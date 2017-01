Resolviendo sus dudas

Dr. Enrique Griego

• SEGREGANDO SALIVA MUY AMARGA

P.- Desde hace varios años cada vez que duermo una siesta segrego saliva muy amarga. He consultado muchas veces, he seguido los tratamientos que me han dado, pero sigo con el problema. Quisiera saber qué puede ser.

R.- La primera cosa que se podría pensar es que hay un problema de dispepsia. Esto significa que hay una inflamación del estómago en su parte interna; es lo que llamamos gastritis. En muchos casos esto es producido por una bacteria que se llama Helicobacter Pylori, que produce mucho gas y puede manifestarse de la forma en que usted describe su problema.

Un segundo paso sería averiguar si no existe una hernia hiatal. Esta es una hernia que se forma en el estómago, en el punto donde éste se conecta con el esófago, y que hace que la persona que lo padece tenga regurgitaciones, que es la salida de ácido desde el estómago hacia el esófago.

El tercer punto a considerar es si no hay problemas de sinusitis. Cuando hay sinusitis y se retiene mucha flema en las cavidades nasales, es común que se presenten molestias como las que usted presenta.

También podría tratarse de una periodontitis, que es una inflamación e infección de las encías.

Sólo determinando cuál es el tipo de problema que usted presenta podrá dársele el tratamiento adecuado. La recomendación es que con esta información que usted tiene ahora, consulte nuevamente con su médico.

• PARA BAJAR DE PESO

P.- Tengo 31 años de edad, peso 215 libras y mido 5.7″. ¿Qué me recomienda para bajar de peso?

R.- Según su estatura usted debería pesar alrededor de 130 libras, o sea que estamos hablando de 85 libras de más.

La mejor forma de bajar de peso es haciendo ejercicios y vigilando lo que se come. Hay que controlar las calorías, y eso se puede lograr bajando la cantidad de grasas que se consume, la cantidad de azúcar y tomando agua en lugar de refrescos.

Hay otros planes que se pueden agregar, como por ejemplo, sustituir una de las comidas por un ‘ultra slim fast’ que tiene solamente 220 calorías. En realidad para bajar de peso se deben hacer muchas cosas: cambiar los hábitos alimenticios, hacer más ejercicios, caminar, pesarse una vez por semana como parte de un plan de vigilancia que uno mismo debe tener, y básicamente darse tiempo. Las personas que quieren perder peso tiene que saber que eso no se logra de la noche a la mañana.

Tampoco es recomendable tomar pastillas, ponerse inyecciones o ingerir productos que sólo le pueden traer problemas.

• DOLOR DE CABEZA Y TAQUICARDIA

P.- Hace varios días que me duele bastante la cabeza y me da como taquicardia. Yo pienso que debo estar en la menopausia, ya que tengo 48 años, y últimamente me he sentido muy diferente. Aparte de estos síntomas siento que el cuerpo me tiembla.

R.- Una de las cosas que primero habría que descartar es una anemia. Es muy común que la anemia se presente con dolores de cabeza asociados con taquicardia, porque de eso se trata: hay menos glóbulos rojos y el corazón tiene que trabajar más. Esto se diagnostica con un simple examen de sangre, que se llama CBC o biometría hemática. Pero, hay muchas otras causas de problemas de salud que pueden manifestarse de esta forma. Entre ellas encontramos la migraña, que en algunos casos comienza ya tarde en la vida, o la menopausia, que se manifiesta por un cambio de vida, por un desajuste hormonal. Por ello, lo primero que hay que hacer es ir al médico para que realice una evaluación, analice los medicamentos que está tomando, y determine qué plan seguir para llegar a determinar cuál es la base del problema.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.