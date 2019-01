Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• NO ES LA DIABETES LA QUE DESTRUYE, SINO EL DESCUIDO

P.- Soy diabética, tengo 50 años de edad y hace días me salieron unos granitos en la vagina y en los senos. En San Antonio me dijeron que eran hongos y yo me auto-receté ampicilina, pero no he notado cambios.

R.- En esta pregunta hay varios problemas que enfocar. Primero, la ampicilina no es un medicamento indicado para tratar hongos, es para tratar infecciones por bacterias que son sensibles a este tipo de antibióticos. Esto lo único que va a hacer es empeorar el problema, por lo tanto, suspenda la ampicilina.

Sí estoy de acuerdo con lo que le dijeron en San Antonio. Esta es la forma en que usualmente se presenta una infección por Candidap, que es un hongo bastante común, sobre todo en los pacientes diabéticos que no están bien controlados. Hemos dicho muchas veces que la diabetes trae muchas complicaciones, y una de ellas son las infecciones en la piel. Estas infecciones generalmente se presentan en lugares húmedos, como, en el caso de las mujeres, debajo de los pechos, en la región inguinal o en la vagina.

Cuando el azúcar no está bien controlada, éstas son las regiones del cuerpo más propensas a las infecciones por hongos.

El primer paso en el tratamiento es controlar los niveles de azúcar en la sangre, porque hay medicamentos, que incluso se puede conseguir sin receta médica, que han mostrado ser muy efectivos, pero si la persona tiene un descontrol con el azúcar el organismo no responde al medicamento.

Quiero recalcar que todas estas complicaciones derivadas de la diabetes no tendrían por qué presentarse, ya que se pueden prevenir 100%. Nadie debe quedar ciego por la diabetes, o perder sus riñones, o sus piernas, o terminar sus días en una silla de ruedas debido a esta enfermedad. La gente que tiene estas complicaciones es porque se descuida. No es la enfermedad la que destruye sino el descuido. Cuando se tiene diabetes, aunque no se tenga molestias hay que controlarse porque durante este tiempo es cuando se está produciendo el daño. Tenemos muy buenos medicamentos, tenemos suficiente información como para controlarla y prevenir las complicaciones, que son desastrosas. No hay ninguna enfermedad, sobre todo en nuestra comunidad, que esté causando más estragos que la diabetes.

Dieta, ejercicios y medicamentos, en ese orden, son los elementos clave para llevar una vida saludable en los pacientes con esta enfermedad y evitar todo tipo de complicaciones.

• LA FALTA DE POTASIO PUEDE CAUSAR PROBLEMAS EN LA ACTIVIDAD MUSCULAR

P.- Quiero preguntar por qué muy seguido siento como que me brincan los párpados de los ojos.

R.- Hay personas que por temporadas sienten una contracción involuntaria de los párpados. En algunos casos esto es una indicación de estrés, en otros casos en necesario revisar al paciente y ver cómo están los niveles de sodio y potasio, especialmente si se está tomando diuréticos, ya que el nivel de potasio podría estar bajo. Esta falta de potasio puede causar problemas en la actividad muscular, y como los párpados son músculos muy delgados y están en constante actividad, tienden a fatigarse y esa fatiga muscular origina ese tipo de sacudidas.

Es bastante común que los pacientes consulten por esta dificultad y lo más probable es que sea un problema relacionado con el estrés.

• AUNQUE LA ASPIRINA SE CONSIGUE SIN RECETA MEDICA TIENE QUE SER RECETADA POR UN MEDICO

P.- Yo quisiera saber si es cierto que la aspirina baja el colesterol.

R.- La aspirina se recomienda mucho en la actualidad, ya que se han hecho muchos estudios sobre ella y todos han sido positivos, demostrando que ayuda a prevenir embolias e infartos. Ello se debe a que la aspirina, según se ha comprobado, adelgaza un poco la sangre y esto evita que se formen coágulos en el torrente circulatorio. La dosis que se necesita es mínima. Los estudios se hicieron con dosis de 75, 81 y 325 miligramos. La aspirina para bebés es de 81 miligramos y es la que más se recomienda. No se ha demostrado que baje el colesterol; simple y sencillamente mejora la circulación y las posibilidades de tener una embolia o un infarto que usualmente suceden en personas que tienen alto colesterol.

Es necesario aclarar que aunque la aspirina se puede conseguir sin receta médica en cualquier lugar, esto tiene que ser recetado por un médico. El médico tiene que evaluar al paciente y ver si se puede beneficiar con esta dosis de aspirina, que usualmente se recomienda a los pacientes que tienen más de 40 años de edad, que tienen diabetes, alta presión y problemas de colesterol. En la historia clínica se analiza si el paciente no es alérgico a la aspirina, o si no hay ninguna otra contraindicación.

