran mucho y cuando uno pierde sangre también pierde hierro. El organismo no tiene la capacidad de producir hierro y éste es necesario para formar nuevos glóbulos rojos y si la persona no está consumiendo alimentos ricos en hierro se produce una deficiencia continua que luego va a producir anemia. También es importante averiguar si no hay ninguna pérdida oculta de sangre, por ejemplo a través de los intestinos. Cuando hay una anemia recurrente hay que observar si no hay sangre en el excremento. Hay exámenes especiales para ver esto. Definitivamente una anemia persistente requiere un examen completo de sangre y excremento. Mediante ellos veremos cómo está el nivel general de hierro, la ferritina, que es una proteína que se transporta en el hierro. Sólo esto nos va a dar la clave de cuál es la causa de la anemia, porque hasta que no se encuentre la causa, el hecho de estar dándole hierro cuando le encuentran anemia lo único que hace es tratar los síntomas.

• LA FIEBRE TIFOIDEA ES BASTANTE COMUN EN ESTA ZONA

P.- Mi esposo estuvo enfermo con una fiebre muy alta y mucho dolor en todo el cuerpo. Ya terminó de tomar sus medicamentos pero tiene mareos constantes. ¿Por qué?. Tiene 24 años de edad.

R.- Basándonos en la información de que es una persona joven, que ha tenido una fiebre muy alta, con dolores en los huesos, en nuestra área, una de las cosas que habría que descartar es que no tenga fiebre tifoidea. Es bastante común en esta zona y se puede presentar en esta forma.

Para hacer el diagnóstico se necesita un examen de sangre que se llama prueba de aglutinación o de reacciones febriles, y existe tratamiento para este tipo de problema.

En algunos casos, aún después de terminar con el tratamiento con antibióticos, se puede continuar con algunas molestias, que pueden ser secundarias a los medicamentos, o a los episodios de fiebre. Cuando una persona tiene fiebre, si se deshidrata o pierde muchos líquidos, puede quedar con ciertos problemas.

Es importante que aunque haya terminado con el tratamiento de antibióticos, regrese con el doctor para que lo monitoree y vea qué respuesta hubo. En los casos de fiebre tifoidea hay que continuar controlando al paciente con el mismo examen para ver si los niveles van bajando, aunque clínicamente el paciente ya se sienta bien.

La importancia del seguimiento es para que la infección no se haga crónica, porque de ser así la infección puede irse a los huesos y producir más adelante problemas muy serios.

Cuando se tiene un episodio agudo de este tipo, con dolores de cabeza muy severos, fiebre, escalofríos, dolores en los huesos, sin que se presenten molestias para orinar o problemas gastrointestinales, como diarrea, o dolores de garganta o de oídos, pensamos que lo que se presenta es un síndrome febril, que puede ser secundario, en la mayoría de los casos, a una fiebre tifoidea.

• UN DESPRENDIMIENTO DE RETINA PUEDE MUCHAS VECES LLEVAR A LA CEGUERA

P.- Hace dos meses tuve un desprendimiento de retina en el ojo derecho y tuvieron que operarme. Estoy tomando medicamentos y estuve con el ojo tapado hasta hace unos días. Ahora veo en las mañanas, cuando empieza el día, pero luego se me va yendo poco a poco la visión. ¿Es normal o debo llamar a mi médico?

R.- Un daño a la retina es un daño bastante severo. La retina es la pared posterior del ojo, y a través de ella entran el nervio óptico y los vasos sanguíneos, que son los que nutren al ojo. Un desprendimiento de retina puede muchas veces llevar a la ceguera.

Luego de una operación la recuperación es bastante lenta, pero bajo la dirección de un médico especializado puede realizarse una buena rehabilitación. Seguramente el médico establecerá medidas, que incluyen no levantar cosas pesadas, no exponerse a los rayos solares, usar lentes oscuros, etc., medidas que los pacientes deben seguir estrictamente, porque, como dije, el problema es bastante serio.

