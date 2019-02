Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA ARTROSCOPIA ES UN PROCEDIMIENTO PARA VISUALIZAR EL ESPACIO DE LA RODILLA

P.- Mi consulta es porque tengo problemas con mis rodillas. Cuando juego o corro me duelen mucho al día siguiente y no puedo doblarlas. Hace ocho años me hicieron una artroscopía.

R.- La artroscopía es un procedimiento que permite visualizar el espacio de la rodilla y seguramente este estudio fue realizado porque ya había en ese tiempo algún problema de desgaste. Esto es referido por personas que normalmente hacen ejercicios, o que están sobrepasadas de peso. Lo importante en estos casos es darles medicamentos que disminuyan la inflamación y el dolor. También hacer un poco de ejercicios que no pongan peso sobre las rodillas, como por ejemplo, usar bicicleta estática, o hacer ejercicios en posición sentada donde se muevan las piernas con pesas livianas. De esta manera se están activando los músculos de las piernas de modo que se fortalezcan y le den cierta estabilidad a las rodillas.

Además de la artroscopía, en caso de seguir teniendo problemas, se pueden hacer otros estudios., como radiografías o un MRI, que es un estudio radiológico no invasivo que permite visualizar cualquier anormalidad de los ligamentos o problemas dentro del espacio articular.

Definitivamente es importante consultar con un médico. Si la medicina que le está dando el doctor familiar o el internista no es suficiente porque las molestias continúan, puede consultar con un ortopedista que son los médicos especializados en el tema.

• LA HIPOGLICEMIA ES LA BAJA DEL AZUCAR

P.- Yo quisiera saber por qué me baja el azúcar si no soy diabética. Tengo 43 años de edad.

R.- Generalmente, cuando las personas se sienten decaídas o sin fuerza piensan dos cosas: o que les bajó el azúcar o que les bajó la presión. Pero en realidad, estos dos problemas no son tan frecuentes como la gente cree. El decaímiento o la falta de fuerzas se pueden sentir por diferentes causas, pero sí existe la hipoglicemia.

La hipoglicemia es la baja del azúcar. Lo normal es tener el azúcar entre 70 y 110. Debajo de 70 el azúcar es baja y arriba de 126 el azúcar está alta y es cuando hablamos de diabetes. Pero hay un período en el medio, que es entre 110 y 125, donde entran más de 21 millones de personas en EEUU, donde no podemos decir que son normales, ni que tienen diabetes, pero un porcentaje grande de ellos, se estima que un 6%, cruzan la línea cada año y esto es lo que explica por qué 600.000 casos nuevos de diabéticos se reportan anualmente, lo que hace que cada 10 años el número de diabéticos se duplique.

En el caso particular de esta consulta, hay que estar completamente seguros de que el azúcar baja de 60. Si no tiene diabetes, ni está tomando medicina para la diabetes, ni está con insulina, si se está alimentando bien, no tiene por qué bajarse el azúcar.

Si esto sucede hay que buscar varias cosas. Una de ellas es que no tenga algo orgánico, por ejemplo tumores, que produzcan insulina. Hay tumores que se llaman insulinomas y tienen la capacidad de producir mucha insulina. Al haber una producción de insulina arriba de los normal, van a bajar los niveles de azúcar y se va a presentar una hipoglicemia. En algunos casos, tan severa que puede bajar a niveles de 30 o 40 y puede producirse un coma hipoglicémico, convulsiones, o un accidente al perderse la capacidad de coordinación. Recordemos que el cerebro lo único que necesita para trabajar adecuadamente es oxígeno y azúcar.

Sin embargo, es necesario aclarar que aunque muchos pacientes se presentan a la consulta diciendo que tienen hipoglicemia, generalmente no es eso lo que tienen. Muchas veces, ciertos productos naturales que se insumen pueden bajar el azúcar ya que tienen ciertas propiedades hipoglicémicas. Algunos tés naturales producen esto. De modo que lo que se requiere para determinar por qué el azúcar está bajo es un examen más profundo.

