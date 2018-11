Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EL AZUCAR DE LA LECHE SE LLAMA LACTOSA

P.- Me hice un examen para saber si tenía H. Pylori y me salió negativo, pero sí tengo gastritis. Tomo medicamento y me calma el dolor, pero todo lo que como me inflama, especialmente cuando consumo lácteos. ¿Qué puede ser?

R.- Habría que considerar varias cosas, entre ellas una colitis, dado que podría ser una colitis ulcerativa, o un síndrome de intestino irritable, pero lo más probable es que sea una intolerancia a la lactosa. El azúcar de la leche se llama lactosa y hay una enzima que está en el intestino que se llama lactasa y que se encarga de desmenuzar ese azúcar en partículas pequeñas para que puedan ser absorbidas. Cuando hay una deficiencia de esta enzima, no se puede absorber el azúcar de la leche, por eso, al ingerir lácteos se produce inflamación y normalmente diarrea.

Otra cosa que puede presentarse con molestias parecidas, al insumir grasas, es cuando hay piedras en la vesícula. Al comer alimentos grasosos se necesita la presencia de bilis de la vesícula hacia el intestino, para que las grasas sean desmenuzadas en partículas pequeñas y puedan ser absorbidas. Cuando hay piedras en la vesícula esto no se lleva a cabo en forma adecuada, y al comer alimentos grasosos se presenta un síndrome de mal-absorción de grasas que se manifiesta por distensión abdominal y muchos gases.

En resumen, hay tres posibles causas para sus molestias: intolerancia a la lactosa, problemas de vesícula, o síndrome del intestino irritable. Mediante un examen médico podría determinarse de qué se trata.

• SON MUCHAS LAS CAUSAS QUE PUEDEN PROVOCAR MAREOS

P.- Me diagnosticaron una infección en el estómago. Me dijeron que era tifoidea y encontraron también que tenía los triglicéridos muy altos. Comencé con un dolor en la boca del estómago y me daban mareos. Quisiera saber qué es lo que causa los mareos.

R.- La fiebre tifoidea puede provocar náuseas y vómitos; son síntomas muy comunes, al igual que malestar en el cuerpo, dolor, escalofríos, y también mareos. El tratamiento es largo, lleva de tres a cuatro semanas de antibióticos, y luego hay que esperar hasta seis semanas para poder repetir el examen y compararlo para ver si el paciente ya está bien. Si después de la mejoría clínica y de laboratorio, todavía se tienen mareos, es importante investigar de qué se trata. Son muchas las causas que pueden provocar mareos: puede ser una laberintitis, que es una inflamación de la parte interna del oído y da este síntoma, sobre todo al mover la cabeza de un lado a otro; puede ser ocasionado por arritmias en el corazón, cuando el corazón no bombea suficiente sangre hacia el cerebro puede dar mareos; también puede ser que haya placas de colesterol en una de las arterias carótidas, que son las que llevan la sangre del corazón al cerebro. También algunos medicamentos pueden producir mareos como efecto colateral. La anemia puede ser otra de las causas.

De todas maneras es importante recalcar que en un caso diagnosticado como fiebre tifoidea, hay que incluir el mareo como parte de las molestias de esta enfermedad, a menos que éste continúe luego de que se termine con el tratamiento correcto.

• UN ECZEMA ES UNA REACCION ALERGICA AL NIVEL DE LA PIEL

P.- ¿Qué es un eczema y que posibilidades hay de que se repita?

R.- El eczema es una reacción alérgica al nivel de la piel. Cualquier persona que manifieste una reacción alérgica tiene riesgos de desarrollar cualquier otro problema de tipo alérgico. Es muy común por ejemplo, con un porcentaje del 65%, que quienes tienen una rinitis alérgica puedan tener también asma. Se han hecho algunas asociaciones entre el eczema y el asma, pero no necesariamente tiene que ser así, son porcentajes, pero sí es conveniente tener cuidado.

