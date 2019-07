Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• NO HAY NINGUNA RELACION ENTRE INFECCIONES EN LA GARGANTA Y CANCER DE PROSTATA

P.- Un pariente mío tenía frecuentemente infecciones en la garganta que nunca se atendía. Ahora tiene síntomas de cáncer en la próstata y le dicen que es a consecuencia de esas anginas sin atender ¿Eso es cierto?

R.- No. No hay una relación. La única relación que se conoce en cuanto a las personas que tienen problemas de angina y no se la han atendido adecuadamente, es que estos pacientes desarrollan anticuerpos, o sea que el mismo sistema inmune del organismo produce anticuerpos para destruir el estreptococo. Luego, estos anticuerpos quedan circulando en la sangre y con el tiempo pueden reconocer las válvulas del corazón como un tejido muy parecido al estreptococo y destruirlo. Esto produce problemas de infecciones en estas áreas que hacen que comiencen a haber insuficiencias o anormalidades con la función de las válvulas del corazón, y esto se conoce como fiebre reumática.

Hace muchos años mucha gente moría a consecuencia de daños en el corazón producidos por infecciones crónicas de la garganta que no se atendían adecuadamente. Esto es un poco raro últimamente porque por lo general los pacientes acuden en forma temprana al médico, donde se le dan antibióticos, y entonces no se le da tiempo a que el sistema inmune produzca anticuerpos que le ocasionen este tipo de problemas.

No creo que haya ninguna relación entre los dos problemas que usted menciona.

• SE PUEDE ORIGINAR UNA SINUSITIS COMO COMPLICACION DE LA RINITIS ALERGICA

P.- Todos los días amanezco con mucha gripa; los ojos irritados y la nariz muy congestionada. Me han dicho que puede ser sinusitis. Tengo 25 años de edad.

R.- El problema aquí parece ser una rinitis alérgica. La rinitis alérgica se manifiesta con una hipersecreción de mocus de las glándulas que producen flemas a nivel de la nasofaringe y la nariz, y esta secreción origina que durante la noche se tenga un drenaje post-nasal y esto le va a ocasionar congestión, sobre todo en las mañanas. Si duerme con aire acondicionado y está muy frío en las mañanas, va a tener problemas; si la ropa de cama no se cambia muy seguido, también. Si el cuarto está alfombrado también allí puede estar el problema porque la alfombra permite que se acumule polvo y ciertos elementos que pueden producir alergia durante la noche. El tipo de almohadas que usa o la presencia de perros o gatos en la casa que se acuesten durante el día en su cuarto, también pueden ser los causantes . A veces el perfume o el desodorante que usa la persona que duerme a su lado produce esa reacción. En realidad, yo pienso que el problema está en la casa, porque usted presenta los síntomas después de estar expuesto por unas horas al ambiente de su recámara. El problema está allí. Hay que encontrar qué es lo que lo produce.

Sí se puede originar una sinusitis como complicación de la rinitis alérgica, incluso es su complicación más común.

Y esto se da porque la flema que se acumula en los senos paranasales, que son las cavidades que tenemos en los huesos de la cara, se descompone, se echa a perder, cambia de un color blanco a amarillo y luego se pone verdoso. Ya cuando eso sucede se llama sinusitis y comienza el dolor en la cara, en la frente, fiebre, escalofríos. Mi recomendación es hacer una búsqueda y ver cuál es el problema. Tenemos excelentes medicamentos para la rinitis alérgica, que se usan en forma intranasal, una vez al día.

• LA ”CULEBRILLA» ES UNA LESION POR UN VIRUS

P.- Hace como cinco semanas me salieron unas ronchitas en la espalda y me corren por todo un lado, medio cuerpo, hasta por debajo del seno. Me duele bastante, me arde, y me da mucha comezón. ¿De qué se trata?

R.- Pareciera que lo que tiene es un Herpes Zoster, comúnmente conocido como ‘culebrilla’. Es una lesión por un virus; es el mismo virus que produce la varicela. Es muy importante acudir con el médico para comenzar un tratamiento. Corre de la forma en que usted lo describe porque sigue el trayecto del nervio. Mientras más tiempo se demore en recibir tratamiento, más posibilidades tiene de que quede una inflamación crónica del nervio, que va a provocar una neuritis. Si no es atendida, más adelante las lesiones en la piel van a desaparecer, pero va a quedar con un dolor post-herpético, que es un dolor más fuerte que el que siente ahora y, en algunos casos muy resistente al tratamiento.

