Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EL PROBLEMA DE NERVIOS, ANSIEDAD Y DEPRESION SE VE CADA DIA CON MAS FRECUENCIA

P.- Tengo 55 años de edad y padezco de los nervios. Ultimamente tengo mucho miedo a todo. ¿A qué se debe este problema?

R.- El problema de nervios, ansiedad y depresión se ve cada día con más frecuencia, posiblemente por todo lo que estamos viviendo a diario. El estilo de vida ha cambiado, los días se pasan muy rápido, el nivel de estrés aumenta, se nos bombardea con malas noticias que cada vez es más fácil que lleguen al público, las cuentas aumentan en lugar de bajar, se viven más años y con ello se tienen más enfermedades, más dolores, las medicinas son más caras, etc, etc.

Se está viviendo en la actualidad en un ambiente de gran estrés y es muy común que esto afecte a una gran cantidad de personas. A cierta edad, donde se agregan ciertas condiciones, como la menopausia, por ejemplo, esto se agrava. Para muchas mujeres, la llegada de la menopausia es un signo de que la vida ya se está acabando, que ya se ha dejado de ser atractiva, que ya empiezan a aparecer arrugas, que el interés sexual se acaba, que el espejo refleja cosas que no gustan, etc. A ello se suma que los hijos normalmente ya no están en la casa y los matrimonios empiezan a estar solos. Sin embargo, los problemas de los hijos y los nietos se suman a los otros problemas familiares y se comienza a tener la sensación de que ya no hay ningún control sobre eso, con lo cual aumentan las preocupaciones. Todo ello hace que las mujeres comiencen a sentirse muy desesperadas, muy ansiosas, deprimidas, con problemas de sueño. Todo esto puede llevar a un estado de mucha ansiedad y pánico, como un proceso reactivo. Muchas personas experimentan ataques de pánico (Panic Disorder). Están bien hasta que se enfrentan, por ejemplo, con una situación donde hay mucha gente, o el tráfico está muy pesado, y este simple hecho, las pone nerviosas, no pueden enfrentar la situación y deben salirse del lugar u orillarse en la carretera.

Hay medicamentos que pueden ayudar en estos casos, ya que supuestamente esto se produce por un desbalance químico, pero es importante también analizar cuáles son las causas, cuáles son los factores que producen esta reacción, y a veces es necesario derivar a estas personas con un psiquiatra para que él determine si es necesaria alguna terapia de apoyo.

Afortunadamente hay mucho que se puede hacer en estos casos, pero es necesario consultar con el médico para poder buscar una solución.

• LA APNEA DEL SUEÑO SE PRESENTA GENERALMENTE EN PERSONAS OBESAS

P.- ¿Cómo se cura la apnea del sueño, cuando las personas se quedan dormidas sentadas?

R.- La apnea del sueño se presenta generalmente en personas obesas que tienen dificultades para dormir durante la noche. Cuando se acuestan roncan, se despiertan, y entonces sólo descansan por ratitos. Ello hace que durante el día de duerman muy fácil. Nomás se sientan y se quedan dormidos.

Este es un problema bastante serio ya que en esta situación no se le está suministrando suficiente oxígeno al cuerpo. El corazón sufre mucho porque no se está oxigenando bien y además porque, por lo general, son personas que tienen sobrepeso.

Una forma de hacer el diagnóstico es a través de un estudio del sueño. Hay centros especializados para ello donde se pone al paciente a dormir y mediante una máquina se monitorea el sueño. El tratamiento es usualmente por medio de una operación, ya que hay que realizar una intervención en el paladar para hacer más espacio para que entre suficiente aire. También es necesario bajar de peso.

• EL SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO PUEDE APARECER DURANTE EL EMBARAZO

P.- Durante y después de mis embarazos he tenido muchos problemas con mis manos. Me duelen mucho, se me duermen, y el dolor no se me quita. Me han dicho que debo operarme. Yo quisiera saber que posibilidades hay de que yo quede bien después de esta operación.

R.- A esto se le llama síndrome del túnel del carpo. Un tendón, que está junto con el nervio mediano, pasan por un canal en el hueso de la muñeca. Ese tendón crece y es apretado por ese canal. Esto es bastante común, especialmente en quienes trabajan mucho con las computadoras. También se lo ve en personas con hipotiroidismo, o con diabetes, o durante el embarazo. Sí se requiere de una operación para poder liberar ese nervio de allí y es una cirugía local, que tiene bastante éxito. Lo importante es no esperar por mucho tiempo para no perder tejido del nervio, porque ese nervio está siendo apretado. Si pasa mucho tiempo, aunque lo operen, el nervio va a quedar con molestias, no va a recuperar completamente sus funciones.

Este síndrome puede aparecer durante el embarazo porque debido a todo el influjo hormonal al que está expuesto el cuerpo por la placenta, que produce tantas hormonas, se comienzan a retener muchos líquidos, se producen hinchazones y ello aprieta más el nervio.

