Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA MAYORIA DE LAS PERSONAS QUE TIENEN COLITIS NO SE CURAN

P. Ocho años atrás yo padecí de problemas en el intestino que desaparecieron con tratamiento, pero hace poco me hicieron un análisis de sangre y me encontraron que estaba baja en hierro. El médico supone que he estado sangrando, y en realidad algunas veces he sangrado, pero es cuando tengo estreñimiento o cuando como algo irritante como picante, o quizás algo muy grasoso. ¿Qué tan peligroso es?

R.- Depende de qué tan severa haya sido la anemia. En mi experiencia, la mayoría de las personas que tienen colitis no se curan; puede que pasen por periodos donde no hay molestias, pero usualmente hay un cierto grado de inflamación de ciertas áreas del colon, o del intestino grueso, y eventualmente tienen diarrea, o estreñimiento, a veces dolor, y en algunos casos pueden estar sangrando en forma lenta, silenciosa, que con el tiempo se descubre porque aparece debilidad, fatiga, y resulta ser una anemia.

Los pacientes que tienen colitis son como los pacientes que tienen asma; pueden pasar años sin que se presente ninguna molestia pero la inflamación está ahí. La recomendación común, por eso, es que después de los 40 años de edad, cada dos o tres años se debe hacer una colonoscopía. Los estudios dicen que las personas que tienen colitis crónica son las que más riesgos tienen de, con el tiempo, desarrollar un cáncer del colon. No es necesariamente así, pero en caso de que exista esta posibilidad es mejor descubrirlo temprano.

Otros exámenes importantes a hacerse cada año, son un análisis de sangre para ver cómo está la anemia, y un análisis para detectar sangre en el excremento. La sangre que se arroja por los intestinos normalmente no se nota porque viene de la parte alta, de modo que no se ve roja, está oscura, incluso muchas personas no miran el excremento como para darse cuenta de que el mismo ha cambiado de color.

• EL MEDICAMENTO PARA LA PRESION HAY QUE TOMARLO SIEMPRE

P.- Mi pregunta es sobre la baja presión. Hace tres meses me quise levantar de la cama y no podía, sentía que me caía. Me internaron y me dijeron que era baja presión, pero no me dieron medicamentos para tomar regularmente. Yo escuché que las medicinas para la presión hay que tomarlas a diario. ¿Es así?

R.- Sí, así es. Por lo general, las personas que tienen problemas de presión sufren de alta presión, pero de vez en cuando se ven algunos casos, muy aislados, que tienen problemas de baja presión. Esto se llama hipotensión, y hay medicamentos para ello, pero el medicamento debe ser continuo, hay que tomarlo siempre. Es necesario tener en la casa una maquinita para controlarse la presión y documentarla. Estas lecturas se le dan al médico para que él pueda ajustar las dosis del medicamento que se necesita para mantener la presión dentro de un nivel estable. No es una medicina que debe tomarse sólo cuando uno se siente mal porque las complicaciones pueden ser bastante serias.

• HAY UN TIPO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE ACIDO FOLICO O DE VITAMINA B12

P.- Mi problema es que se me calientan mucho los pies cuando estoy parado y cuando estoy acostado. Hace poco tuve una anemia y bajé 70 libras, pero luego las volví a subir. Estoy tomando ácido fólico y hierro. Quisiera saber si ambas cosas están relacionadas.

R.- Normalmente el calor en los pies se debe a problemas circulatorios. Lo más seguro es que necesite que le hagan un ‘dopler’, que es un ultrasonido de la circulación de las extremidades. Hay otro problema que se puede manifestar de esta manera y sí tiene que ver con una anemia. Hay una anemia por deficiencia de ácido fólico o por deficiencia de vitamina B12, que en algunos casos puede producir este tipo de enrojecimiento y también ardor en los pies. En algunas personas con diabetes, cuando ya tienen una neuropatía diabética, también puede observarse este síntoma. Pero en este caso es probable que sí esté relacionado con la anemia, aunque aun así, es recomendable hacerse un estudio vascular porque puede haber una combinación de las dos causas.

Cuando hay deficiencia de ácido fólico debe tomarse 1 miligramo por día y cada tres meses hay que hacer un examen para ver cómo están los niveles de ácido fólico y de vitamina B12. También es muy importante seguir con el tratamiento hasta que la hemoglobina esté por arriba de 12, y aún así estando arriba de 12, el hierro no se puede quitar por un espacio de 3 a 4 meses, hasta que se cargue la reserva de hierro, y el ácido fólico debe seguir tomándose de por vida.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.