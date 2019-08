Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• HAY FORMA DE CONTROLAR QUE LAS ARTERIAS ESTEN LIMPIAS

P.- ¿Podría explicarnos a qué se refiere la gente comúnmente cuando dice que tiene ‘mala circulación’?

R.- Cuando alguien dice que tiene mala circulación es porque siente molestias, que con el tiempo se han asociado con problemas de la presión. Algunas de estas molestias son cansancio al caminar, fatiga en las piernas, dolor en la parte posterior, manchas oscuras en la parte inferior de las mismas y los pies que se presentan con una coloración rojiza o azulosa, hormigueo, etc.

El organismo humano tiene un sistema de arterias y venas que deben estar limpias para que circule la sangre, que es un líquido vital, ya que a través de ella todos los tejidos del cuerpo reciben sus nutrientes. Si las arterias comienzan a obstruirse por la acumulación de colesterol, que es lo más común, se presentan problemas para que la sangre circule por las arterias y las venas, y los tejidos empiezan a sufrir ya que no reciben suficientes nutrientes. En algunos casos estas placas de colesterol se pueden desprender y producir la obstrucción de algunas arterias más chicas y provocar infartos, embolias o la obstrucción de ciertos ramos arteriales que pueden terminar incluso en amputaciones.

Todos estos problemas se pueden prevenir si se comienza temprano con una dieta balanceada, si se disminuye el consumo de grasas, y si se realiza un chequeo médico anual para medir los niveles de colesterol. De esta forma se puede controlar que las arterias estén limpias. La ateroesclerosis, o la acumulación de grasa en las arterias, ha sido por muchos años, y es todavía, la primera causa de muerte, y lo seguirá siendo mientras no se cambien los hábitos de vida comiendo más granos, más cereales, más frutas, más verduras, y haciendo ejercicios.

• EN LA PERIMENOPAUSIA HAY CAMBIOS SECUNDARIOS A LA DISMINUCION DE LOS NIVELES DE HORMONAS

P.- Tengo 38 años de edad y estoy tomando medicamentos antidepresivos y para la ansiedad. Desde hace dos meses tengo irregularidades en mi menstruación; este último mes fue con mucho sangrado. Me hicieron unos análisis de sangre de perfil hormonal y me han dicho que los estrógenos están bajos pero que no es saludable tomar medicamentos, que puedo tratar alguna medicina alternativa. Quisiera saber qué piensa sobre eso y qué comidas puedo comer para que se me quiten los trastornos.También quisiera saber qué opina de los masajes para levantar la matriz.

R.- En muchos casos cuando se tienen problemas emocionales que requieren del uso de medicamentos para poder manejarlos, se presentan reacciones negativas, efectos colaterales, efectos indeseables de estos medicamentos. Uno de ellos es la presencia de irregularidades menstruales. Cuando además la mujer está en la etapa de la perimenopausia, que es un período bastante prolongado, que puede comenzar alrededor de los 35 años y durar hasta que ya no se menstrúe por un año, en la mayoría de los casos entre los 50 y los 52 años de edad, comienza a haber cambios secundarios a la disminución de los niveles de hormonas, entre ellas los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas producidas por los ovarios y responsables de que la mujer ovule y tenga sus períodos menstruales.

En mi opinión es muy importante tomar suplementos naturales, y lo mejor es adquirirlos en forma de alimentos. Hay que consumir alimentos que sean ricos en estrógenos naturales, entre ellos, todos los productos originados de la soya. Los garbanzos, las lentejas, el brócoli, por nombrar algunos, son los que más comúnmente se consumen en nuestra región y también son altos en estrógenos naturales. También hay suplementos, que pueden conseguirse sin receta médica, en las tiendas que venden productos naturales. Pero, es necesario aclarar, que esto sólo va a servir para aliviar las molestias que produce la baja de hormonas. Naturalmente los niveles de hormonas van a seguir decayendo hasta que llegan a un plano muy bajo donde ya no va a haber menstruación. Al no haber menstruación por un plazo de un año se supone que ya se entró en la menopausia y que cualquier sangrado vaginal que suceda después de este período es completamente anormal, y en la mayoría de los casos, es secundario a un cáncer del cuello de la matriz, o cáncer de la matriz.

Con respecto al tema del levantamiento de la matriz, éste tiene que ser por medios quirúrgicos, o sea, que hay que operar para levantarla, y la causa más común por lo que se hace es porque hay prolapso de la matriz, lo que a su vez produce prolapso de la vejiga que ocasiona incontinencia urinaria y a veces infecciones porque se estanca la orina. Son procedimientos bastante comunes y con cirugía logran solucionarse.

