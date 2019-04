Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA MAYORIA DE LOS PACIENTES CON UNA HERNIA HIATAL NO NECESITA CIRUGIA

P.- Quisiera preguntar sobre la hernia hiatal. Durante cuatro años sufrí de reflujo y agruras. Ya se me quitó pero siento el dolor de la hernia en el pecho. ¿Cuándo es el tiempo que se operan?

R.- Las hernias hiatales son muy frecuentes. Es una hernia que se forma a la entrada del esófago, que es el tubo que va de la boca al estómago. Lo que sucede es que no sella bien la entrada. Normalmente, cuando uno come, el alimento pasa rápidamente al estómago y ya no puede regresarse hacia arriba. Al haber una hernia esa entrada está más distendida y se producen los reflujos, o sea que comienzan a pasar ácidos que se producen en el estómago otra vez hacia el esófago, y eso produce muchas agruras, dolor en el pecho, etc. A veces este dolor en el pecho es tan severo que los pacientes son referidos con un cardiólogo para estar seguros que ese dolor no es del corazón. Otras veces el reflujo es tan grande que el paciente se despierta a media noche tosiendo porque el ácido produce tanta irritación que los hace toser. También la acidez puede irritar las cuerdas vocales y se amanece ronco, aunque a medida que pasa el día la voz se va aclarando.

La indicación que se da es que hay que comer pequeñas porciones de comida con más frecuencia, que es en realidad la forma en que todos deberíamos comer; no comer muy cerca de las horas en que uno se acuesta; usar 2 o 3 almohadas, para dormir con la cabeza elevada alrededor de unos 30 grados, y tomar alguno de los muchos medicamentos recetados que existen en la actualidad.

Con esto también se elimina el dolor, ya que el mismo está ocasionado por la irritación, por la inflamación del estómago; a veces se forman úlceras y también esofagitis, que es la irritación que produce ese ácido.

La mayoría de los pacientes no necesitan cirugía; un tratamiento médico adecuado resuelve el problema. Pero, si a pesar de todo el tratamiento médico, se siguen teniendo síntomas, entonces sí, el siguiente paso es cirugía.

• LA DIABETES NO ES ALGO QUE SE PRESENTE DE LA NOCHE A LA MAÑANA

P.- Tengo dos manchas en la cara, en los pómulos, una mancha en cada lado, de color cafecito. Quería preguntar si es paño o es mancha del sol.

R.- A estas manchas también se les llama ‘el paño negro’ pero el término médico es ‘melasma”. Esto es producido por un exceso de hormonas y mucha gente las conoce como las manchas del embarazo. En algunas personas se presentan por la exposición al sol, particularmente en quienes tienen la piel muy sensible. También ciertas cremas y ciertos cosméticos pueden producirlas. Estas son las causas más comunes. Pero lo recomendable es ir al médico para que vea de qué se trata y recomiende el tratamiento adecuado para que se le quiten.

Hay otro tipo de manchas de la piel, oscuras también, que son parte del síndrome de resistencia a la insulina, y que se llaman “acantosis nícricans”. Cuando se hace una historia familiar de quienes tienen este tipo de manchas se encuentra que tienen familiares con diabetes. Esto indica que en estas personas su cuerpo les está pidiendo mucha insulina para poder mantener los niveles de azúcar normales. Este exceso de insulina que el páncreas tiene que producir es responsable del sobrepeso y de que aparezcan estas manchas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el cuello, la cara, los codos, las ingles, las rodillas.

Este síndrome se ve cada vez con más frecuencia, porque el índice de obesidad está subiendo, especialmente en nuestra comunidad hispana. Cada vez se ven más jovencitas con dificultad para embarazarse, con irregularidades en la menstruación, con quistes en los ovarios, con vellos en la cara. Todos estos cambios son secundarios a este síndrome de resistencia a la insulina, y que con el tiempo, cuando el páncreas ya no puede producir esa cantidad excesiva de insulina, se diagnostica como diabetes.

Recordemos que la diabetes no es algo que se presenta de la noche a la mañana. El paciente pasa muchos años con este síndrome de resistencia a la insulina. Se estima que hay millones de personas en EEUU que tienen este síndrome, y de esos, el 6% se convierte en diabéticos cada año. Ello explica por qué hay tantos nuevos casos de diabetes en EEUU cada año.

En las personas que están en este grupo se puede prevenir la diabetes a través de la modificación de sus hábitos alimenticios, pérdida de peso y ejercicios. Por ello es importante no esperar a tener diabetes, porque cuando ya se llega a este punto las complicaciones ya están allí: ya hay obesidad, placas de colesterol en las arterias, problemas con los triglicéridos, etc. Hay, incluso, quienes dicen que durante este síndrome ya se establece la causa de muerte de estos pacientes, dado que las complicaciones macrovasculares, o sea la acumulación de placas en las arterias, sucede durante este periodo.

