Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA ANEMIA DURANTE EL EMBARAZO ES PELIGROSA PORQUE PUEDE DESENCADENARSE EN UN PARTO PREMATURO

P.- Actualmente estoy embarazada. Mi madre murió de una anemia al dar a luz a mi hermana más pequeña y cada vez que yo consulto al médico mi hierro sale bajo. ¿Es probable que yo pueda heredar esa anemia de ella?

R.- Habría que ver qué tipo de anemia tuvo su mamá, pero definitivamente, uno de los primeros exámenes que se realizan cuando una mujer consulta porque planea embarazarse, o ya está embarazada, es el TBC o la biometría hemática, para determinar si hay anemia.

La anemia es un proceso bastante común en el embarazo, porque uno de los elementos más importantes para que la médula ósea pueda formar glóbulos rojos es el hierro, y el organismo del niño que se está gestando necesita hierro para formar sus propios glóbulos rojos, por lo cual va a estar sacando hierro de la sangre de la mamá. Incluso en situaciones donde la mujer tiene deficiencias de hierro, el niño sigue sacando la cantidad que él necesita. Por eso la madre tiene que tener un buen suministro de hierro durante el embarazo de modo que alcance para los dos. Si ello no es así, la mamá va a tener anemia.

La anemia durante el embarazo es muy peligrosa porque puede desencadenarse en un parto prematuro. Una de las manifestaciones de la anemia es la taquicardia, con lo cual el niño sufre y la mamá también, teniendo el riesgo de tener un infarto al corazón. En sí, el corazón sufre también durante el embarazo porque la mujer gana peso, y éste tiene que hacer más trabajo.

Si no tiene información acerca del tipo de anemia que tuvo su mamá, lo más prudente sería pensar de que tal vez es algo que usted sí puede heredar, por lo que es muy importante que durante su embarazo le estén controlando los niveles de hierro y la hemoglobina y le den un suministro de hierro adecuado. Probablemente haya que agregarle también ácido fólico y vitamina B12. Dependiendo no sólo del grado de anemia, sino también del tipo, será el tratamiento.

• LA BRONQUITIS ES UN PASO INTERMEDIO ENTRE LA GRIPA Y LA NEUMONIA

P.- Mi pregunta es debido a que tuve gripa y bronquitis y aún tengo dolor en el pulmón y muchas flemas. Tomo jarabes desde hace cuatro meses pero no se me quita. Tengo 34 años de edad.

R.- Esto es un problema común pero es bastante serio. La gripa, como muchas otras enfermedades, también tiene complicaciones. En la mayoría de los casos con la gripa no se requiere antibióticos; sólo se necesita descanso, tomar Tylenol, caldo de pollo y mucho líquido. Con esto, por lo general, en un plazo de 4 a 7 días desaparece. Pero en otros casos, esto se complica. No es normal que por una gripa se esté cuatro meses tomando jarabes para la tos. Esto es ya una bronquitis, y la bronquitis sí requiere antibióticos, y el problema puede ser serio porque ésta es un paso intermedio entre la gripe y la neumonía.

La neumonía es un problema muy importante, que cobra vidas, por lo que hay que prestarle mucha atención.

En su caso parece ser un caso de bronquitis crónica que necesita ser tratada. Existen excelentes antibióticos para ello, algunos de los cuales se toman sólo una vez al día, por diez días, y eso es todo.

También es importante analizar cómo están los pulmones y qué tan congestionados están. Probablemente, además de los antibióticos necesite usar algún nebulizador para ayudarle a liberar las flemas, junto con la ingestión de líquidos claros y tibios. La flema con el tiempo se hace gruesa, espesa, pegajosa y es difícil expectorarla y eliminarla. Podría también recomendarse algún medicamento para la inflamación.

Los medicamentos para la tos no son recomendados porque precisamente, en la mayoría de los casos, la tos es el mecanismo que el cuerpo tiene para liberarse de esas substancias. La tos es provocada por las flemas, y al suprimir la tos lo que se consigue es que las flemas permanezcan por más tiempo en los pulmones.

Por todo ello es muy importante consultar con el médico lo antes posible y no esperar a tener una neumonía para ello.

• EN LOS ACCIDENTES DE AUTO UNA DE LAS COSAS QUE MAS SE DAÑA SON LOS DISCOS INTERVERTEBRALES

P.- Hace más de dos años tuvimos un accidente de auto y yo pegué contra el vidrio de enfrente. Desde entonces me duele mucho la espalda. ¿Podría tomar algún antiinflamatorio?

R.- Lo más importante es ver si no hay algún problema en la columna. En los casos de accidentes de auto una de las cosas que más se daña son los discos intervertebrales. Estos son discos que están entre medio de cada vértebra; por debajo de esos discos sale un nervio que va a diferentes partes del cuerpo. Cuando ese disco se daña, comprime el nervio y eso da manifestaciones de dolor y de pesadez, dependiendo del área. Lo recomendable sería ir a ver al médico para que le ordene una radiografía y un MRI, que es un estudio radiológico más específico para ver si hay problemas de disco.

