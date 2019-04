Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA CIRUGIA DE LAS VARICES ES UNA CIRUGIA MENOR

P.- Tengo várices y quisiera saber si es recomendable operarlas para no tener más problemas. Dos médicos me han dicho que debo usar medias especiales pero me resultan muy molestas.

R.- Para las várices hay dos tipos de tratamiento médico. Uno, que va a ser a través de las medias, de diuréticos si se está reteniendo líquido en las extremidades y se están distendiendo, y de cremas, si hay dolor. También en algunos casos las várices se pueden esclerosar. Cuando hay muchas molestias se pueden inyectar unas sustancias que hacen que ya no pase sangre por ahí. Esto se llama escleroterapia.

El segundo es el tratamiento quirúrgico. Este se utiliza cuando ya hay muchos problemas con las várices, cuando ya son muy grandes, muy dolorosas, que comienzan a sangrar y se corre el riesgo de que se forme un coágulo en ellas. La cirugía implica quitarlas. Es una cirugía menor y existen excelentes médicos especializados en ello.

Dependiendo del grado en que las várices están, de las molestias que ocasionan al paciente, es el tipo de tratamiento que se recomienda.

• DESPUES DE 3 o 4 SEMANAS LA MAYORIA DE LA GENTE SE RECUPERA DE UNA PARALISIS FACIAL

P.- Estamos muy preocupados porque mi yerno tiene una semana de que se le volteó la boca y el ojo del lado derecho. El ojo no lo cierra. Está en terapia pero queremos saber de qué se trata.

R.- Esto es una parálisis facial, o parálisis de Bells. No es una embolia. Muchas personas se asustan cuanto esto sucede porque lo primero que piensan es que es una embolia y que se van a quedar así. La parálisis facial se le va a quitar. Lo que ocurre en estos casos es que hay una irritación del nervio facial, que es el nervio que se encarga de mandar las sensaciones hacia ese lado de la cara. Al paralizarse el nervio se paraliza el músculo de ese lado y se paralizan las terminaciones nerviosas, por eso se siente dormido y se pierde control sobre el músculo. Esto hace que el agua y la comida se salgan por el lado izquierdo.

Es importantísimo que el paciente acuda con el médico antes de que pasen 72 horas desde que se produce el incidente, porque en este término se le pueden aplicar inyecciones de esteroides, darle medicamentos que le ayudan a recuperarse más rápido e indicarle ejercicios para activar los músculos faciales ( silbar, hacer muecas, besar, inflar globos, etc.) También se recomienda mojar una toallita en agua tibia y ponérsela en el lado afectado. El lado afectado es el lado donde el ojo no cierra. Mucha gente se confunde, ya que al paralizarse los músculos del lado derecho, la boca se desvía para el lado izquierdo. Se aplican entonces los fomentos de agua tibia del lado derecho y luego se da un masaje para que ayude a activar el músculo.

Si todo marcha bien, después de tres o cuatro semanas la mayoría de la gente se recupera completamente.

Este es un problema bastante frecuente. En una práctica regular pueden verse de 5 a 8 casos por año.

Se puede presentar a cualquier edad, aunque es más común en pacientes con enfermedades crónicas. Las causas son variadas. En algunos casos hay infecciones en el oído interno, por donde pasa el nervio facial, de modo que éste se puede afectar e irritar. En otros casos se produce ante los cambios bruscos de temperatura, pero lo más importante es acudir lo más pronto posible con el médico, ya que entre más temprano se comience el tratamiento más corto será el período de recuperación.

• A LOS 45 AÑOS DE EDAD SE PUEDEN NOTAR CAMBIOS EN LA REGULARIDAD DE LAS MENSTRUACIONES

P.- Tengo 45 años. ¿Es normal que la menstruación se me adelante y sienta cólicos?

R.- Los cólicos suceden porque la mujer está ovulando. A la edad de 45 años se puede comenzar a notar cambios en la regularidad de las menstruaciones, y uno de los cambios consiste en que se van a ir espaciando los ciclos, ya no van a ser de 28 días sino que van a ir apareciendo más retardados, hasta que eventualmente desaparecen por dos o tres meses, para más tarde volver, hasta retirarse definitivamente. Se considera “verdadera menopausia” cuando la mujer no tiene ya los sangrados menstruales por espacio de un año. Hay medicamentos que se pueden usar cuando la mujer tiene cólicos durante las menstruaciones. De todas maneras, si esta molestia es nueva, si Ud. antes no tenía estos cólicos, es importante la evaluación médica; si siempre los tuvo es porque está teniendo ciclos ovulatorios.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.