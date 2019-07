Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• TODOS LOS DIABETICOS DEBEN SABER COMO ESTA SU HEMOGLOBINA 1C

P.- Tengo 68 años de edad, soy diabética, insulino-dependiente, y estoy tomando dos pastillas diarias de lecitina de soya. A veces tengo el azúcar controlada y a veces me descontrolo un poco. Quiero saber si estas pastillas me perjudican.

R.- Hay un examen que se llama Hemoglobina 1C, que es el que indica si el paciente diabético está controlado. Todos los diabéticos deben conocer este examen, independientemente de lo que estén tomando para su enfermedad. Hay pacientes diabéticos que están con insulina, otros están con insulina y pastillas, otros llevan una dieta y ejercicios nada más, pero todos deben saber cómo está su Hemoglobina 1C.

Este es un examen de sangre que se debe hacer cada tres meses, y cuyos resultados deben estar por debajo de 7. La razón por la que los pacientes diabéticos están medicados es para controlar la enfermedad y evitar que tengan complicaciones. Hoy en día ningún diabético tiene porqué tener complicaciones debido a la diabetes si mantiene una Hemoglobina 1C por debajo de 7.

Sabemos que la diabetes es un mal silencioso, no duele, no se siente, pero, cuando surgen las complicaciones es poco lo que se puede hacer.

La lecitina de soya no le altera la diabetes. No sé si le ayuda, pero no le perjudica. De todos modos, lo más importante en su caso es que tenga suficiente dosis de insulina como para que el azúcar en la mañana esté entre 80 y 140, y que en la tarde, antes de la cena, esté entre 100 y 180, considerando siempre que por lo menos haya estado dos horas antes sin comer nada.

Esta forma de medir el azúcar da niveles reales y ayuda a los médicos a tomar decisiones en cuanto a mantener la misma dosis de insulina, o subirla, o bajarla.

• HAY UNA RELACION DIRECTA ENTRE EL CONSUMO DE SAL Y LA INCIDENCIA DE ALTA PRESION

P.- Mi pregunta es si se puede mejorar el problema de la alta presión a través del régimen alimenticio.

R.- Así es. Muchos de los problemas de salud que se enfrentan en la actualidad se pueden prevenir y controlar haciendo cambios en los hábitos alimenticios. En el caso específico de la alta presión lo más importante es disminuir el consumo de grasa y el consumo de sal. Se han hecho estudios en lugares del mundo donde el consumo de sal es casi cero y se ha visto que ellos no tienen mucha incidencia de alta presión. Hay una relación directa entre el consumo de sal y la incidencia de la alta presión. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es disminuir el consumo de sal.

También es importante disminuir el consumo de grasas. Sabemos que las grasas cuando se acumulan en el organismo comienzan a obstruir las arterias y eso va a aumentar la presión porque el corazón tiene que doblar su esfuerzo para poder hacer su trabajo, que es bombear la sangre. Esto se realiza a través de las arterias y si éstas están semi-tapadas el corazón tiene que hacer más esfuerzo, que se traduce como alta presión.

Es muy importante también hacer ejercicios, consumir más fruta, más verduras, más granos, más cereales, limitar el consumo de carnes rojas, comer más carnes blancas, evitar las frituras, mantener un peso adecuado, disminuir el insumo de alcohol y tabaco hasta llegar a cero, que es lo ideal, y evitar en todo lo posible las tensiones. Al relajarse, al reírse, el organismo produce endorfinas, que son sustancias que ayudan a quitar la tensión de todo el cuerpo y mejoran notablemente su salud.

• SI LE MUERDE UN PERRO, HAY QUE ASEGURARSE QUE EL PERRO NO TENGA RABIA

P.- ¿Qué es lo que hay que hacer cuando a uno le muerde un perro?

R.- Cuando a alguien le muerde un perro, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que el perro no tenga rabia. Para ello, hay que amarrar o encerrar al perro para que no se vaya, y atender a la persona herida lavando la zona afectada con agua a presión para barrer cualquier partícula producto de la mordedura. Hay que limpiar bien la herida con agua y jabón; cubrirla con un trapo limpio, y si está sangrando ponerle presión para parar la sangre.

El paso siguiente es acudir al médico porque hay que aplicarle la vacuna contra el tétano, si la última que le aplicaron lleva más de 10 años.

Se prescriben además antibióticos tomados, y el caso debe ser reportado por el médico al Dto de Salud. El perro debe ser llevado también al Dto de Salud donde será vigilado. Si el perro desarrolla síntomas de rabia mientras está en observación, la persona que ha sido mordida debe comenzar a recibir inmediatamente una serie de vacunas. Son muchas vacunas, bastante dolorosas.

Si el perro muere mientras está en observación, su cerebro se manda a un laboratorio especial para saber si tiene rabia, para poder vacunar a la víctima antes de que, ella misma, desarrolle rabia. Estamos hablando de un proceso muy serio, ya que la rabia es mortal. Por ello hay que seguir muy estrictamente todas estas recomendaciones.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

