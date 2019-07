Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA MUJER SOLO ES FERTIL 24 HORAS CADA MES

P.- Tengo 26 años de edad, peso 140 libras, llevo cinco años de casada y aún no he podido tener bebés. Quisiera saber si es bueno tomar hormonas o algún jarabe para quedar embarazada.

R.- Muchas veces quedar embarazada es muy sencillo. Una de las razonas principales por las que muchas mujeres tienen dificultades para embarazarse es porque no le atinan a la fecha correcta. Es necesario saber que la mujer sólo es fértil 24 horas cada mes. El óvulo, que es la célula fértil femenina sólo vive 24 horas. Si en esas 24 horas no se une al espermatozoide, ese óvulo se muere y entonces hay que esperar otro mes, y así pueden pasar años.

¿Cómo saber cuál es la fecha correcta? Hay que tomar un calendario y marcar el día que comienza el sangrado menstrual, como día # 1. A partir de ese día, incluyéndolo, se van a contar 14 días, el cual se va a circular en el calendario. Luego hay que identificar los tres días anteriores y los tres días posteriores a éste (marcado como día 14). Se les puede hacer una línea que los incluya o subrayarlos. Esa es la semana fértil. Esa semana hay que tener relaciones todos los días. De esa forma se aumentan las posibilidades de embarazarse, porque el que está circulado como 14, es supuestamente el día de la ovulación, el día que el óvulo sale de los ovarios. A partir de ese momento vive sólo por 24 horas y lo que se busca es que haya suficientes espermatozoides en las Trompas de Falopio, esperando que el óvulo salga para ser fertilizado.

Otra recomendación es que antes de terminar el acto sexual la mujer debe ponerse una almohada a nivel de las caderas y quedarse en esa posición unos 15 o 20 minutos para ayudar a que los espermatozoides entren en las Trompas de Falopio.

Antes de comenzar con ningún tratamiento vale la pena intentar con este método por tres o cuatro meses.

• LA OSTEOARTRITIS ES UNA ENFERMEDAD DEGENERATIVA DE LOS HUESOS

P.- Tengo 53 años de edad, peso alrededor de 230 libras y salgo a caminar todas las mañanas. Me gustaría trotar y levantar algunas pesas, pero he sentido dolor en las rodillas últimamente al hincarme. Mi pregunta es si trotar y levantar pesas, a la larga es malo para las rodillas y las articulaciones.

R.- Su peso indica que tiene más o menos unas 50 libras de más y usted está bien orientado con respecto a lo beneficioso que es hacer ejercicios. Las libras de más hacen que el corazón, los pulmones, los riñones, tengan más desgaste porque tienen que trabajar más, lo que puede traer problemas posteriores por este esfuerzo extra. Pero en su plan de ejercicios lo recomendable al principio es caminar. Probablemente después de un tiempo, cuando los tejidos estén más firmes, ya sea aconsejable trotar. En cuanto a su dolor en las rodillas, considerando su edad, no creo que estemos ante la presencia de una osteoartritis, que es una enfermedad degenerativa de los huesos. Es necesario recordar que en cada articulación existe un cartílago, que es el que impide que el hueso que va del tobillo a la rodilla friccione con el hueso que va de la cadera a la rodilla. Eso permite flexionar las articulaciones sin que ello cause dolor. Con el tiempo, o por el uso, ese cartílago se va adelgazando y ocasionalmente los huesos rozan y eso produce dolor e inflamación de esa área. Esto es lo que se llama osteoartritis.

Probablemente en su caso, es el sobrepeso lo que causa afección de las rodillas, por lo que mi recomendación es comenzar caminando al paso y a medida que el cuerpo lo permita ir acelerando el mismo, al igual que el uso de una bicicleta estática. Esto es importante porque la bicicleta permite hacer ejercicios sin poner todo el peso sobre las rodillas. A medida que el cuerpo entre en calor y vaya teniendo un mejor acondicionamiento cardiovascular, probablemente desaparezcan las molestias de las rodillas.

• ES MUY IMPORTANTE MANTENER LA PRESION BAJO CONTROL

P.- Tengo 66 años de edad y quisiera saber si el tratamiento para la alta presión es para siempre.

R.- Así es. La alta presión es una enfermedad que se controla, no se cura, tiene complicaciones, y a medida que la persona que la padece avanza en edad los riesgos de padecer embolias o infartos aumenta. Por ello es tan importante mantener la presión bajo control. Podríamos considerar este problema como si fuera un resorte que se mantiene pisado con un pie. Si no se toman las medicinas es como si quitáramos el pie y el resorte sube. Con la alta presión pasa lo mismo que con el colesterol o la diabetes. No podemos quitar las medicinas. Son enfermedades no curables, pero que se pueden controlar, y con ese control podemos prevenir las complicaciones.

