Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LOS PACIENTES CON CIRROSIS DEBEN ESTAR BAJO CONTROL CON UN GASTROENTEROLOGO

P.- Yo tengo diabetes desde hace 14 años y me dio cirrosis hace dos años. Vomité sangre y me internaron, pero nunca me dijeron que tan grave estaba, y actualmente tampoco mi doctor me dice nada. Yo quisiera saber si ya cuando uno vomita sangre es muy grave.

R.- La cirrosis es un problema bastante serio, mucho más serio, en realidad, que el hecho de tener diabetes. La cirrosis implica que el hígado ya no puede hacer su trabajo. Esto se ve comúnmente en personas que toman mucho alcohol, pero no necesariamente todo el que tenga cirrosis tiene que ser un alcohólico. Hay un gran porcentaje de gente que tiene deficiencia de una enzima que se llama Alfa 1 Antitripcina. Esto es algo hereditario y se ven algunas familias donde después de cierta edad desarrollan cirrosis del hígado, y tienen el riesgo de tener lo que se llaman várices esofágicas, que son várices de las venas que están alrededor del esófago. Estas venas se pueden romper y entonces producen sangrado, vómitos de sangre, que en algunos casos pueden ser tan severos que se requiere una internación para realizar una transfusión de sangre. En algunos casos la causa de muerte de estos pacientes es sangrado gastrointestinal por ruptura de estas várices. Los pacientes con cirrosis deben estar bajo control con un gastroenterólogo. Muchas veces se desarrolla mucha acumulación de líquido en el abdómen que necesita ser extraído. Ello sucede porque la albúmina, que es una proteína que se encarga de mantener la presión gótica, es decir previene que el líquido se salga de los vasos sanguíneos, no se produce en cantidad suficiente por la cirrosis, entonces baja la albúmina de la sangre y los vasos sanguíneos transudan, sale líquido de ellos, que se acumula en la pared abdominal y el abdomen se distiende como si la persona estuviera embarazada.

Estos pacientes, si no tienen otros problemas muy serios, entran a una lista de transplante. En los casos que han tenido la suerte de conseguir un hígado para ser transplantado, el problema se cura completamente.

• SE PUEDE ORIGINAR UNA SINUSITIS COMO COMPLICACION DE LA RINITIS ALERGICA

P.- Todos los días amanezco con mucha gripa; los ojos irritados y la nariz muy congestionada. Me han dicho que puede ser sinusitis. Tengo 25 años de edad y soy oficinista.

R.- El problema aquí parece ser una rinitis alérgica. La rinitis alérgica se manifiesta con una hipersecreción de mocus, de las glándulas que producen flemas a nivel de la nasofaringe y la nariz, y esta secreción origina que durante la noche se tenga un drenaje post-nasal y esto le va a ocasionar congestión, sobre todo en las mañanas. Si duerme con aire acondicionado y está muy frío en las mañanas, va a tener problemas; si la ropa de cama no se cambia muy seguido, también. Si el cuarto está alfombrado también allí puede estar el problema porque la alfombra permite que se acumule polvo y ciertos elementos que pueden producir alergia durante la noche. El tipo de almohadas que usa o la presencia de perros o gatos en la casa que se acuesten durante el día en su cuarto, también pueden ser los causantes . A veces el perfume o el desodorante que usa la persona que duerme a su lado produce esa reacción. En realidad, yo pienso que el problema está en la casa y no en la oficina, porque usted presenta los síntomas después de estar expuesto por unas horas al ambiente de su recámara. El problema está allí. Hay que encontrar qué es lo que lo produce.

Sí se puede originar una sinusitis como complicación de la rinitis alérgica, incluso es su complicación más común.

Y esto se da porque la flema que se acumula en los senos paranasales, que son las cavidades que tenemos en los huesos de la cara, se descompone, se echa a perder, cambia de un color blanco a amarillo y luego se pone verdoso. Ya cuando eso sucede se llama sinusitis y comienza el dolor en la cara, en la frente, fiebre, escalofríos. Mi recomendación es hacer una búsqueda y ver cuál es el problema. Tenemos excelentes medicamentos para la rinitis alérgica, que se usan en forma intranasal, una vez al día.

• LA MENSTRUACION ES UN SANGRADO FISIOLOGICO, NORMAL

P.- Tengo que explicarle a mi hija qué es la menstruación. ¿Me podría ayudar?

R.- Ponga énfasis en que la menstruación es un sangrado fisiológico, normal, que debe suceder una vez al mes, en las mujeres que estén en su vida reproductiva. Ello significa en la etapa en que los ovarios están trabajando, desde que se tiene la primera menstruación hasta que se tiene la última. Se supone que durante todo este tiempo el sangrado debe suceder cada mes. Si no sucede es que algo está pasando.

Durante los días de la menstruación, la vida sigue su curso normal. La creencia de que la mujer durante estos días no puede bañarse, o comer cítricos, es falsa. Nada de ello es verdad. Lo único que se trata de recomendar es que durante esos días no se tomen aspirinas. Y ello es porque la aspirina adelgaza la sangre y entonces puede aumentar el sangrado.

