Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EL LUPUS ES UNA VASCULITIS, ES UNA INFLAMACION DE LOS VASOS SANGUINEOS

P.- Dr. Griego, tengo 38 años de edad y hace 17 años que trabajo como oficinista. Me duele bastante el brazo izquierdo; se me inflaman las manos. Me han hecho varios exámenes de sangre y no me sale nada. Alguien me dijo que podría ser lupus.

R.- Tendría que tener más información para contestar esta pregunta, pero algunas de las manifestaciones del lupus son las que usted nombra. Hay dolor e inflamación de las manos y de muchas otras articulaciones, al igual que retención de líquido. El lupus es una vasculitis, es una inflamación de los vasos sanguíneos que en muchos casos se manifiesta por la retención de líquidos, dado que el medicamento que se usa habitualmente para tratar este problema son esteroides, que por sus componentes, esto es lo que produce.

Si usted tuviera lupus, aún en una etapa incipiente, es necesario que lo tome con mucha seriedad porque éste es un problema que puede avanzar y lastimar y dañar muchos de sus órganos, sobre todo los riñones.

• LA ALTA PRESION ES UNA ENFERMEDAD SILENCIOSA

P.- ¿Podría hablar sobre el problema de la alta presión? Tengo 36 años de edad y me dijeron que tengo que cuidarme constantemente.

R.- La presión alta es un problema muy serio que usualmente se presenta después de los 40 años de edad, lo cual no quiere decir que una persona antes de esta edad no pueda tener este tipo de dificultad.

Cuando la alta presión se presenta tempranamente, hay que buscar causas secundarias; es lo que se llama alta presión secundaria, y usualmente son problemas con los riñones o problemas de la obesidad.

Se ha hablado de la obesidad en muchas ocasiones anteriores y se ha mencionado que entre sus muchas complicaciones se encuentra la alta presión, e incluso se puede tener alta presión antes de tener diabetes secundaria a la obesidad.

La alta presión, al igual que cualquier otra enfermedad crónica, puede traer muchas complicaciones, especialmente problemas de corazón y embolias. Estas son bastantes comunes porque muchas veces el paciente no se da cuenta que tiene alta presión, ya que es una enfermedad silenciosa.

Durante este tiempo, sin embargo, el corazón tiene que hacer más fuerza para poder hacer su trabajo, lo cual hace que vaya creciendo poco a poco, porque el corazón es una bomba muscular. Al ir creciendo, llega un momento en que ya comienza a ser insuficiente, o sea, que al contraerse ya no puede expulsar toda la sangre que está en su interior y esa sangre se regresa a los pulmones, y es cuando se comienza a experimentar fatiga al caminar o al realizar las actividades diarias. Más adelante hay que aumentar el número de almohadas, o dormir casi sentados, porque al dormir sin almohadas uno se despierta con la sensación de ahogo. Ello se llama dipnea paroxística nocturna y lo que está indicando es que el corazón perdió fuerza, los pulmones se congestionan de líquido y hacen que se tengan problemas para oxigenar.

Esto es común, y cuando más temprano se ponga el paciente en tratamiento más se puede prolongar el funcionamiento del corazón.

Muchas veces el paciente llega al médico cuando ya tiene un edema pulmonar, con una casi total imposibilidad de oxigenar, con su cuerpo muy hinchado porque ha retenido mucho líquido, lo cual es un estadio muy avanzado. No hay que dejar que los problemas crezcan, porque aunque con tratamiento todo puede regresar a la normalidad, queda cierto deterioro dado que el corazón fue muy forzado para trabajar más de lo que debía.

Otra complicación bastante común de la alta presión son las embolias o los accidentes cerebrovasculares, los ‘strokes’.

Sabemos que la alta presión no se cura, pero se puede controlar y evitar las complicaciones.

• LA MAYORIA DE LAS ARENILLAS SON DE OXALATO DE CALCIO

P.- Mi hijo tiene 40 años de edad, tiene la vejiga muy inflamada y le encontraron arenillas. Su trabajo es levantar cosas pesadas. ¿Hay cura para esto?

R.- Sí. Hay que tomar mucho líquido y es importante estudiar esas arenillas. Existen unos filtros, que el médico le puede proporcionar, para que el paciente orine. Con el tiempo se pueden colectar suficientes arenillas y mandarlas a estudiar para saber cuál es su composición. La mayoría de las arenillas son de oxalato de calcio. Saber esto es importante porque permite indicar la disminución del consumo de tortillas y de cosas que tienen calcio y aumentar el consumo de agua para que la persona orine más y no acumule la orina por mucho tiempo para que no se forme ese sarro.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.