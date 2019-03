Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• CUANDO SE TIENE DIABETES GENERALMENTE SE TIENE UN DESORDEN METABOLICO

P.- Tengo 67 años de edad y soy diabética. Desde hace 18 años dependo de la insulina y desde hace cuatro años tomo diariamente calcio y vitamina C y E. ¿Esto me perjudica o puedo seguir tomándolos todos los días?

R.- Sin lugar a dudas las vitaminas ayudan. Hay muchos estudios que se están haciendo actualmente con personas diabéticas sobre el uso del magnesio y otros minerales que se encuentran dentro de los complejos vitamínicos. Cuando una persona tiene diabetes generalmente tiene un desorden metabólico. Se puede observar una elevación del ácido úrico, del colesterol, de los triglicéridos, del azúcar, de modo que son organismos que necesitan la mayor ayuda posible y tomar vitaminas es algo positivo. En los pacientes diabéticos, aparte de la aspirina infantil, que ha sido demostrado que disminuye en un 34% la posibilidad de tener un infarto al corazón o una embolia, normalmente se recomienda un complejo vitamínico, el Centrum Silver es el más común, sumado a sus medicamentos habituales.

Me gustaría que a esta pregunta que Ud. nos hace le hubiese agregado su nivel de Hemoglobina 1-C y me hubiera informado si ésta es de 7, de 6 o de 5. Esto nos permitiría saber si a pesar de estar recibiendo insulina su diabetes está controlada. La Hemoglobina 1-C es una prueba que hay que hacerle a todos los pacientes con diabetes cada tres meses para comprobar qué tan controlada tenemos la enfermedad o qué riesgos se presentan de tener complicaciones. Independientemente de los medicamentos que el paciente esté tomando, cuando la Hemoglobina 1-C es más alta de 7, se está en riesgo de tener las complicaciones que no queremos que ningún paciente diabético tenga.

• EL SINDROME DE COLON IRRITABLE NO TIENE CURA, PERO SE PUEDE CONTROLAR

P.- ¿El colon irritable y la colitis es lo mismo?

R.- El síndrome del colon irritable es un problema muy común en nuestra sociedad. Se dice que alrededor del 20 al 25% de la población adulta lo presenta. Esto indica que 1 de cada 5 adultos sufre de este síndrome. Es un problema que normalmente se presenta entre los 20 y los 60 años de edad, que se da más frecuentemente en la mujer, casi el doble estadísticamente; no es muy común que se presente en niños o en personas ancianas, aunque sí puede verse algunas veces. Se presenta en forma de cólicos abdominales que usualmente van acompañados, o de diarrea, o de estreñimiento.

En un 60% de los casos puede ser nada más diarrea, en otro porcentaje más bajo puede ser nada más estreñimiento, y en otro porcentaje pueden presentarse ambos en forma alternada.

El síndrome se compone entonces de cólicos abdominales, diarrea o estreñimiento, distensión abdominal, gases, y a veces náuseas y vómitos. Muchas veces no se encuentra una causa para este problema. Es necesario para hacer el diagnóstico realizar una serie de exámenes para ver si hay alguna infección o inflamación del intestino, como una colitis, o una colitis ulcerativa, o un cáncer del colon, que también se presenta en forma similar, ya que no existe un examen que, por sí solo, diga que lo que el paciente tiene es el síndrome de colon irritable. Es un diagnóstico de exclusión; hay que descartar otras causas orgánicas, que sí pueden demostrarse con estudios de laboratorio o radiológicos.

Lo que se realiza es un examen del excremento, para ver si no hay sangre o una infección producida por algún parásito; un examen de la tiroides, por medio de un análisis de sangre (TSH), ya que en algunos casos, cuando hay alguna alteración en el funcionamiento de esta glándula, una de las manifestaciones es la presencia de diarrea o estreñimiento, distensión abdominal y cólicos; y un CBC, o una Biometría Hemática, para determinar si no hay una anemia o una leucemia, ya que, en algunos pacientes, se puede presentar de la misma forma.

Cuando es necesario realizar estudios radiológicos, como una colonoscopía o una endoscopía por ejemplo, el paciente es derivado con un gastroenterólogo.

El síndrome del colon irritable no implica que sea nada más el colon el que está inflamado; es todo el intestino, pero la inflamación es funcional; comienzan a haber contracciones de las fibras musculares del intestino y por eso, en los exámenes que se realizan, no hay una patología, un daño orgánico que se pueda demostrar. Cuando se habla de una colitis ulcerativa se habla, por el contrario, de un proceso inflamatorio del colon, donde se forman úlceras dentro de la pared interna del mismo, que muchas veces producen sangrado y síntomas mucho más severos.

El síndrome del colon irritable no tiene cura. Se puede controlar por medio de una dieta alta en fibras; comer más vegetales y frutas frescas, granos y cereales enteros, ingerir bastante agua, y en algunos casos, se necesita tomar medicamentos.

Uno de los principales factores que dispara los síntomas de este síndrome es el estrés. La mayoría de los pacientes con este problema son personas ansiosas, muy nerviosas, que normalmente tienen un componente depresivo.

