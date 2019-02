Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LAS VITAMINAS QUE SE RECOMIENDAN DURANTE EL EMBARAZO SE CONTINUAN TOMANDO 6 U 8 SEMANAS DESPUES DEL PARTO

P.- Actualmente estoy amamantando a mi bebé y quisiera saber si debo seguir tomando las vitaminas que me recetaron durante el embarazo o volver a las que tomaba anteriormente. Tengo 33 años de edad.

R.- Normalmente se aconseja que las vitaminas que se recomiendan a la mujer durante el embarazo se continúen tomando 6 u 8 semanas después del nacimiento del bebé. Estas vitaminas son un complejo B que contiene otros minerales que son necesarios, y que seguramente van a ayudar al recién nacido.

Después de esas 6 u 8 semanas puede regresar a sus vitaminas regulares. Para la edad que usted tiene lo que se recomienda es el Centrum regular, que es uno de los complejos vitamínicos más equilibrados, con una combinación de vitaminas y minerales bastante cercana a lo que se considera lo ideal. Después de los 50 años de edad ya se necesitan otros ingredientes que se encuentran en el Centrum Silver.

Es necesario recordar que en sí las vitaminas no causan ningún problema, al contrario, ayudan, porque los hábitos de alimentación que se tienen hoy día no son muy variados. Casi siempre se come lo mismo, y es necesario incorporar más minerales y vitaminas de las que se encuentran en las frutas, los granos, los vegetales y los cereales frescos. Pero como casi no se come mucho de esto, un complejo vitamínico que ayude es muy adecuado.

• HAY PERSONAS QUE TIENEN UNA IMAGEN DISTORSIONADA DE SU FIGURA

P.- Todo el tiempo yo he vivido con el problema de que me siento gorda, que estoy gorda, y últimamente he tenido muchos problemas gastrointestinales. Tengo 38 años de edad y yo creo que tengo que hacer ejercicios, pero mi rutina diaria es muy larga, de estar en pie.. me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 10 de la noche, porque trabajo y tengo que ocuparme de mis hijos…

Mi pregunta es ¿Qué puedo hacer para controlar mi problema de gastritis, y para no aumentar tanto de peso ya que peso 150 libras y mido 5. 2”?.

R.- Pareciera que más que estar gorda, usted se ‘siente’ gorda, ya que 150 libras no es mucho. Mi comentario es porque hay personas que tienen una imagen distorsionada de su figura. En realidad no están gordas sino que se perciben así, y esto es un problema bastante serio, incluso más serio que las personas que realmente están gordas.

Cuando alguien tiene sobrepeso basta con comenzar una dieta y ejercicios y hacer que las calorías que están acumuladas comiencen a gastarse para perder peso. En los últimos años ha estado muy de moda la cirugía donde se reduce la capacidad de estómago y esto ha ayudado a mucha gente. Incluso muchas personas que por su obesidad han tenido diabetes, alta presión, problemas de colesterol, al bajar de peso han podido curarse de estas enfermedades.

Es muy importante que usted vaya al médico, no trate de hacer nada por sí sola. El médico va a tomar sus signos vitales, la va a pesar, le va a hacer una historia clínica, algunos exámenes de sangre, exámenes de laboratorio, y ya una vez que tenga toda esa información, le va a preparar un plan especial para usted.

Podría ser que lo que usted tiene es ansiedad, y entonces, el tratamiento no va a ser bajar de peso, sino tratar la ansiedad.

• NO ES NORMAL DORMIR SOLO TRES O CUATRO HORAS POR NOCHE

P.- Mi esposo padece mucho de insomnio desde hace más de un año, duerme sólo 4 horas por noche, y tiene sinusitis. Tiene 47 años de edad, no tiene sobrepeso, pero a veces ronca en la noche. El médico le dijo que la sinusitis es el motivo de su insomnio, pero yo quisiera saber su opinión.

R.- No es normal que alguien duerma sólo tres o cuatro horas por noche. Lo recomendable es dormir 7 u 8 horas cada 24 horas. Este es el tiempo que se ha demostrado es necesario como para que el cuerpo descanse. Dormir tan pocas horas, en forma crónica, puede causar severos problemas; aumenta el riesgo de accidentes, causa irritación y estrés, etc. Hay que evitar este tipo de complicaciones tratando de ver cuál es la causa del insomnio, Hay ciertos problemas médicos, que pueden estar silenciosos, y cuya manifestación es el insomnio, entre los que podemos ver dificultades con la tiroides, mucha ansiedad y preocupaciones, etc. Hay medicamentos que pueden darse para los síntomas, y que permiten el descanso. Por supuesto todo esto tiene que ser bajo supervisión médica, Sólo el médico puede darle el tratamiento que le permita mejorar.

