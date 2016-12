Resolviendo sus dudas

Dr. Enrique Griego

• GRIPA Y BRONQUITIS

P.- Mi pregunta es debido a que tuve gripa y bronquitis y aún tengo dolor en el pulmón y muchas flemas. Tomo jarabes desde hace cuatro meses pero no se me quita. Tengo 34 años de edad.

R.- Esto es un problema común pero es bastante serio. La gripa, como muchas otras enfermedades, también tiene complicaciones. En la mayoría de los casos con la gripa no se requiere antibióticos; sólo se necesita descanso, tomar Tylenol, caldo de pollo y mucho líquido. Con esto, por lo general, en un plazo de 4 a 7 días desaparece. Pero en otros casos, esto se complica. No es normal que por una gripa se esté cuatro meses tomando jarabes para la tos. Esto es ya una bronquitis, y la bronquitis sí requiere antibióticos, y el problema puede ser serio porque ésta es un paso intermedio entre la gripe y la neumonía.

La neumonía es un problema muy importante, que cobra vidas, por lo que hay que prestarle mucha atención.

En su caso parece ser un caso de bronquitis crónica que necesita ser tratada. Existen excelentes antibióticos para ello, algunos de los cuales se toman sólo una vez al día, por diez días, y eso es todo.

También es importante analizar cómo están los pulmones y qué tan congestionados están. Probablemente, además de los antibióticos necesite usar algún nebulizador para ayudarle a liberar las flemas, junto con la ingestión de líquidos claros y tibios. La flema con el tiempo se hace gruesa, espesa, pegajosa y es difícil expectorarla y eliminarla. Podría también recomendarse algún medicamento para la inflamación.

Los medicamentos para la tos no son recomendados porque precisamente, en la mayoría de los casos, la tos es el mecanismo que el cuerpo tiene para liberarse de esas substancias. La tos es provocada por las flemas, y al suprimir la tos lo que se consigue es que las flemas permanezcan por más tiempo en los pulmones.

Por todo ello es muy importante consultar con el médico lo antes posible y no esperar a tener una neumonía para ello.

• TRIGLICERIDOS MUY ALTOS

P.- Tengo 51 años de edad. En un análisis reciente me encontraron 180 de colesterol y 700 de triglicéridos. ¿Qué me recomienda tomar?

R.- En este caso el colesterol es normal, ya que lo recomendable es que esté por debajo de 200, pero los triglicéridos deben estar por debajo de 200 o de 150.

700 es una cifra muy alta. Esto podría estar indicando que se está bajo el riesgo de tener diabetes. Si se tiene familiares con esta enfermedad y los triglicéridos tan altos, es probable que se esté ante un caso de resistencia a la insulina, que es una fase preliminar por la que pasan muchas personas antes de desarrollar una diabetes tipo II.

Lo primero que habría que hacer en este caso es prescribir un tratamiento para los triglicéridos, y existen dos excelentes medicamentos para ello, e investigar qué otro factor de riesgo existe, que se pueda modificar, para que los triglicéridos no sigan aumentando, o no se llegue a desarrollar una diabetes.

• DOLOR EN LAS ARTICULACIONES

P.- Tengo 45 años de edad. Me duelen mucho los codos y las rodillas. ¿A qué se debe este dolor?

R.- La mayoría de los dolores en las articulaciones, pasando los cuarenta años, por lo general se deben a osteoartritis. Esto significa que comienza a haber desgaste de los cartílagos, que son el tejido de unión de las articulaciones, el que nos peRmite tener flexibilidad como para doblar el codo o arrodillarnos, o ejecutar cantidad de movimientos. Los cartílagos son los que impiden que los huesos se pongan en contacto entre sí y produzcan dolor. Con los años y por el uso, este cartílago se va desgastando, se va haciendo más delgadito, los huesos comienzan a contactarse y esto produce dolor e inflamación. Esta es la causa principal por la que se comienzan a sentir dolores.

