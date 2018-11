Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• ALGUNOS MEDICAMENTOS PARA DORMIR PUEDEN CAUSAR RETRASO EN EL PERIODO MENSTRUAL

P.- Mi hermana es soltera y está tomando medicamentos para dormir. Desde hace tres meses se le ha detenido su período menstrual. ¿Puede ser por el medicamento?

R.- Sí, lo más seguro es que sea por el medicamento, pero una de las cosas que hay que determinar siempre que una mujer comienza a tener retrasos en su menstruación, y está en su periodo reproductivo, es que no sea un embarazo. Como el embarazo es la causa más común de amenorrea secundaria, es la primera que el médico debe descartar. Amenorrea es el término médico que se usa para determinar que la mujer no está menstruando.

Lo segundo sería ver si no es un efecto colateral del medicamento. Este tipo de medicamentos sí puede, como efecto secundario, causar retraso en el período menstrual.

Lo más importante es ir con el ginecólogo, que es el especialista que va a realizar todas las valoraciones necesarias para ver cuál es la causa. En caso de que sea la segunda van a tener que cambiar el medicamento.

• EL HIPOTIROIDISMO ES BASTANTE COMUN EN LAS MUJERES JOVENES

P.- Se me cansan mucho los pies y se me duermen. Tengo 20 años de edad. ¿Qué necesito hacer?

R.- Es necesario consultar con el médico. El tendrá que investigar si podría ser un problema de la tiroides, ya que el problema del hipotiroidismo es bastante común en las mujeres jóvenes. Otro aspecto a analizar son los problemas reumatológicos al igual que aquellos de tipo inmunológico, como el lupus, que se puede presentar también en mujeres jóvenes y que se puede manifestar por problemas en las extremidades.

Cuando se presentan síntomas como éste, es necesario hacer los estudios adecuados, no tomarlo como algo sin importancia, y para ello hay que recurrir al médico.

• CON LAS VARICES LA POSICION ESTATICA NO AYUDA

P.- Yo trabajo en una oficina y estoy sentada aproximadamente como 10 horas al día. He notado que últimamente me están saliendo como unas venitas muy delgaditas en la parte de atrás de las rodillas y quisiera saber si son várices que se producen por todo el tiempo que estoy sentada, y en caso afirmativo, qué puedo hacer para ayudar a que no crezcan.

R.- Pareciera que sí son várices ya que así comienzan a desarrollarse las várices de las venas superficiales. Hay dos sistemas venosos en las extremidades. Uno es el sistema venoso profundo, que son las venas que están más cerca del músculo, y el otro es el sistema venoso superficial, que son las venas más cercanas a la piel, que son las que usualmente se dilatan y producen las várices. La posición estática no ayuda mucho, hace que la sangre se estanque y entonces las venas comienzan a dilatarse. Sin embargo, aun estando sentada, pueden hacerse algunos ejercicios. Lo importante es promover la actividad de los músculos de la pantorrilla, de modo de estimular los músculos y la circulación. Esto también hace que la grasa que está acumulada debajo de la piel en esas áreas desaparezca, y al desaparecer esa grasa usualmente desaparecen las várices en este estadio.

