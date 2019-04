Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• HAY TRATAMIENTO PARA LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI

P.- ¿Cómo de transmite la bacteria helicobacter Pylori?

R.- Se puede transmitir a través de la saliva, o por un beso. Esta bacteria produce mucho gas; una forma de encontrarla es a través de un estudio que se llama “breath test’, donde la persona debe respirar o soplar en una bolsa plástica que se conecta a una máquina que nos permite encontrarla a través de toda la amonia, el gas que esta bacteria produce.

Hay tratamiento para ello, es fácil de tratar, la solución no está en tomar antiácidos constantemente, porque esto lo único que hace es darle tiempo a este proceso para que siga avanzando. Esta bacteria puede causar hasta perforación del estómago porque lo que pasa es que la bacteria se queda en la capa interna, en la mucosa del estómago y perfora esa membrana que tiene un efecto protector del estómago; normalmente se produce un ácido en el estómago, que es el ácido clorídrico, pero ese ácido no causa problemas al estómago porque tiene la mucosa que lo protege. Pero cuando esta bacteria rompe la mucosa, el ácido entonces se infiltra por esos orificios y produce úlceras.

• LA DIABETES ES UNA ENFERMEDAD QUE PREDISPONE A LAS INFECCIONES

P.- Tengo diabetes y tengo las piernas hinchadas y granos en una de ellas. ¿Debo visitar al médico para que me recete antibióticos?

R.- Si usted tiene diabetes debería estar bajo cuidado médico. Esta es una enfermedad muy común en nuestra área y estamos viendo constantemente muchas complicaciones derivadas de ella, que no deberían existir, dado que se pueden evitar con un buen control. Recordemos que éste es un mal silencioso. Se puede tener niveles altos de azúcar, tener una diabetes muy descontrolada , y no tener ninguna molestia. Las complicaciones derivadas de esta enfermedad afectan a todos los órganos, y la piel no es una excepción. La piel es un órgano de protección, que está a la intemperie, que recibe sangre, y como la diabetes es una enfermedad que predispone a las infecciones, es común observar infecciones de la piel. A veces una simple picadura de un insecto la produce. Y aunque parezca simple es importantísimo prestarle atención, porque una infección no controlada en una persona diabética, puede complicarse hasta llevar a una amputación o una aseptisemia que puede acabar con una vida.

Es necesario tomar este problema con mucha seriedad. Tratada a tiempo la diabetes es una enfermedad muy fácil de controlar. Los granos que usted dice que tiene seguramente van a requerir de algún antibiótico, pero si a su vez la diabetes está descontrolada, estos antibióticos no van a funcionar. Definitivamente debe consultar con un médico.

• LAS HERNIAS HIATALES SON MUY FRECUENTES

P.- Quisiera preguntar sobre la hernia hiatal. Durante cuatro años sufrí de reflujo y agruras. Ya se me quitó pero siento el dolor de la hernia en el pecho. ¿Cuándo es el tiempo que se operan?

R.- Las hernias hiatales son muy frecuentes. Es una hernia que se forma a la entrada del esófago, que es el tubo que va de la boca al estómago. Lo que sucede es que no sella bien la entrada. Normalmente, cuando uno come, el alimento pasa rápidamente al estómago y ya no puede regresarse hacia arriba. Al haber una hernia esa entrada está más distendida y se producen los reflujos, o sea que comienzan a pasar ácidos que se producen en el estómago otra vez hacia el esófago, y eso produce muchas agruras, dolor en el pecho, etc. A veces este dolor en el pecho es tan severo que los pacientes son referidos con un cardiólogo para estar seguros que ese dolor no es del corazón. Otras veces el reflujo es tan grande que el paciente se despierta a media noche tosiendo porque el ácido produce tanta irritación que los hace toser. También la acidez puede irritar las cuerdas vocales y se amanece ronco, aunque a medida que pasa el día la voz se va aclarando.

La indicación que se da es que hay que comer pequeñas porciones de comida con más frecuencia, que es en realidad la forma en que todos deberíamos comer; no comer muy cerca de las horas en que uno se acuesta; usar 2 o 3 almohadas, para dormir con la cabeza elevada alrededor de unos 30 grados, y tomar alguno de los muchos medicamentos recetados que existen en la actualidad.

Con esto también se elimina el dolor, ya que el mismo está ocasionado por la irritación, por la inflamación del estómago; a veces se forman úlceras y también esofagitis, que es la irritación que produce ese ácido.

La mayoría de los pacientes no necesitan cirugía; un tratamiento médico adecuado resuelve el problema. Pero, si a pesar de todo el tratamiento médico, se siguen teniendo síntomas, entonces sí, el siguiente paso es cirugía.

