Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA OPERACION DE HEMORROIDES ENTRA EN LA LISTA DE OPERACIONES MENORES

P.- Me iban a hacer una operación de hemorroides, pero me asusté y entonces no me la hice. ¿Es una operación peligrosa?

R.- La operación de hemorroides no es una operación mayor; entra en la lista de operaciones menores. Ello significa que uno puede regresar a la casa el mismo día de la intervención. Por supuesto, es necesario ponerse en manos de un médico que tenga experiencia en manejar este tipo de problemas. Las hemorroides no son más que várices de las venas que están alrededor del ano. Lo que se hace en una operación es amarrarlas o quitarlas. Normalmente, sólo en caso de que estén en un estadio muy avanzado pueden presentarse complicaciones. Por ejemplo, en una situación de gran estreñimiento una de las venas puede reventarse y puede sangrar al punto de que puede originarse una anemia muy severa, que es lo que sí es peligroso. Hay gente que ha tenido infartos por una anemia severa. Se puede perder mucha sangre y hay que recordar que el organismo sólo tiene cinco litros de sangre circulando. Mi consejo sería que si las hemorroides le están causando muchas molestias se opere, antes de que tenga que asistir al hospital en un estado de emergencia.

• LA OSTEOARTRITIS COMUNMENTE SE CONOCE COMO ‘ARTRITIS BUENA’

P.- Mi pregunta es cuál es la diferencia entre la osteoartritis y la artritis reumatoide

R.- Excelente pregunta porque estamos viendo que el porcentaje de pacientes con osteoartritis está subiendo muchísimo y ello se debe, en parte, a muchos factores. Uno de los factores es que la gente está viviendo más años; el promedio de sobrevida es más alto, de modo que se ven más problemas de tipo crónico asociados con la degeneración que sufre el cuerpo con los años. Por otro lado, el índice de obesidad está aumentando también desde muy temprano, desde la niñez, y cuanto más obeso se está más daño se le hace a las articulaciones y más posibilidades hay de tener osteoartritis, sobre todo en las rodillas, los tobillos, la cadera, que es donde se acentúa el peso.

La osteoartritis es lo que comúnmente se conoce como artritis ‘buena’, porque hay dolor articular, hay inflamación de la articulación, se siente un poco de ruido al hacer movimientos, pero casi no hay deformación. Este problema se da porque hay una degeneración del cartílago. En cada articulación hay un tejido, que se llama así, que hace el efecto de un ‘colchoncito’, evitando que los huesos se rocen entre sí. Con los años, con el uso, este cartílago se va gastando, se va adelgazando, de modo que los huesos se tocan unos a otros y esto produce inflamación, dolor, y la aparición de líquido.

La osteoartritis puede comenzar desde los 20 años de edad y es un proceso progresivo, que avanza lentamente. Se ve mucho en personas que hacen deportes donde hay mucha agresión, donde se lastiman mucho las articulaciones.

En la artritis reumatoide el proceso es otro. Esta es una enfermedad crónica, inmunológica, que no tiene nada que ver con la edad, aunque, por supuesto, cuantos más años se viven más probabilidades hay de adquirirla. Lo que se produce aquí es la destrucción de la parte final del hueso. Aquí sí se ve deformación de las articulaciones afectadas. Es más rara que la osteoartritis, un poco más difícil de tratar, más agresiva y su pronóstico es más reservado.

A la artritis reumatoide mucha gente la conoce como ‘artritis de la mala’, debido a que es una artritis deformante, donde muchas veces se necesita tomar esteroides o inyectar medicamentos bastante fuertes, y aún así el proceso, en la mayoría de los casos, continúa.

• LOS QUISTES PILONIDALES SON DEFECTO DE NACIMIENTO

P.- A mi hijo lo operaron hace un año de un quiste que estaba muy cerca del recto. Los médicos dijeron que quizá venía de la columna. Ultimamente le ha comenzado a supurar otra vez. Quisiéramos saber qué es lo que hay que hacer.

R.- Esos se llaman quistes pilonidales y se nace con ellos. Son defectos de nacimiento y en algunos casos son muy profundos, tienen raíces, y tienen canal y comunicaciones. Es probable que la cirugía haya sido muy superficial, y por eso ahora se ve una recurrencia. La nueva cirugía tiene que ser más amplia. Usualmente son los ortopedistas quienes se encargan de este problema, pero muchas veces se necesita la intervención de un neurocirujano porque estos quistes pueden tener comunicación con la médula espinal, con la parte interior de la columna. Es importante no dejar pasar mucho tiempo y llevara su hijo con un especialista porque al estar supurando podrían entrar bacterias que podrían infectar la médula espinal y el cerebro, y convertirse en algo muy serio.

