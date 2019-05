Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA ASPIRINA EN DOSIS BAJAS AYUDA A QUE LA SANGRE CIRCULE MEJOR

P.- Según varios estudios la aspirina podría salvar miles de vidas al año, si la tomaran las personas con alto riesgo de sufrir un ataque al corazón o una embolia cerebral. Se ha hablado mucho sobre este tema, pero ¿es realmente cierto?

R.- Así es. Esta es la píldora de vida. Cada vez más esta información está llegando a la comunidad y es una excelente forma de tomar conciencia de que hay que prevenir los problemas. Se ha tenido mucho éxito con las vacunas como una forma primaria de prevenir enfermedades y todos los estudios realizados con la aspirina con este fin coinciden en lo mismo: la aspirina en dosis bajas ayuda a que la sangre circule mejor y previene que se formen coágulos, y esto, a su vez, previene embolias e infartos al corazón. Sabemos que estos problemas son muy comunes, sobre todo en nuestra comunidad, donde el porcentaje de personas con diabetes, alta presión, problemas de colesterol y obesidad, que son los que más riesgo tienen de presentar problemas cardiovasculares o cerebrales, es alto. Este es el tipo de pacientes que se va a beneficiar tomando una aspirina diaria. Pero también, para ello, estos pacientes deben tener sus problemas crónicos controlados.

La aspirina se presenta comercialmente en varias dosis, la aspirina infantil es de 81 mg, también hay de 75 mg y la aspirina regular que es de 325 mg, que es una dosis bastante alta. Las que se recomiendan para prevención son las dosis bajas, de 75 o 81 mg. Si el paciente ya ha tenido un infarto, o una operación de corazón, o una embolia, por lo general el médico recomienda dosis más altas.

Es importante recalcar que la aspirina no causa adicción, pero a dosis altas puede adelgazar mucho la sangre y producir sangrado. También puede producir irritación en las personas sensibles del estómago o que han tenido gastritis. Por eso, aunque la aspirina se puede conseguir sin receta médica, es muy importante que esto sea supervisado por un médico.

• TODAS LAS MUJERES TIENEN QUE PASAR POR LA MENOPAUSIA

P.- Mi pregunta es si todas las mujeres tenemos que pasar por el período de la menopausia.

R.- Así es. Todas las mujeres tienen que pasar por la menopausia. La menopausia es la cesación del período menstrual por un año, cuando la mujer está, más o menos, entre los 45 y los 52 años de edad. Cada mujer es diferente, pero la mayoría de ellas, el 80%, va a tener molestias, aunque algunas más que otras. Solamente un 20% de las mujeres va a pasar por este período sin molestias, es decir, que sus menstruaciones desaparecen sin darles ningún problema.

• HAY MEDICAMENTOS PARA BAJAR LOS TRIGLICERIDOS, PERO SE NECESITA UN CHEQUEO GENERAL

P.- Tengo varios familiares con diabetes y tengo altos los triglicéridos. ¿Cómo hago para bajar los triglicéridos?

R.- Hay medicamentos que se usan para bajar los triglicéridos y que han demostrado muy buenos resultados. Deben ser recetados por el médico y para ver el cambio, el tratamiento debe realizarse por lo menos por tres meses. Pero además de tomar estos medicamentos es necesario hacer un chequeo general; realizar una historia clínica, un examen físico, analizar qué otros factores están presentes, ver si no hay hipotiroidismo. Si hay hipotiroidismo asociado con el problema de colesterol va a ser muy difícil que los medicamentos bajen los triglicéridos si no se corrige el problema de la tiroides.

Una de las características del hipotiroidismo es el aumento de peso en forma inexplicable.

También hay que investigar si no hay diabetes o síndrome de resistencia a la insulina, para lo cual posiblemente haya que medir los niveles de ésta o incorporar dieta y ejercicios.

En la consulta hemos visto pacientes con niveles de triglicéridos de casi 5000 y que se han logrado bajar hasta menos de 200, que es lo correcto. Pero ello siempre considerando todos los factores asociados, y no solamente el aumento de los triglicéridos.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

