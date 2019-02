Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EN LA OSTEOARTRITIS EL ESPACIO QUE HAY ENTRE DOS HUESOS SE HACE CADA VEZ MAS PROXIMO

P.- Tengo 56 años de edad y desde hace un tiempo tengo un dolor muy fuerte en una rodilla. Me hicieron un MRI y radiografías y no me encontraron nada. Pero el dolor no se me quita ni de día ni de noche. Además he notado que se me ha hecho como un hoyo por un lado, como que se me está metiendo el hueso…no sé cómo explicarlo… Ayer el médico me dijo que tengo que ir con un ortopedista, para ver si es el cartílago, pero yo quisiera saber su opinión.

R.- Por los datos que usted da lo más probable es que efectivamente se trate de una osteoartritis, o enfermedad degenerativa del cartílago. Esto significa que el espacio que hay entre dos huesos se hace cada vez más próximo; cuando hablamos de la rodilla nos referimos al hueso que va de la cadera hacia la rodilla, y el que va del tobillo hacia la rodilla. Al adelgazarse el cartílago estos dos huesos se rozan uno con otro y eso es lo que produce inflamación, dolor, acumulación de líquidos y otra gran cantidad de molestias. Lo recomendable en este caso es, por supuesto, una evaluación, que normalmente se hace con estudios radiológicos. Es extraño que el MRI no haya arrojado ninguna información. Probablemente haya que repetir la radiografía desde otro ángulo diferente; una vista de frente y otra lateral, y hacer nuevamente el MRI. Estoy de acuerdo en que la vea un ortopedista o un reumatólogo. Ellos pueden aplicarle una inyección en la articulación, pero primero se aseguran de que no tengan que drenar líquido, ya que si ese es el caso, ellos mismos lo pueden hacer. Se usan diferentes tipos de inyecciones, pero lo que tradicionalmente se han aplicado son esteroides, que es un antiinflamatorio muy potente, que puede desinflamar el área localmente y aliviar el dolor. Hay otro medicamento, que mucha gente conoce como “la cresta de gallo”, que también el médico, aplica directamente en la articulación, pero que se inyecta una vez por semana, por tres semanas. Por lo general estas inyecciones funcionan muy bien.

Se sabe que más del 90 por ciento de los pacientes que no responde a ellas es porque ya el cartílago está muy destruido, los huesos están muy próximos uno al otro, y ya en estos casos entonces el siguiente paso es la cirugía.

• EPISTAXIS ES EL TERMINO MEDICO QUE RECIBE EL SANGRADO POR LA NARIZ

P.- Mi consulta es porque desde hace más de 10 años tengo sangrado por la nariz, al igual que mi papá. A él hace muy poco le quemaron unas venitas que estaban rotas y yo quisiera saber si éste es un problema hereditario y yo debería hacer lo mismo. Tengo 28 años de edad.

R.- En efecto, esto es un problema hereditario, hay una correlación familiar. Pero es muy importante que este problema se evalúe, porque hay otros problemas, que también son hereditarios, donde se ve cierto desorden con ciertos factores de la coagulación de la sangre y que predispone a tener sangrados por diferentes sitios del cuerpo, incluyendo moretones, sangrado al cepillarse los dientes, sangrado por la nariz, etc.

Si estos estudios ya se hicieron y todo está bien, y se ha encontrado que el problema con su papá es que ciertas venitas o arterias pequeñas que están en el techo de la nariz, por el lado de adentro, son muy delgaditas, muy frágiles, se rompen con mucha facilidad y producen sangrado, pues estamos ante una de las causas comunes de epistaxis, que es el término médico que recibe el sangrado por la nariz. La forma de tratarlo es refiriendo al paciente con un otorrinolaringólogo. Ellos cuentan con los aparatos y tienen el conocimiento y el entrenamiento para cauterizar ese tipo de arterias. En su caso mi recomendación sería que vaya a ver al mismo médico que está viendo a su papá que ya conoce el problema y puede tratarla.

• EN LA MAYORIA DE LOS CASOS LOS MORETONES NO TRAEN COMPLICACIONES

P.- Yo quisiera saber si son peligrosos los moretones que se hacen en la piel después de un golpe. ¿Qué efectos secundarios pueden traer?

R.- Cuando los moretones son por golpes menores, el sangrado que se forma en esa área normalmente se resuelve sin mayor problema. El cuerpo se encarga de reabsorber esa sangre que salió del vaso sanguíneo, pero que no salió hacia el exterior porque la piel está intacta. En los casos en que es mucha la sangre que sale de los vasos sanguíneos hay más riesgo de que se pueda infectar, producir un absceso y en casos extremos necesita ser drenado, pero en la mayoría de los casos los moretones no traen complicaciones.

