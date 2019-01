Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EL CONSUMO DE PROTEINAS DE ORIGEN ANIMAL FACILITA LA PERDIDA DE MASA OSEA

P.- ¿Qué tan cierto es que las proteínas animales favorecen la pérdida de masa ósea en las mujeres mayores?

R.- Hay varios estudios publicados que corroboran lo que siempre se ha dicho, y es que las proteínas de origen animal son dañinas. Existen excelentes fuentes vegetales de proteínas de muy buena calidad, como por ejemplo, los frijoles, la soya, los garbanzos, las nueces, los cacahuates, que pueden suplantar a las proteínas de origen animal.

Hay que clasificar además a las proteínas animales en diferentes niveles. Hay carnes rojas, carnes rosadas y carnes blancas. Las mejores proteínas las proveen las carnes blancas: pescado, pollo, pavo y todo tipo de aves.

Luego están las que provienen de la carne de puerco, que está considerada como una carne rosa. Esta carne es menos dañina que la carne roja, ya que esta última tiene un alto contenido de grasa, que no vemos, que está entre las fibras musculares, y las proteínas que se obtienen de ella son muy pesadas, muy complejas, y tienen como producto de desecho mucho ácido úrico, el que se acumula en el organismo y causa problemas. Además contienen otras substancias que se liberan en el proceso del metabolismo de estas proteínas, que están implicadas en la producción de cierto tipo de cáncer.

El consumo de proteínas de origen animal facilita la pérdida de masa ósea, predisponiendo a la osteoporosis.

El proceso de pérdida de calcio en los huesos es común especialmente en las mujeres después de la menopausia, por lo que hay que prestarle especial atención ya que ésta es una enfermedad que, por el debilitamiento de los huesos produce muchas fracturas. Lo más común son las fracturas de cadera, que pueden en ciertos casos inmovilizar al paciente de por vida. Pero es necesario aclarar que este proceso comienza desde los 15 años, entonces es importante comenzar temprano a consumir más leche, más queso, más productos que tengan calcio para prevenir complicaciones.

• EN LA MAYORIA DE LOS CASOS LA INCONTINENCIA URINARIA ES POR TRAUMATISMO DE LA VEJIGA

P.- Mi mamá es diabética y tiene incontinencia urinaria. Normalmente no alcanza a llegar al baño y necesita usar un pañal. Ha ido con un especialista que le ha dicho que necesita una operación. El médico que la atiende por el azúcar, sin embargo, no le recomienda que se opere, porque de todas maneras, dice, va a continuar con lo mismo. Quisiera saber su opinión.

R.- Depende de cuál sea la causa. Si se tiene incontinencia urinaria producida por traumatismos en la vejiga, por ejemplo que la vejiga esté caída por los partos que ha tenido, sí se recomienda que se opere, ya que es una operación muy sencilla y ayuda a prevenir muchos problemas, porque una paciente diabética con incontinencia va a tener muchas infecciones urinarias.

En la mayoría de los casos la incontinencia se presenta por traumatismo de la vejiga. Se afloja el esfínter, que es el músculo que mantiene sellada la vejiga y permite la contención voluntaria de la orina; pierde fuerza, y ello es lo que provoca la salida involuntaria de la orina. Ese esfínter puede ser reparado en el quirófano y se trata de una cirugía menor. Lo que hay que tener en cuenta es que el azúcar y la presión estén controladas, o sea, que el paciente esté médicamente estable.

Si, por el contrario, se trata de una incontinencia producida por una vejiga neurogénica, donde ya la diabetes afectó los nervios de la vejiga, entonces no se recomienda la operación, ya que ésta no va a solucionar el problema.

• HAY QUE BUSCAR LA CAUSA POR LA QUE SE PIERDE LA MEMORIA

P.- Tengo 64 años de edad. Estoy perdiendo la memoria y el médico me dijo que tomara una aspirina diaria, pero como mi organismo es muy sensible estoy tomando una aspirina de bebé, ¿Esto me ayuda para la memoria?

R.- Le puede ayudar porque la aspirina permite que la sangre llegue con más libertad al cerebro, pero hay que buscar cuál es la causa por la que está perdiendo la memoria. Por la edad, habría que buscar si no existe un principio de enfermedad de Alzheimer. Hay un cuestionario que se puede hacer para ver si no es por depresión. También habría que investigar si no es un problema de la tiroides. Debería hacerse una evaluación completa, incluyendo pruebas de laboratorio, para poder darnos cuenta si esto es ocasionado por un problema que puede ser corregido.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.