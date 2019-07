Resolviendo sus dudas

Por el Dr Enrique Griego

• LAS PALPITACIONES SON LATIDOS DEL CORAZON QUE SE SALEN UN POCO DE LO NORMAL

P.- Tengo 40 años de edad y siento una palpitación en el lado izquierdo del pecho al respirar profundo, especialmente al estar acostado. ¿Qué puede ser?

R.- Las palpitaciones son latidos del corazón que se salen un poco de lo normal. Normalmente no deben sentirse, y cuando así sucede se caracterizan por ser un poco rápidas y por presentarse en períodos cortos. Es como si el corazón se acelerara, corriera por un ratito y luego se detuviera.

Por supuesto es importante investigar qué sucede. Hay un examen, que usualmente se realiza en la oficina del médico, que se llama electrocardiograma y que evalúa la actividad eléctrica del corazón.

Si éste sale normal pero las palpitaciones continúan, se realiza entonces un monitoreo conectando un aparatito al pecho del paciente por 24 horas, donde se va a ir registrando la actividad eléctrica del corazón durante todo este tiempo. Esto nos proporciona más información acerca de si el paciente está teniendo lo que se llama taquicardia paroxística.

Mi recomendación es que consulte con su médico para que él determine qué es lo que está sucediendo.

• LA HIPOGLICEMIA ES LA BAJA DEL AZUCAR

P.- Yo quisiera saber por qué me baja el azúcar si no soy diabética. Tengo 43 años de edad.

R.- Generalmente, cuando las personas se sienten decaídas o sin fuerza piensan dos cosas: o que les bajó el azúcar o que les bajó la presión. Pero en realidad, estos dos problemas no son tan frecuentes como la gente cree. El decaimiento o la falta de fuerzas se pueden sentir por diferentes causas, pero sí existe la hipoglicemia.

La hipoglicemia es la baja del azúcar. Lo normal es tener el azúcar entre 70 y 110. Debajo de 70 el azúcar es baja y arriba de 126 el azúcar está alta y es cuando hablamos de diabetes. Pero hay un período en el medio, que es entre 110 y 125, donde entran más de 21 millones de personas en EEUU, donde no podemos decir que son normales, ni que tienen diabetes, pero un porcentaje grande de ellos cruzan la línea cada año y esto es lo que explica por qué tantos casos nuevos de diabéticos se reportan anualmente, lo que hace que cada 10 años el número de diabéticos se duplique.

En el caso particular de esta consulta, hay que estar completamente seguros de que el azúcar baja de 60. Si no tiene diabetes, ni está tomando medicina para la diabetes, ni está con insulina, si se está alimentando bien, no tiene por qué bajarse el azúcar.

Si esto sucede hay que buscar varias cosas. Una de ellas es que no tenga algo orgánico, por ejemplo tumores, que produzcan insulina. Hay tumores que se llaman insulinomas y tienen la capacidad de producir mucha insulina. Al haber una producción de insulina arriba de los normal, van a bajar los niveles de azúcar y se va a presentar una hipoglicemia. En algunos casos, tan severa que puede bajar a niveles de 30 o 40 y puede producirse un coma hipoglicémico, convulsiones, o un accidente al perderse la capacidad de coordinación. Recordemos que el cerebro lo único que necesita para trabajar adecuadamente es oxígeno y azúcar.

Sin embargo, es necesario aclarar que aunque muchos pacientes se presentan a la consulta diciendo que tienen hipoglicemia, generalmente no es eso lo que tienen. Muchas veces, ciertos productos naturales que se insumen pueden bajar el azúcar ya que tienen ciertas propiedades hipoglicémicas. Algunos tés naturales producen esto. De modo que lo que se requiere para determinar por qué el azúcar está bajo es un examen más profundo.

• SE ACONSEJA QUE ANTES DE LOS CINCO AÑOS DE EDAD LOS NIÑOS NO HAGAN DIETA

P.- Mi niño de 4 años de edad tiene sobrepeso. Sus abuelas me dicen que no lo ponga a dieta y eso me tiene confundida. Le encantan las pizzas y las hamburguesas. ¿Debo quitarle esos alimentos?¿Son buenos los productos «fat free»?

R.- Excelente su pregunta, porque una de las cosas que se aconsejan es que antes de los cinco años de edad los niños no deben hacer dieta, ya que esto puede afectar el crecimiento. Pero después de los cinco años, sí se pueden aplicar ciertas restricciones. Lo más importante, a partir de esa edad, es enseñarle al niño a comer en forma balanceada, para lo cual la mamá puede basarse en la pirámide de alimentos, que consiste en reducir la cantidad de alimentos grasos, como pizzas, hamburguesas, hot dogs, pollo frito, cosas empanizadas, aumentar el consumo de frutas (de tres a cuatro porciones por día), de vegetales (de cuatro a cinco porciones diarias), granos ( seis o más porciones por día) y limitar el consumo de carnes (dos a tres porciones diarias). De 4 a 6 oz de carne es el tamaño normal de una porción, y de preferencia, hay que consumir carnes blancas, carne de pollo, pescado, pavo.

Otra de las limitaciones es la leche. No más de dos o tres tazas por día, y de preferencia leche baja en grasas.

Es también importante que el niño comience a practicar algún deporte.

De esta forma, se evita el aumento de peso, ya que éste se va perdiendo de a poco y en forma gradual que es la forma correcta de adelgazar.

Hacer una dieta balanceada no implica que el niño no pueda, de vez en cuando, comer una pizza o una hamburguesa, sino que esto debe manejarse en una forma más social, no como algo rutinario.

