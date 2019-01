Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• SINDROME DE RAYNAUD: HIPERSENSIBILIDAD DE LAS PAREDES DE LAS ARTERIAS Y VENAS

P.- Mi hermana tiene una enfermedad en un dedo y le dijeron que es una enfermedad nueva que se llama del Raynaud. Es como que no circula la sangre y ella no duerme del dolor. Le dijeron que es por el frío. ¿Es verdad ?

R.- Así es. Pero la enfermedad no es nueva. Es una enfermedad muy antigua y se llama Síndrome de Raynaud. Estas personas tienen una hipersensibilidad de las paredes de las arterias y las venas. Cuando se exponen al frío las paredes de las arterias se contraen, y es tanta la contracción que casi se tapan completamente, la sangre no circula y el tejido que depende de la circulación de la sangre en esa área comienza a sufrir y eso causa dolor. Lo que recomendamos es que estas personas usen guantes o calcetines, de modo que los dedos no se enfríen. Es probable que haya más personas en la familia con este problema, porque esto se hereda. Es una hipersensibilidad vascular a la que las personas están genéticamente predispuestas. Hay muchos pacientes con este problema, que en la temporada de frío tienen que tener especial cuidado, incluso muchos tienen que dormir con calcetas. Lo importante es mantener una buena temperatura en el cuerpo y de esta forma se evita que los vasos se contraigan. Hay muchos medicamentos que se pueden proporcionar, pero es muy importante realizar una visita al médico porque si los vasos sanguíneos permanecen tapados el tejido puede morir.

• LA NECESIDAD DE OXIGENO, Y EL POCO APORTE DEL MISMO, ES LO QUE PRODUCE DOLOR DE PECHO

P.- Mi madre, de 63 años de edad, tiene angina de pecho. Con el tratamiento que le dio el doctor le ha disminuido el dolor y entonces quiere dejar de tomar sus medicamentos. ¿Debo permitírselo?

R.- Si el doctor decidió darle medicina porque su mamá tiene angina de pecho, aunque por efecto de esa medicina se sienta mejor, no debe dejar de tomarla. Precisamente la razón por la que se siente bien es porque esa medicina está trabajando. El medicamento que se usa para este tipo de problema lo que produce es dilatación, abre un poco más las arterias coronarias, que son las arterias que llevan la sangre al corazón.

Cuando una persona tiene angina de pecho es porque en un momento dado, cuando está bajo actividad física, o incluso sin estarlo, cuando el corazón demanda que le llegue más sangre porque necesita más oxígeno, si alguna de las arterias está semi-tapada, se establece un desequilibrio entre la necesidad de oxígeno y el poco aporte del mismo, y esto es lo que produce el dolor de pecho. Este dolor puede progresar y producir una muerte de ese tejido del músculo y eso es un infarto al corazón, lo cual pone en peligro la vida.

Estos medicamentos que su mamá está tomando son dilatadores, permiten que las arterias coronarias conduzcan suficiente cantidad de sangre. Si deja de tomar la medicina tiene riesgos de que un infarto se presente.

• HAY PERSONAS QUE SON ALERGICAS A SU PROPIO SUDOR

P.- Desde hace dos meses comencé a tener problemas en los brazos y manos pues al exponerme al sol me da mucha comezón y me salen ronchas. Tengo 47 años de edad.

R.- Es necesario saber que hay muchas personas que son alérgicas a su propio sudor. A veces, en estos casos, al exponerse al sol y sudar, comienzan a aparecer ronchas. Esto va asociado a comezón, irritación de la piel, enrojecimiento. Es factible ver este tipo de problemas en la temporada de calor. Estas personas se benefician evitando la exposición al sol, pero también pueden tomar medicamentos, para lo cual deben visitar a su médico. Mediante las medicinas se evita el efecto de la histamina, que es la sustancia responsable de producir lo que se observa en una reacción alérgica. Cuando ésta se bloquea, se evita la reacción alérgica y se elimina el problema.

Existen también cremas a base de Benadril, que actúan de la misma forma, pero como tópico, pero lo más importante es evitar el agente causante que es la exposición al sol.

