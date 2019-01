Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• CREER QUE LA DIABETES SE CURA ES UN CONCEPTO EQUIVOCADO; SE CONTROLA PERO NO SE CURA

P.- ¿La diabetes, como enfermedad, puede irse y regresar?

R.- No. La diabetes se puede controlar. Creer que la diabetes se puede curar y luego regresar es un error. Y a veces es un error catastrófico. Lamentablemente, a veces los mismos médicos se expresan de esta forma y los pacientes son los que se perjudican. Por ejemplo, hay pacientes que tienen el azúcar muy alto; tanto que es necesario darles insulina, pero al mismo tiempo se educa al paciente sobre la importancia de la dieta y los ejercicios para bajar de peso. Por supuesto, todos estos cambios toman tiempo. Pero a medida que el paciente progresa en su dieta se va viendo la necesidad de reducir las dosis de insulina o las dosis de medicamento, hasta que puede llegar el momento en que ya no necesite nada. El azúcar está perfectamente controlada, aún sin medicamentos. Entonces la pregunta es siempre: ¿ya me curé de la diabetes?. La respuesta es: “No. Usted sigue siendo diabético, sólo que tiene la enfermedad controlada con dieta y ejercicios”.

Esa es la meta que se busca. Que el paciente pueda ser controlado con dieta y ejercicios, pero cuando ello no es posible, es necesario prescribir medicamentos.

Es un error decirle al paciente que ya se curó, porque de esta manera va a comenzar a comer en la forma en que lo hacía anteriormente, va a dejar de controlarse los niveles de azúcar, y cuando vuelve a consulta es porque ya viene con problemas de ceguera, o de los riñones, o cualquier otra de las complicaciones de la diabetes. Creer que la diabetes se cura es un concepto equivocado; sí se controla, pero no se cura.

• LA MEJOR FORMA DE BAJAR DE PESO ES HACER EJERCICIOS Y VIGILAR LO QUE SE COME

P.- Tengo 31 años de edad, peso 215 libras y mido 5.7″. ¿Qué me recomienda para bajar de peso?

R.- Según su estatura usted debería pesar alrededor de 130 libras, o sea que estamos hablando de 85 libras de más.

La mejor forma de bajar de peso es haciendo ejercicios y vigilando lo que se come. Hay que controlar las calorías, y eso se puede lograr bajando la cantidad de grasas que se consume, la cantidad de azúcar y tomando agua en lugar de refrescos.

Hay otros planes que se pueden agregar, como por ejemplo, sustituir una de las comidas por un ‘ultra slim fast’ que tiene solamente 220 calorías. En realidad para bajar de peso se deben hacer muchas cosas: cambiar los hábitos alimenticios, hacer más ejercicios, caminar, pesarse una vez por semana como parte de un plan de vigilancia que uno mismo debe tener, y básicamente darse tiempo. Las personas que quieren perder peso tiene que saber que eso no se logra de la noche a la mañana.

Tampoco es recomendable tomar pastillas, ponerse inyecciones o ingerir productos que sólo le pueden traer problemas.

• LA COLITIS ULCERATIVA ES UNA INFLAMACION CRONICA DEL COLON

P.- ¿Podría explicar qué es la colitis ulcerativa y cuáles son sus causas?

R.- La colitis ulcerativa es una inflamación crónica del colon que involucra lo que es la mucosa del colon, que es la capa más interna, y la submucosa que es la que le sigue. Esta inflamación puede extenderse a todo el colon o a sólo un segmento. En algunos casos puede pasar del colon, que es el intestino grueso, hacia la parte terminal del intestino delgado, que es el íleon, y ello se llama ileitis. Muchas veces esta inflamación crónica puede dar origen a complicaciones, que pueden ser bastante serias. Incluso se habla de que la colitis ulcerativa crónica es un precursor del cáncer de colon. Por eso es tan importante en estos pacientes practicar una colonoscopía no cada 10 años, sino cada tres o cinco años.

Este problema se ve a veces en gente joven, entre los 15 y los 30 años, pero los casos más comunes se ven en personas mayores de 60 años. Las mujeres se ven un poco más afectadas que los hombres y en EEUU cerca de un 5 a un 12% de cada 100,000 habitantes pueden presentar este problema.

No se sabe cuál es la causa en sí, pero se ve cada vez con más frecuencia, quizá porque uno de los factores de riesgo es la edad y cada vez la gente vive más años. También la herencia se cita como causa, al igual que la alimentación. Si se consumen alimentos refinados, procesados, si no se consumen suficientes fibras, frutas, se aumenta el riesgo de padecer colitis. Los alimentos procesados contienen una proporción muy alta de sustancias químicas agregadas para darle consistencia, para darle color, para darle sabor y esto es dañino. El sistema inmunológico también es importante. Es muy probable que haya una reacción inmunología como causa de esto. También se ha hablado mucho de las bacterias y los virus como factores causantes. En algunos casos se requieren antibióticos si va acompañado de fiebre y a veces hay que hacer cultivos del excremento para ver si no hay un problema agregado. También causas psicosomáticas, muchas veces el factor emocional se presenta como causa del problema.

