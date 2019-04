Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA PARALISIS FACIAL NO ES COMUN EN LOS NIÑOS, PERO SÍ SE PUEDE PRESENTAR

P.- ¿Es normal que a una niña de ocho años le dé parálisis facial?

R.- No es común, pero sí se ven este tipo de casos. Usualmente la parálisis facial es más común en personas adultas, de adultos jóvenes y adolescentes a personas mayores, sobre todo cuando se tienen enfermedades crónicas como alta presión o diabetes. En los niños se ven pocos casos, pero sí se puede presentar. Por lo general son niños que tienen muchos problemas respiratorios, problemas de otitis media, problemas de los oídos. Esto se entiende porque el nervio facial, que se origina en el cerebro, en su trayecto hacia la cara, pasa por la base del oído interno. Cualquier inflamación que afecte el oído a ese nivel va a afectar el nervio y eso va a producir la parálisis. Siempre que esto se presenta a estas edades es necesario hacer un CTScan de la cabeza para estar seguros de que no hay ninguna tumoración que esté comprimiendo este nervio.

• LOS NIVELES NORMALES DE COLESTEROL DEBEN UBICARSE POR DEBAJO DE 200

P.- Yo escucho hablar mucho sobre el colesterol, pero en realidad no sé muy bien qué es. ¿Podría explicarme un poco sobre eso?

R.- Una de las cosas que ha causado, está causando y va a causar muchos problemas de salud, son los problemas relacionados con el colesterol. Las enfermedades cardiovasculares, sobre todo las enfermedades del corazón y las embolias, tienen una causa común, que es la ateroesclerosis. Esto es la acumulación de colesterol en las paredes de las arterias, lo que produce obstrucción, es decir, que se tapen las arterias. Ello produce problemas de circulación y pone al paciente en riesgo de desarrollar un infarto, una embolia u otros problemas circulatorios, que pueden terminar en amputaciones, o en el deterioro de ciertos órganos vitales.

Es importante tomar este problema muy seriamente porque es algo que se puede prevenir. Una alimentación balanceada es fundamental. La ingestión de grasa causa daños. Hay que consumir alimentos bajos en grasas, más frutas, más verduras, más granos, más cereales, más productos de origen vegetal. Y dentro de los tipos de grasas, porque sí hay ciertos tipos de grasas que debemos consumir, encontramos grasas sólidas y grasas líquidas. Las líquidas generalmente son grasas o aceites que provienen de productos naturales, como el maíz, la soya, el girasol, la granola, la oliva. De todos ellos, el aceite de oliva es el mejor, y dentro de ellos deberíamos buscar el extra virgen, ya que éste tiene 50% menos de grasa que el aceite regular.

Con respecto a la mantequilla, hay una que se llama Benecol. Esta es una margarina que por medio de estudios científicos se ha comprobado que ayuda a elevar el colesterol bueno, lo cual es muy positivo.

El colesterol “bueno” es el tipo de colesterol que se llama HDL. Cuando más alto esté su nivel, más sanos estamos, menos riesgos vamos a tener de sufrir un infarto, una embolia o un derrame cerebral. Este es el tipo de colesterol que limpia las arterias.

Los otros tipos de aceites o mantequillas contienen grasas de las que hacen daño, de las que aumentan los niveles de colesterol “malo”, llamado LDL. Este es el tipo de colesterol que se adhiere a las arterias y las tapa y, consecuentemente, causa los problemas.

Los niveles normales de colesterol deben ubicarse por debajo de 200. De esto, el colesterol “bueno” debe estar arriba de 45 en el hombre, y arriba de 50 o 55 en la mujer. El “malo” debe estar por debajo de 130. Pero si el paciente tiene diabetes o ya ha tenido un infarto o problemas del corazón, ese nivel debe mantenerse por debajo de 100 para estar protegido.

Este es un problema muy serio, porque casi el 90% de los pacientes diabéticos van a morir por complicaciones producidas por el alto colesterol. Por eso, en este tipo de pacientes, es tan importante controlar los niveles de azúcar como mantener los niveles de colesterol normales. También los triglicéridos, que son grasas que circulan en el organismo deben estar debajo de 150.

Si a través de dietas y ejercicios se pueden mantener estos niveles se están previniendo problemas bastante serios. Se recomienda que todas las personas mayores de 20 años se hagan un examen de colesterol una vez al año. Con esto se pueden evitar problemas, ya que se pueden detectar temprano. Lleva años tener el colesterol alto y comenzar a acumular el exceso de colesterol en las arterias, y la única forma de evitarlo es con exámenes de sangre realizados a tiempo. Recordemos que ésta es otra de las enfermedades silenciosas, de las que no dan síntomas.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.