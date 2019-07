Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA OBESIDAD ES UNA ENFERMEDAD Y COMO TAL HAY QUE TRATARLA

P.- Un estudio reciente dice que los niños están engordando a niveles alarmantes. ¿A qué se debe este problema tan preocupante?

R.- Esta es una situación bastante seria. La obesidad está aumentando cada vez más en lugares donde las familias tienen cada vez menos tiempo porque los dos padres tienen que trabajar. Esto hace que los niños tengan que ingerir alimentos de preparación rápida, que normalmente no son nutritivos y que tienen una gran cantidad de calorías en forma de grasa. La ingestión de calorías es altísima. Si a ello le agregamos que muchos de estos niños ya no juegan afuera, no corren, no juegan fútbol, no hacen deportes, sus actividades recreativas son casi siempre frente a la computadora, o con el nintendo, o frente al televisor, este sedentarismo o falta de actividad física, más la dieta regular que llevan con alto contenido de calorías, es lo que causa este alarmante aumento de la obesidad.

La obesidad, como cualquier otra enfermedad, ocasiona muchos problemas. Entre ellos la diabetes. Sabemos que en nuestra comunidad existe un gran número de personas jóvenes, menores de 18 años de edad, que presentan diabetes del adulto, a consecuencia de la obesidad. El 100% de los niños que tienen diabetes Tipo II son niños obesos y esto es algo que podría haberse evitado. Sabemos que este problema puede ser controlado con sólo una buena dieta y ejercicios.

La obesidad también conlleva a que muchas personas tengan alta presión a edades tempranas, aumentando la posibilidad de infartos y embolias, que pueden ser controlados evitando el exceso de peso.

Recordemos que la obesidad no es un sinónimo de bienestar, salud o poder, sino que es una enfermedad, y como tal hay que tratarla.

• EN UN EMBARAZO SON COMUNES LAS INFECCIONES URINARIAS

P.- Tengo casi cuatro meses de embarazo y como tenía dolor de cintura, de espalda y del bajo vientre fui con el médico y me recetó unas cápsulas. El problema es que aun me sigue doliendo y ahora orino muy poquito. ¿Qué puede ser?

R.- Una de las cosas comunes en un embarazo, y la razón por la que usualmente se prescribe un antibiótico, son las infecciones urinarias. Una infección urinaria puede producir cambios en la orina, como ardor, orinar a cada rato y muy poquito, dolor en la parte baja del vientre, que es donde está localizada la vejiga, o dolor que puede irradiarse hacia la espalda. A los tres o cuatro meses es cuando ya la matriz creció lo suficiente como para comenzar a poner presión en el hueco de la pelvis, por lo que comienzan a estirarse un poco los músculos que están en la parte baja de la espalda y traen molestias. Pero además de esto, si estamos hablando de una infección urinaria, hay que considerar que los riñones también están ubicados en esa área y al inflamarse producen dolor, fiebre y escalofríos.

Todo esto en un embarazo es de mucho peligro. Una infección urinaria, una pielonefritis, cuando la infección ya está en el riñón, puede hacer que la paciente comience a tener irritabilidad en la matriz, y comience a tener contracciones tempranas, que en esta etapa puede llevar a un aborto.

Es importantísimo regresar sin demora con el doctor.

• USUALMENTE LOS FIBROMAS SON BENIGNOS

P.- Tengo 50 años de edad y me han descubierto tumores fibrosos en la matriz. La doctora me dice que no tiene nada que ver, pero yo me siento medio molesta, muy inflamada y adolorida. Ella dice que eso se quita cuando uno entra en la menopausia. ¿Cómo puede saber ella que no son malos?

R.- Lo que se recomienda en estos casos es hacer un sonograma pélvico, que probablemente ya se lo hizo y por eso su doctora detectó que tenía fibromas. Normalmente, cuando esto es así, los pacientes son referidos a un ginecólogo quien realiza una histeroscopía, por la que se puede visualizar en forma directa la cavidad de la matriz y ver cuántos son, de qué tamaño están, e incluso tomar una muestra para hacer una biopsia.

Usualmente los fibromas son benignos, pero pueden crecer y causar dificultades. A la edad de 50 años, donde seguramente ya no va a haber un embarazo, hay que pensar que estos fibromas lo único que van a traer son problemas. Por eso la recomendación, en la mayoría de los casos, es hacer una histerectomía, o sea, quitar la matriz. No hay otro tratamiento para hacer que éstos desaparezcan, y la experiencia indica que la mayoría de las pacientes que esperan siguen teniendo problemas con la matriz hasta que finalmente hay que quitarla, de modo que para qué esperar a tener más edad, donde uno no sabe qué otro tipo de problemas se pueden presentar.

