Resolviendo sus dudas

Por el Dr Enrique Griego

• LA TIROIDITIS SE PRESENTA COMO UN PROBLEMA AUTOINMUNOLOGICO

P.- Estoy ganando peso y me dijeron que puedo tener inflamada la tiroides. ¿Me lo puede explicar?

R.- La tiroiditis es una inflamación de la tiroides, que es una glándula que está ubicada en la parte frontal del cuello y que produce hormonas que estimulan el metabolismo. El buen funcionamiento de esta glándula permite al organismo quemar calorías y funcionar adecuadamente.

La tiroiditis se presenta como un problema autoinmunológico. No sabemos cuál es su causa exacta, pero el aparato inmunológico del organismo produce anticuerpos que afectan esta glándula produciéndole inflamación. Esto hace que la glándula no funcione adecuadamente. Al no producir hormonas el metabolismo baja, y la persona que tiene este problema tiende a retener mucho peso, puede presentar pérdida del cabello, irregularidades menstruales, sangrados vaginales muy abundantes, problemas de infertilidad, estreñimiento, intolerancia al frío.

Todas estas manifestaciones se pueden presentar juntas o en forma de síntomas aislados. Algunas personas sólo lo sienten como una molestia local, ya que al tratarse de una inflamación puede producir cierto dolor. Como esta glándula está localizada en la parte frontal del cuello, esto hace muchas veces que se tenga molestias o dolor al pasar los alimentos.

La tiroiditis es un problema común en nuestra área.

• LA ANOREXIA NERVOSA DEBE ESTAR BAJO LA ATENCION DE UN PSIQUIATRA

P.- Mi hija tiene 14 años de edad. Hace tres meses decidió que tenía que bajar de peso y prácticamente dejó de comer. Ahora pesa 90 libras pero se le ha detenido su menstruación. Está en tratamiento con un psicólogo, pero yo quisiera saber qué se puede hacer para que vuelva a tener su regla.

R.- Este es un problema muy serio que se llama Anorexia Nervosa, y que debería estar bajo la atención de un psiquiatra. Muchas veces las adolescentes se forman una imagen errónea de su cuerpo; quieren imitar a las muchachas que salen en las revistas, que son muy delgadas, y su propia imagen en el espejo las hace sentir muy gordas, aunque no lo estén. Es decir, tienen una distorsión de su imagen corporal. Esto es un problema psicológico donde lo más importante no es tratar de que coman, sino corregir la dificultad de base. Una manifestación de que el cuerpo está sufriendo es dejar de menstruar porque los ovarios no producen suficientes hormonas. Esto pone al organismo en peligro y cuando más tiempo pase así, es peor.

El tratamiento adecuado es imperativo.

• PARA PREVENIR LA OSTEOPOROSIS HAY QUE TOMAR CALCIO DESDE LOS 15 AÑOS DE EDAD

P.- Tengo 34 años de edad y quisiera saber a qué edad se debe comenzar a tomar calcio.

R.- Muy buena pregunta. Lo que se recomienda para prevenir la osteoporosis es tomar calcio desde los 15 años de edad. Un buen aporte de calcio es proporcionado por la leche y otros productos lácteos, al igual que por vitaminas. A medida que la mujer se acerca a la menopausia el aporte de calcio debe ser mayor, ya sea en forma de alimentos o en forma de suplementos. Hay productos que traen dos cosas en una. Traen vitamina D y calcio. La vitamina D es necesaria para que el calcio se absorba mejor. El aporte necesario en la etapa de la menopausia es de 1000 a 1500 miligramos por día, que serían dos o tres tabletas diarias, más el calcio que se obtiene de los alimentos. Esto es muy importante porque a medida que los huesos van envejeciendo van perdiendo calcio, lo que lleva a desarrollar osteoporosis, y esto representa un gran problema para las personas mayores. Si una persona con osteoporosis se cae sus huesos se van a fracturar con mucha facilidad y, estadísticamente, después de una fractura en estas condiciones un 25% de los pacientes muere durante el primer año a consecuencia de la fractura, otro 25% tiene que ir al ‘nursing home’ y el otro porcentaje de ellos probablemente van a estar incapacitados y dependiendo de otras personas.

