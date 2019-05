Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES CONSISTE BASICAMENTE EN DIETA, EJERCICIOS, MEDICAMENTOS Y/O INSULINA

P.- Escucho hablar mucho sobre la diabetes, pero no estoy muy bien informado ¿Podría explicar de qué se trata?

R.- Los datos estadísticos acerca de la diabetes no permiten ninguna duda acerca de la seriedad de este problema. Afecta a las personas de todas las edades y de todos los grupos raciales y étnicos.

Muchas veces esta enfermedad pasa desapercibida por muchos años dado que en la mayoría de los pacientes los síntomas son muy vagos, o realmente no hay ninguno.

Es importante tratar de hacer un diagnóstico a tiempo ya que puede causar serias complicaciones en la salud incluyendo enfermedades del corazón, ceguera, trastornos renales y de las arterias.

La diabetes es una enfermedad ocasionada por un desorden en el consumo de Ia glucosa (azúcar) en el organismo. Una gran parte de lo que comemos se transforma en glucosa, o azúcar, que nuestro cuerpo usa como fuente de energía.

El páncreas, que es un órgano ubicado cerca del estómago, es el encargado de Ia producción de una hormona Ilamada insulina, que es Ia que regula el uso de Ia glucosa. La insulina facilita Ia llegada de Ia glucosa a los sitios donde ejerce su vital función.

Cuando se tiene diabetes, o bien el cuerpo no produce suficiente insulina o decrece su habilidad para usarla adecuadamente. Esto causa el aumento de azúcar en la sangre.

Existen varios tipos de diabetes, pero las más frecuentes son el Tipo I y el Tipo II

El tipo I afecta del 5 al 10% de aquellos que la padecen. En estos casos no hay producción de insulina. El proceso patológico en este tipo es Ia elaboración de anticuerpos que destruyen las células del páncreas, que son las encargadas de la elaboración de insulina, por lo que el paciente necesita la inyección de insulina diaria de por vida. Este Tipo I afecta con más frecuencia a los niños y a los adolescentes.

La diabetes Tipo II es el tipo predominante. Se presenta en el 90 al 95% de los pacientes, y se caracteriza por hacer resistencia a Ia acción, o por la disminución de Ia producción de insulina, lo cual ocasiona que los niveles de azúcar aumenten en la sangre. Se ha demostrado que existe predisposición genética a desarrollar este tipo de diabetes. Usualmente estos pacientes son obesos y mayores de 40 años, aunque últimamente se ha demostrado incidencia del tipo II en pacientes más jóvenes. La obesidad produce un estado de resistencia a la insulina, lo que hace que las personas predispuestas genéticamente manifiesten esta enfermedad.

La mejor forma de realizar el diagnóstico es tomando una muestra de sangre, por las mañanas, en ayunas. Si el resultado es de 126 (miligramos por cada 100C cúbicos de sangre) en dos días o semanas aparte, el diagnóstico será positivo.

Si la muestra se toma a cualquier hora del día y el resultado es por arriba de 200, eso también sería un diagnóstico positivo. Esto se puede corroborar por medio del análisis de glucosa suministrando al paciente una cantidad de azúcar de aproximadamente 75 grs y haciéndole un examen de sangre cada hora, por dos horas. Si los valores son normales, los que se miden por medio de cifras establecidas, se diagnostica la diabetes.

El tratamiento de esta enfermedad consiste básicamente en dieta, ejercicios, medicamentos, y/o insulina.

• LOS HONGOS PUEDEN ALTERAR EL COLOR Y LA TEXTURA DE LAS UÑAS

P.- Hace como dos meses que traigo un problema en las uñas de los dedos gordos de las manos y de los pies. Las tengo bien rayadas, me las he raspado y como que se me agrietan.

R.- Uno de los problemas que más se ve a nivel de las uñas es el de hongos. Los hongos pueden alterar el color y la textura de las uñas, haciéndolas muy gruesas, muy fáciles de partir. Y esto requiere tratamiento porque con los años, por ejemplo, en una persona diabética, podría ser causa de una amputación. Las estadísticas dicen que hay alrededor de 50,000 amputaciones de extremidades inferiores cada año en los Estados Unidos a consecuencia de hongos en las uñas, sobre todo en diabéticos. A veces se aprende a vivir con hongos en las uñas desde la adolescencia, pero con los años puede ser que se comience a desarrollar enfermedades como diabetes y entonces se pueden presentar complicaciones. La recomendación es que vaya con el médico para ver si realmente se trata de hongos, y en caso de que sea así, no hay problema porque existen excelentes medicamentos para ello.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

