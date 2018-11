Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• MUCHAS ENFERMEDADES SE PUEDEN MANIFESTAR POR DEBILIDAD Y FATIGA

P.- Hace un tiempo que me siento muy cansada. He ido al médico y me ha recetado vitaminas, pero las vitaminas me producen mucho sueño y me siento peor. Quisiera saber qué puedo tomar que no me afecte.

R.- Lo importante en este caso no es nada más darle vitaminas, sino buscar cuál es la causa de la debilidad y la fatiga. Hay muchas enfermedades que se pueden manifestar con estos síntomas, entre ellas la anemia, la diabetes, la alta presión, problemas de hipotiroidismo, problemas de colesterol, ansiedad y depresión, etc. En sí, la mayoría de los problemas que hoy día vemos se pueden manifestar por debilidad y fatiga. Por eso no es suficiente con tomar vitaminas, ya que incluso podría estar haciéndose daño, perdiendo tiempo, mientras el problema sigue avanzando. La recomendación es ir con el médico y pedirle que le haga una evaluación completa, incluyendo exámenes de colesterol, para la diabetes, para la anemia, de orina, para detectar problemas de la tiroides. Esta es la forma en que se pueden descartar muchos problemas. Si todos los exámenes salen bien, habría que ver qué tanto ejercicio usted realiza. Muchas veces el mejor tratamiento para la debilidad y la fatiga, si no se tiene ninguna enfermedad crónica, es hacer ejercicios. El ejercicio proporciona la energía que se necesita.

• LA MEJOR FORMA DE BAJAR DE PESO ES HACIENDO EJERCICIOS Y VIGILANDO LO QUE SE COME

P.- Tengo 31 años de edad, peso 215 libras y mido 5.7″. ¿Qué me recomienda para bajar de peso?

R.- Según su estatura usted debería pesar alrededor de 130 libras, o sea que estamos hablando de 85 libras de más.

La mejor forma de bajar de peso es haciendo ejercicios y vigilando lo que se come. Hay que controlar las calorías, y eso se puede lograr bajando la cantidad de grasas que se consume, la cantidad de azúcar y tomando agua en lugar de refrescos.

Hay otros planes que se pueden agregar, como por ejemplo, sustituir una de las comidas por un ‘ultra slim fast’ que tiene solamente 220 calorías. En realidad para bajar de peso se deben hacer muchas cosas: cambiar los hábitos alimenticios, hacer más ejercicios, caminar, pesarse una vez por semana como parte de un plan de vigilancia que uno mismo debe tener, y básicamente darse tiempo. Las personas que quieren perder peso tiene que saber que eso no se logra de la noche a la mañana.

Tampoco es recomendable tomar pastillas, ponerse inyecciones o ingerir productos que sólo le pueden traer problemas.

• LA “CASA” DONDE VIVEN LOS ESTREPTOCOCOS ES NUESTRA PIEL

P.- Me acaban de detectar una ericipela. Ya me la he tratado, me dieron antibióticos fuertes, me siento un poco mejor, pero no se erradica por completo. Yo quisiera saber cuánto tiempo lleva curarse de esta bacteria.

R.- La ericipela es producida por una bacteria que se llama estreptococo. Es una infección que afecta el tejido subcutáneo, o sea el tejido que está por debajo de la piel.

Usualmente se necesita tomar antibióticos por unos diez días. En algunos casos hay que investigar cuál es la causa, saber por qué el paciente desarrolló ericipela, ya que a veces son personas que tienen faringitis o amigdalitis, y tienen estreptococos. Otras veces se deben a arañazos o piquetes de insectos en cualquier parte de la piel que se infectan con estreptococos. Es necesario recordar que la ‘casa’ donde viven los estreptococos es nuestra piel. La razón por la cual cuando a uno le van a poner una inyección o lo van a operar, hay que limpiar muy bien el área es para apartar esta bacteria para que no vaya a entrar cuando se abre la piel.

En general, entonces, la ericipela se cura con antibióticos, aunque es necesario mencionar también que a veces puede traer complicaciones. Cuando el tratamiento no se realiza bien, o se hace a medias, el aparato inmunológico va a generar ciertas sustancias para matar al estreptococo, que después de hacerlo, van a quedar circulando en la sangre y dañan el grumérulo, que es la unidad funcional del riñón, produciendo una glumérulonefritis, que precisamente se llama glumérolonefritis post- estreptocócica. Esto daña al riñón, aunque afortunadamente no es algo que se vea con frecuencia porque la mayoría de la gente acude rápido a la consulta médica.

