Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA CAUSA MAS COMUN DE SANGRADO RECTAL SON LAS HEMORROIDES

P.- Mi cuerpo arroja por el recto un líquido amarillo y de vez en cuando, cuando me hago la limpieza me sangra. ¿Qué puede ser?

R.- Lo primero que debemos destacar es que esto no es normal. La causa más común de sangrado rectal son las hemorroides, pero también existen otros causantes como cáncer de colon, colitis, erosiones que se pueden formar antes de que la mucosa llegue al recto, especialmente las personas que sufren de mucho estreñimiento puede ser que al evacuar se lastimen y sangren.

Normalmente cuando se tiene este tipo de problemas el paciente debe ser referido a un gastroenterólogo, que es el médico especializado que cuenta no sólo con los conocimientos sino con los aparatos apropiados para poder estudiar todo el intestino grueso, o bien nada más la última porción, que es el recto y el colon sigmoide. Es imperioso consultar con el médico. No es un problema que deba tomarse a la ligera. Recordemos que cuando hay molestias esto es secundario a algo y la labor del médico es investigar dónde está el problema.

• LA AMILASA ES UNA ENZIMA QUE SE ESTUDIA PARA DETERMINAR SI HAY PANCREATITIS

P.- Me van a hacer un examen que se llama amilasa. ¿Es un examen del hígado o del páncreas?

R.- La amilasa es una enzima que se estudia por un examen de sangre, y que se hace para determinar si hay pancreatis, si el páncreas no está inflamado. Usualmente este examen se complementa con otro que se llama lipasa. Cuando alguien tiene un dolor abdominal que se va a la espalda, sobre todo si ha tenido los triglicéridos muy altos, o ha tomado mucho alcohol en su vida, o ha tenido ya una historia de pancreatitis, hay que sospechar que puede ser una pancreatitis de repetición y generalmente se ordenan estos dos exámenes, amilasa y lipasa.

• LA INFECCION LLAMADA “HELICOBACTER PYLORI” PROVOCA MUCHO GAS

P.- Constantemente repito las comidas y siento necesidad de eructar. ¿Esto es síntoma de qué problema?

R.- Esto es un síntoma muy común, sobre todo en lugares donde se consumen alimentos muy condimentados o con alto contenido de grasas. Y si bien por mucho tiempo se le han atribuido a la mala alimentación los síntomas de gastritis, de úlceras gástricas y de úlceras del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, últimamente se ha descubierto que un gran porcentaje de personas con estos problemas lo deben a una infección que se llama “Helicobacter Pylori”, que produce inflamación, e incluso erosión, úlceras en la pared del intestino y del estómago. Esta bacteria se caracteriza porque provoca mucho gas, de modo que quien la tiene siempre está eructando, incluso muchas veces esos gases pasan a los intestinos. Esto es manifestación de un problema que hay que investigar. La investigación es muy sencilla ya que sólo requiere una muestra muy simple para saber si se tiene Helicobacter Pylori. Si el resultado es positivo hay tratamiento para ello, que generalmente es un plan de antibióticos que ya está pre-establecido, por dos semanas, y luego se prescriben medicamentos por un período de cuatro a seis semanas.

El problema es que a los pacientes se los ha tratado únicamente en forma sintomática. Se les ha dado Melox, Mylanta, Tagamet, Prevacid, y esto solamente ayuda con las molestias, pero realmente no cura la infección.

En algunos casos en los que no existe la presencia de esta bacteria, la inflamación o úlceras, se deben a otras causas, y éstas sí responden a este tipo de tratamiento.

