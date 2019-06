Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• SI TIENE DIABETES E IMSOMNIO PODRIA SUCEDER QUE EL AZUCAR NO ESTE BIEN CONTROLADA

P.- ¿Es normal que cuando uno tiene diabetes se presente insomnio? Mi hermano no puede dormir.

R.- La situación es la siguiente. La persona que tiene diabetes puede tener cualquier tipo de molestias, al igual que otra persona que no tenga diabetes: que no duerma, o que duerma mucho; que coma mucho o que no tenga apetito. En sí depende de cada organismo. Pero si la persona tiene diabetes y no está durmiendo bien una de las cosas que puede suceder es que el azúcar no esté bien controlada. Si ello es así, hay un estado de intoxicación en su cuerpo; los órganos están sufriendo y más adelante se van a presentar las complicaciones de la diabetes. Lo aconsejable entonces es que cuando vaya al médico pida que le hagan un examen que se llama Hemoglobina 1C. Este examen es el que hay que hacerle a cada diabético cada tres meses y que indica qué tan controlada está la enfermedad y qué tantos riesgos hay de tener complicaciones de la diabetes.

Si la Hemoglobina 1C está por debajo de 7, el paciente está controlado y las molestias que tenga no están relacionadas con la enfermedad. Hay que buscar entonces otras causas.

• LAS CALCIFICACIONES EN EL RIÑON SON USUALMENTE PIEDRAS

P.- ¿Me podría explicar qué es la calcificación en el riñón?

R.- Las calcificaciones en el riñón son usualmente piedras. Los riñones son órganos donde se produce la orina y hay un tubo que es el ureter, que conecta el riñón con la vejiga. El comienzo de ese tubo se llama pelvis renal, porque tiene la forma de una copa; es ancho al principio y a medida que se va distanciando hacia la vejiga se va adelgazando. La orina se puede estancar ahí por un tiempo y eso hace que se precipiten los solutos, o sea las sustancias que vienen en la orina, y se formen piedras. En una radiografía esto se describe como calcificaciones. El 90% de las piedras que se forman en los riñones son de oxalato de calcio, por eso en una radiografía se ven como puntos blancos y se le llaman calcificaciones.

En caso de que el paciente tenga tendencia a formar piedras en los riñones, podemos pensar que su metabolismo en la producción de calcio está afectado y probablemente haya que restringirle la cantidad de calcio que consume, porque esta hipercalciuria, puede afectar también al riñón.

Sin embargo, es necesario investigar, porque no todas las piedras son de calcio, aunque son las más comunes. También hay piedras de ácido úrico.

• SI LA SANGRE DE LA MUJER ES RH NEGATIVO Y LA DEL HOMBRE RH POSITIVO, SÍ ES POSIBLE EMBARAZARSE

P.- Mi hija tiene 24 años de edad y se va a casar. En los análisis sale que su sangre es 0-negativo y le dijo el médico que no podía embarazarse. Yo quisiera saber si es verdad lo que dice el médico o qué es lo que va a pasar con ella.

R.- Yo creo que la información que usted recibió no es correcta. Es común encontrarse con situaciones parecidas, donde la sangre de la mujer es RH negativo y la sangre del hombre es RH positivo. Ella se va a embarazar, y los hijos van a ser RH positivo. Con el nacimiento del primer bebé no hay ningún problema porque la sangre del bebé no pasa todavía a la mamá, la mamá no tiene anticuerpos contra la sangre del bebé. El problema se presenta con el segundo embarazo, porque durante el parto o la cesárea del primer bebé va a pasar algo de sangre del bebé a la mamá, entonces la mamá va a producir anticuerpos contra ese tipo de sangre. Cuando ella se embarace por segunda vez, con sus anticuerpos puede dañar al segundo bebé, dado que se va a producir una reacción. Sin embargo, ya hay tratamiento para ello. Usualmente estas pacientes son identificadas desde que el ginecólogo comienza a verlas por primera vez. Existe una vacuna que se aplica antes de que la paciente salga del hospital cuando se alivia del primer bebé, que destruye los anticuerpos que se formaron durante el parto o la cesárea. De esta forma, actualmente ya no existen los problemas que había antes. En cada parto que este tipo de pacientes tiene, antes de salir del hospital se le aplica esta vacuna, de modo que es posible tener, sin problemas, todos los bebés que planeen.

