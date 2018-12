Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EN MUCHOS CASOS LA LEUCEMIA NO TIENE SINTOMAS

P.- ¿Me podría explicar cuáles son los síntomas de la leucemia?

R.- En muchos casos el paciente que tiene leucemia no tiene síntomas. A veces se presenta como ciertas infecciones respiratorias, donde se comienza con una gripe o una faringitis que no responde al tratamiento, con inflamación de los ganglios linfáticos, sobre todo del cuello, de las axilas o las ingles. Con un cuadro como éste se puede sospechar que se trata de esta enfermedad. Hay exámenes de sangre, como la biometría hemática, o CBC, que permite mediante un recuento de glóbulos rojos y glóbulos blancos hacer un diagnóstico del problema. En los casos dudosos hay otro examen de sangre, llamado LBH, que da mucha información para corroborar este diagnóstico, porque a veces hay muchas cosas que se pueden parecer y no son, pero este examen ayuda a ver si de eso se trata. En otros casos la enfermedad se presenta con mucha debilidad y fatiga, datos característicos de una anemia, palidez, desmayos, mareos, etc.

Por supuesto, el diagnóstico definitivo se hace a través de una biopsia ya sea de uno de los ganglios, o de un aspirado de la médula.

• EN LA HERNIA DE DISCOS HAY DOLOR PORQUE ESOS DISCOS PELLIZCAN RAMAS DEL NERVIO CIATICO

P.- Tengo 58 años de edad y hace poco más de un año jalé algo muy pesado, y aunque no lo levanté al jalarlo se trabó y yo me fui hacia el frente. En ese momento en la columna me dio un dolor muy agudo, yo sentí como que me desconecté y no me podía parar. Un médico que estaba cerca me inyectó algo en la vena, me imagino que para el dolor, pero no me mandó ni radiografías ni nada. Posteriormente me vio un traumatólogo, me sacaron radiografías y me dijeron que mi columna estaba normal, sólo que un poco desviada. Anduve más o menos bien, pero ayer, al levantarme de la silla, sin hacer ningún movimiento brusco, me volvió a dar el mismo dolor y quedé otra vez sin poder caminar. No puedo enderezarme ni levantarme de la cama. ¿Qué debo hacer?

R.- Por la información que usted proporciona lo más seguro es que tenga una hernia de discos. Por el traumatismo que tuvo pueden ser uno o dos discos de la parte baja de la columna lumbar. La razón por la que el dolor le vuelve ante determinadas posiciones es porque esos discos pellizcan ramas del nervio ciático. El nervio ciático es el que baja hacia las extremidades, y está formado por las últimas tres raíces de unos nervios que salen por debajo de los discos. La forma más sencilla de ver este problema es a través de un MRI. En una radiografía común no se puede obtener esta información. La otra forma de diagnosticar si se trata de esto es la forma clínica. Si usted se sienta y levanta una pierna de modo que quede horizontal, y alguien le dobla el dedo gordo de ese pie hacia donde usted está, si siente dolor atrás, ese es un dato clínico de que sí realmente tiene problemas de discos. El problema requiere tratamiento, con terapia física y medicamentos, pero en algunos casos se llega a necesitar cirugía.

• LA COLITIS ULCERATIVA ES UNA INFLAMACION CRONICA DEL COLON

P.- ¿Podría explicar qué es la colitis ulcerativa y cuáles son sus causas?

R.- La colitis ulcerativa es una inflamación crónica del colon que involucra lo que es la mucosa del colon, que es la capa más interna, y la submucosa que es la que le sigue. Esta inflamación puede extenderse a todo el colon o a sólo un segmento. En algunos casos puede pasar del colon, que es el intestino grueso, hacia la parte terminal del intestino delgado, que es el íleon, y ello se llama íleitis. Muchas veces esta inflamación crónica puede dar origen a complicaciones, que a veces son bastante serias. Incluso se habla de que la colitis ulcerativa crónica es un precursor del cáncer de colon. Por eso es tan importante en ellos practicar una colonoscopía no cada 10 años, sino cada tres o cinco años.

Este problema se ve a veces en gente joven, entre los 15 y los 30 años, pero los casos más comunes se ven en personas mayores de 60 años. Las mujeres se ven un poco más afectadas que los hombres y en EEUU cerca de un 5 a un 12% de cada 100,000 habitantes pueden presentar este problema.

No se sabe cuál es la causa en sí, pero se ve cada vez con más frecuencia, quizá porque uno de los factores de riesgo es la edad y cada vez la gente vive más años. También la herencia se cita como causa, al igual que la alimentación. Si se consumen alimentos refinados, procesados, si no se consumen suficientes fibras, frutas, se aumenta el riesgo de padecer colitis. Los alimentos procesados contienen una proporción muy alta de sustancias químicas agregadas para darle consistencia, color, sabor, y esto es dañino. El sistema inmunológico también es importante. Es muy probable que haya una reacción inmunológica como causa de esto. También se ha hablado mucho de las bacterias y los virus como factores causantes. En algunos casos se requieren antibióticos si va acompañado de fiebre y a veces hay que hacer cultivos del excremento para ver si no hay un problema agregado. También causas psicosomáticas, muchas veces el factor emocional se presenta como causa del problema.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.